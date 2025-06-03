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Новости Визит Гросси в Украину
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Сибига провел встречу с Гросси: Договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ

Фиксация разрушений на подстанциях для наказания РФ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели важную встречу в Киеве, по итогам которой договорились о дальнейшей поддержке Украины со стороны МАГАТЭ.

Об этом Гросси сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договорились о важности продолжения поддержки МАГАТЭ в вопросе обеспечения ядерной безопасности в Украине, в частности нашего постоянного присутствия на Запорожской АЭС, что остается критически необходимым", - заявил Гросси.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл 3 июня с визитом в Украину. Он встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

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МАГАТЭ (403) Сибига Андрей (485) Рафаэль Гросси (181)


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Аргентинець Гроссі ,бувший дипломат в Австрії й як й саме МАГАТЕ- це *********** сфера впливу ще чз асів СССР , Чорнобиль це довів ..
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03.06.2025 17:43 Ответить
...зустрісч З гроссі а не із
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03.06.2025 17:48 Ответить
Сибіга провів зустріч із Гроссі: Домовилися про подальшу підтримку України з боку МАГАТЕ "Домовлятися про допомогу Україні із другом рашистського окупанта ,все одно,що домовлятися про дальнішщу окупацію куйлом України...
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03.06.2025 17:50 Ответить
 
 