Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН
Латвия 178 голосами избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2026 и 2027 годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, чтобы стать непостоянным членом совета, Латвия должна была получить поддержку двух третей государств-членов ООН. Латвия была единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января страна соревновалась с Черногорией, но последняя сняла свою кандидатуру.
В случае избрания Латвия обязалась выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом для укрепления устойчивости, содействия прочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития.
Премьер-министр Эвика Силиня отмечает, что Латвия впервые станет членом Совета Безопасности ООН.
Также отмечается, что Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и мирное разрешение споров должны и в дальнейшем оставаться главным приоритетом ООН, в частности путем посредничества и поддержания мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль