Латвію вперше обрали непостійним членом Радбезу ООН

Латвію 178 голосами обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2026 і 2027 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, щоб стати непостійним членом ради, Латвія мала отримати підтримку двох третин держав-членів ООН. Латвія була єдиною кандидаткою від групи країн Східної Європи. До 31 січня країна змагалася з Чорногорією, але остання знядла свою кандидатуру.

У разі обрання Латвія зобов'язалася виступати за співпрацю між державами-членами ООН, регіональними організаціями та громадянським суспільством для зміцнення стійкості, сприяння міцному миру та безпеці, досягнення сталого розвитку.

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Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня зауважує, що Латвія вперше стане членом Ради Безпеки ООН.

Також наголошується, що Латвія вважає, що запобігання конфліктам, захист цивільного населення у збройних конфліктах та мирне вирішення спорів мають і надалі залишатися головним пріоритетом ООН, зокрема шляхом посередництва та підтримання миру.

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