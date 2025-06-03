Сибіга провів зустріч із Гроссі: Домовилися про подальшу підтримку України з боку МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провели важливу зустріч у Києві, за підсумками якої домовилися про подальшу підтримку України з боку МАГАТЕ.

Про це Гроссі повідомив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовилися про важливість продовження підтримки МАГАТЕ у питанні забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема нашої постійної присутності на Запорізькій АЕС, що залишається критично необхідним", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув 3 червня з візитом до України. Він зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

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