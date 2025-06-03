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Новини Фото Візит Гроссі до України та РФ
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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до України: зустрівся з Галущенком. ФОТО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув 3 червня з візитом до України. Він зустрівся  з міністром енергетики Германом Галущенком.

Про це він повідомив у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Гроссі зазначив, що його 12-й візит до України з лютого 2022 року "підтверджує підтримку країни з боку МАГАТЕ".

"Поділився з головою Міненерго Геращенком, як ми допоможемо Україні відновити її енергетичну інфраструктуру, в тому числі нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій", - заявив він.

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Рафаель Гроссі прибув до України з візитом 3 червня
Рафаель Гроссі прибув до України з візитом 3 червня

На пресбрифінгу очільник МАГАТЕ зазначив, що під час зустрічі сторони обмінялися інформацією та оцінками безпекова ситуація на Запорізькій атомній електростанції.

"Ми також обговорили низку питань, які стосуються роботи щодо майбутньої відбудови енергетичної інфраструктури України в низці регіонів. Зокрема, ми продовжуємо розглядати роботи, що призводять до будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції", - розповів Гроссі.

Він також згадав про відновлювальні роботи на конфайнменті Чорнобильської АЕС, "пошкодженому раніше цього року".

Міненерго наразі не коментувало візит очільника МАГАТЕ.

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Рафаель Гроссі прибув до України з візитом 3 червня
Рафаель Гроссі прибув до України з візитом 3 червня

Автор: 

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Полагаю что неспроста Гросси этот выглядит как придурковатый лох...
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03.06.2025 15:13 Відповісти
он еще и "нетрадиционной" ориентации
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03.06.2025 15:25 Відповісти
Ставте вже центрифуги.
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03.06.2025 15:17 Відповісти
Де санкції проти терористичної організації Росатом за окупацію ЗАЄС і захоплення її працівників в заручники?
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03.06.2025 15:22 Відповісти
мабуть в найближчому майбутньому слід очікувати приєднання рашистом Запоріжської АЕС до енергосистеми 3,14дерації.???Приїхав до Галущенка,котрий такий самий грабіжник українського народу .як і грося .котрий заробляє "на харчі" ************ інтереси куйла і 3,14дерації...
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03.06.2025 15:30 Відповісти
 
 