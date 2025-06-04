Знешкоджено 61 із 95 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 4 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 - збито вогневими засобами ураження, 25 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Як повідомлялося, вночі рашисти вдарили по Харкову ракетами та дронами: пошкоджено підприємство, спалахнули будинок та СТО. Також ворог ударив 12 дронами по підприємству з виробництва біоетанолу на Сумщині: пошкоджено цистерни, стався розлив патоки.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакувала Одесу "шахедами": поранено 1 особу, пошкоджено будинки та СТО.