Сибига провел встречу с Гросси: Договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели важную встречу в Киеве, по итогам которой договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ.

Об этом Гросси сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договорились о важности продолжения поддержки МАГАТЭ в вопросе обеспечения ядерной безопасности в Украине, в частности нашего постоянного присутствия на Запорожской АЭС, что остается критически необходимым", - заявил Гросси.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл 3 июня с визитом в Украину. Он встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

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