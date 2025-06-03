Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину: встретился с Галущенко. ФОТО
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл 3 июня с визитом в Украину. Он встретился с министром энергетики Германом Галущенко.
Об этом он сообщил в социальной сети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Гросси отметил, что его 12-й визит в Украину с февраля 2022 года "подтверждает поддержку страны со стороны МАГАТЭ".
"Поделился с главой Минэнерго Геращенко, как мы поможем Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру, в том числе - новые блоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций", - заявил он.
На пресс-брифинге глава МАГАТЭ отметил, что во время встречи стороны обменялись информацией и оценками ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции.
"Мы также обсудили ряд вопросов, касающихся работы по будущему восстановлению энергетической инфраструктуры Украины в ряде регионов. В частности, мы продолжаем рассматривать работы, приводящие к строительству третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции", - рассказал Гросси.
Он также упомянул о восстановительных работах на конфайнменте Чернобыльской АЭС, "поврежденном ранее в этом году".
Минэнерго пока не комментировало визит главы МАГАТЭ.
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