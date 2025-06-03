Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до України: зустрівся з Галущенком. ФОТО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув 3 червня з візитом до України. Він зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

Про це він повідомив у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі зазначив, що його 12-й візит до України з лютого 2022 року "підтверджує підтримку країни з боку МАГАТЕ".

"Поділився з головою Міненерго Геращенком, як ми допоможемо Україні відновити її енергетичну інфраструктуру, в тому числі нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій", - заявив він.

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На пресбрифінгу очільник МАГАТЕ зазначив, що під час зустрічі сторони обмінялися інформацією та оцінками безпекова ситуація на Запорізькій атомній електростанції.

"Ми також обговорили низку питань, які стосуються роботи щодо майбутньої відбудови енергетичної інфраструктури України в низці регіонів. Зокрема, ми продовжуємо розглядати роботи, що призводять до будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції", - розповів Гроссі.

Він також згадав про відновлювальні роботи на конфайнменті Чорнобильської АЕС, "пошкодженому раніше цього року".

Міненерго наразі не коментувало візит очільника МАГАТЕ.

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