НАПК выступило против законопроектов "слуг народа", предлагающих запретить проверять имущество чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выступило против принятия законопроектов №13271, №13271-1 и №13271-, поскольку они негативно повлияют на эффективность имеющихся механизмов предотвращения коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Письмо с соответствующей позицией направили в Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"НАПК считает абсолютно неприемлемыми изменения в статью 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (Закон), предложенные в законопроектах №13271-1 и №13271-2. Они ограничивают мониторинг образа жизни периодом пребывания в должности и позволяют проверять только то имущество, доходы и расходы, которые появились именно в это время. Это создает возможность легализации коррупционных активов, приобретенных до поступления на публичную службу или реализовав их после увольнения", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что предложенные изменения по ограничению для осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования создают огромные риски для невыполнения обязательств перед МВФ.

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"Большинство депутатских инициатив вызывают серьезные предостережения. Например, законопроект №13271 предусматривает ограничение объема полной проверки деклараций и фактическое уничтожение института проведения повторной полной проверки декларации, что создаст иммунитет для коррупционных действий. Этот законопроект также устанавливает презумпцию достоверности данных, автоматически перенесенных в декларации из реестров, и освобождение декларанта от ответственности за имеющиеся расхождения таких данных. Кроме того, этот законопроект содержит риски незаконного сбора информации о третьих лицах в случае реализации положений об автоматизированном переносе данных в форму декларации в отношении лиц, указанных членами семьи, без предварительного их подтверждения такого статуса. Предложенные изменения по применению индивидуальных разъяснений НАПК позволяют распространять действие разъяснений, предоставленных конкретным лицам, на неопределенный круг субъектов, что противоречит действующему Закону", - пояснили в агентстве.

НАПК отметило, что предложенные народными депутатами изменения противоречат евроинтеграционным обязательствам и рекомендациям Европейской Комиссии.

Напомним, ранее в ЦПК сообщили, что депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения.

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