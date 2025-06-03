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Новости Фото Визит Гросси в Украину
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину: встретился с Галущенко. ФОТО

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл 3 июня с визитом в Украину. Он встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

Об этом он сообщил в социальной сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Гросси отметил, что его 12-й визит в Украину с февраля 2022 года "подтверждает поддержку страны со стороны МАГАТЭ".

"Поделился с главой Минэнерго Геращенко, как мы поможем Украине восстановить ее энергетическую инфраструктуру, в том числе - новые блоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никаких признаков": В МАГАТЭ не видят подготовки к перезапуску Запорожской АЭС Россией

Рафаэль Гросси прибыл в Украину с визитом 3 июня
Рафаэль Гросси прибыл в Украину с визитом 3 июня

На пресс-брифинге глава МАГАТЭ отметил, что во время встречи стороны обменялись информацией и оценками ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции.

"Мы также обсудили ряд вопросов, касающихся работы по будущему восстановлению энергетической инфраструктуры Украины в ряде регионов. В частности, мы продолжаем рассматривать работы, приводящие к строительству третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции", - рассказал Гросси.

Он также упомянул о восстановительных работах на конфайнменте Чернобыльской АЭС, "поврежденном ранее в этом году".

Минэнерго пока не комментировало визит главы МАГАТЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС уже три недели остается на одной линии питания, перспективы восстановления резервной непонятны, - Гросси

Рафаэль Гросси прибыл в Украину с визитом 3 июня
Рафаэль Гросси прибыл в Украину с визитом 3 июня

Автор: 

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Полагаю что неспроста Гросси этот выглядит как придурковатый лох...
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03.06.2025 15:13 Ответить
он еще и "нетрадиционной" ориентации
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03.06.2025 15:25 Ответить
Ставте вже центрифуги.
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03.06.2025 15:17 Ответить
Де санкції проти терористичної організації Росатом за окупацію ЗАЄС і захоплення її працівників в заручники?
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03.06.2025 15:22 Ответить
мабуть в найближчому майбутньому слід очікувати приєднання рашистом Запоріжської АЕС до енергосистеми 3,14дерації.???Приїхав до Галущенка,котрий такий самий грабіжник українського народу .як і грося .котрий заробляє "на харчі" ************ інтереси куйла і 3,14дерації...
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03.06.2025 15:30 Ответить
 
 