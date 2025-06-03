Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН

Латвия 178 голосами избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2026 и 2027 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, чтобы стать непостоянным членом совета, Латвия должна была получить поддержку двух третей государств-членов ООН. Латвия была единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января страна соревновалась с Черногорией, но последняя сняла свою кандидатуру.

В случае избрания Латвия обязалась выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом для укрепления устойчивости, содействия прочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития.

Читайте: Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим жильем возле стратегических объектов

Премьер-министр Эвика Силиня отмечает, что Латвия впервые станет членом Совета Безопасности ООН.

Также отмечается, что Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и мирное разрешение споров должны и в дальнейшем оставаться главным приоритетом ООН, в частности путем посредничества и поддержания мира.

Также читайте: Латвия призвала страны ЕС остановить предоставление виз гражданам РФ