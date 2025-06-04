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НАПК выступило против законопроектов "слуг народа", предлагающих запретить проверять имущество чиновников

Закон о легализации коррупционного имущества. НАПК против

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выступило против принятия законопроектов №13271, №13271-1 и №13271-, поскольку они негативно повлияют на эффективность имеющихся механизмов предотвращения коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Письмо с соответствующей позицией направили в Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"НАПК считает абсолютно неприемлемыми изменения в статью 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (Закон), предложенные в законопроектах №13271-1 и №13271-2. Они ограничивают мониторинг образа жизни периодом пребывания в должности и позволяют проверять только то имущество, доходы и расходы, которые появились именно в это время. Это создает возможность легализации коррупционных активов, приобретенных до поступления на публичную службу или реализовав их после увольнения", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что предложенные изменения по ограничению для осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования создают огромные риски для невыполнения обязательств перед МВФ.

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"Большинство депутатских инициатив вызывают серьезные предостережения. Например, законопроект №13271 предусматривает ограничение объема полной проверки деклараций и фактическое уничтожение института проведения повторной полной проверки декларации, что создаст иммунитет для коррупционных действий. Этот законопроект также устанавливает презумпцию достоверности данных, автоматически перенесенных в декларации из реестров, и освобождение декларанта от ответственности за имеющиеся расхождения таких данных. Кроме того, этот законопроект содержит риски незаконного сбора информации о третьих лицах в случае реализации положений об автоматизированном переносе данных в форму декларации в отношении лиц, указанных членами семьи, без предварительного их подтверждения такого статуса. Предложенные изменения по применению индивидуальных разъяснений НАПК позволяют распространять действие разъяснений, предоставленных конкретным лицам, на неопределенный круг субъектов, что противоречит действующему Закону", - пояснили в агентстве.

НАПК отметило, что предложенные народными депутатами изменения противоречат евроинтеграционным обязательствам и рекомендациям Европейской Комиссии.

Напомним, ранее в ЦПК сообщили, что депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения.

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Автор: 

ВР (29279) декларация (1365) законопроект (3231) НАПК (1224)


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Топ комментарии
+3
чисто росіянський закон, прикривати хабарників та казнокрадів. за що воюємо тоді? за таких самих ******* як на параші?
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04.06.2025 12:58 Ответить
+1
Яка аристократія? Бидло свиняче, яке дорвалося до корита.
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04.06.2025 13:07 Ответить
+1
Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів
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04.06.2025 13:29 Ответить
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Супер - "слуги" а по факту нова аристократія якій можна ВСЕ, а нам можна лиш померти
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04.06.2025 12:54 Ответить
Яка аристократія? Бидло свиняче, яке дорвалося до корита.
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04.06.2025 13:07 Ответить
чисто росіянський закон, прикривати хабарників та казнокрадів. за що воюємо тоді? за таких самих ******* як на параші?
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04.06.2025 12:58 Ответить
В этом то и вся проблема!Война войной а жрать не кушать!НУЖНО!
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04.06.2025 13:04 Ответить
Дело было в Неваде, в поселке золотоискателей. Какой-то новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдал самому себе четыре туза, вытянув их из рукава. Новичок подошел к игроку, сидевшему против банкомета. «Послушайте, - шепнул он, - я видел, как банкомет вытащил из рукава четыре туза». «Ну и что?» - спросил игрок. «Я хотел вас предупредить», - ответил новичок. «Послушай-ка, парень, - сказал игрок. - Не путайся не в свое дело. Ты в этой игре ни черта не смыслишь. Сейчас карты сдает он.

(Дж. Лондлн, "Кража")
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04.06.2025 13:01 Ответить
Лондлн
Лондон
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04.06.2025 13:02 Ответить
Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів
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04.06.2025 13:29 Ответить
Наші посадовці це св"ященна корова - хіба на них можна наїзжати?
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04.06.2025 13:31 Ответить
"Слуги народа"це свині які добралися до "корита".Треба такий закон,щоб моніторив не тільки це шобло під вивіскою народний депутат,а все їх оточення-помічників,друзів,дружин і чоловіків,батьків,дітей,а також і бабусь з дідусями.А ще в декларацію ввести видатки(росходи) і тоді в результаті математичних дій буде видно скільки заробив і скільки витратив.Якщо витрати більше заробітків-"турма".
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04.06.2025 13:31 Ответить
Бджоли проти меду не голосують.
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04.06.2025 13:34 Ответить
Але ж найвеличніший Лідор підпише цей корупційний закон, який прийняли ЙОГО слуги? Під оплески лохторату, що в захваті від свого козирного вошдя.

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04.06.2025 13:33 Ответить
 
 