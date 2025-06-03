Сибига провел встречу с Гросси: Договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели важную встречу в Киеве, по итогам которой договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ.
Об этом Гросси сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Договорились о важности продолжения поддержки МАГАТЭ в вопросе обеспечения ядерной безопасности в Украине, в частности нашего постоянного присутствия на Запорожской АЭС, что остается критически необходимым", - заявил Гросси.
Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл 3 июня с визитом в Украину. Он встретился с министром энергетики Германом Галущенко.
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Наталия Гончар
показать весь комментарий03.06.2025 17:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия Гончар
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий03.06.2025 17:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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