Сибіга провів зустріч із Гроссі: Домовилися про подальшу підтримку України з боку МАГАТЕ
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провели важливу зустріч у Києві, за підсумками якої домовилися про подальшу підтримку України з боку МАГАТЕ.
Про це Гроссі повідомив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Домовилися про важливість продовження підтримки МАГАТЕ у питанні забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема нашої постійної присутності на Запорізькій АЕС, що залишається критично необхідним", - заявив Гроссі.
Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув 3 червня з візитом до України. Він зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.
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Наталия Гончар
показати весь коментар03.06.2025 17:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар03.06.2025 17:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар03.06.2025 17:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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