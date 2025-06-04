Обезврежен 61 из 95 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 4 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления воздушного удара - Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

Как сообщалось, ночью рашисты ударили по Харькову ракетами и дронами: повреждено предприятие, вспыхнули дом и СТО. Также враг ударил 12 дронами по предприятию по производству биоэтанола на Сумщине: повреждены цистерны, произошел разлив патоки.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что РФ атаковала Одессу "шахедами": ранен 1 человек, повреждены дома и СТО.