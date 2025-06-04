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Новини
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НАЗК виступило проти законопроєктів "слуг народу", які пропонують заборонити перевіряти майно посадовців

Закон про легалізацію корупційного майна. НАЗК проти

Національне агентство з питань запобігання корупції виступило проти ухвалення законопроєктів №13271, №13271-1 та №13271-, оскільки ті негативно вплинуть на ефективність наявних механізмів запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Лист із відповідною позицією направили до Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

"НАЗК вважає абсолютно неприйнятними зміни до статті 51-4 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон), запропоновані в законопроєктах №13271-1 та №13271-2. Вони обмежують моніторинг способу життя періодом перебування на посаді та дозволяють перевіряти лише те майно, доходи й витрати, які з’явилися саме в цей час. Це створює можливість легалізації корупційних активів, набутих до вступу на публічну службу або реалізувавши їх після звільнення", - йдеться в повідомленні.

Там також наголосили, що запропоновані зміни щодо обмеження для здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування створюють величезні ризики для невиконання зобов’язань перед МВФ.

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"Більшість депутатських ініціатив викликають серйозні застереження. Наприклад, законопроєкт №13271 передбачає обмеження обсягу повної перевірки декларацій та фактичне знищення інституту проведення повторної повної перевірки декларації, що створить імунітет для корупційних дій. Цей законопроєкт також встановлює презумпцію достовірності даних, автоматично перенесених до декларації з реєстрів, та звільнення декларанта від відповідальності за наявні розбіжності таких даних. Крім того, цей законопроєкт містить ризики незаконного збору інформації про третіх осіб у разі реалізації положень про автоматизоване перенесення даних до форми декларації щодо осіб, вказаних членами сім’ї, без попереднього їх підтвердження такого статусу. Запропоновані зміни щодо застосування індивідуальних роз’яснень НАЗК дозволяють поширювати дію роз’яснень, наданих конкретним особам, на невизначене коло суб’єктів, що суперечить чинному Закону", - пояснили в агентстві.

НАЗК наголосило, що запропоновані народними депутатами зміни суперечать євроінтеграційним зобов'язанням та рекомендаціям Європейської Комісії.

Нагадаємо, раніше у ЦПК повідомили, що депутати "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення.  

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Автор: 

ВР (15036) декларація (1435) законопроєкт (3619) НАЗК (1694)


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Топ коментарі
+2
чисто росіянський закон, прикривати хабарників та казнокрадів. за що воюємо тоді? за таких самих ******* як на параші?
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04.06.2025 12:58 Відповісти
+1
Яка аристократія? Бидло свиняче, яке дорвалося до корита.
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04.06.2025 13:07 Відповісти
+1
Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів
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04.06.2025 13:29 Відповісти
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Супер - "слуги" а по факту нова аристократія якій можна ВСЕ, а нам можна лиш померти
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04.06.2025 12:54 Відповісти
Яка аристократія? Бидло свиняче, яке дорвалося до корита.
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04.06.2025 13:07 Відповісти
чисто росіянський закон, прикривати хабарників та казнокрадів. за що воюємо тоді? за таких самих ******* як на параші?
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04.06.2025 12:58 Відповісти
В этом то и вся проблема!Война войной а жрать не кушать!НУЖНО!
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04.06.2025 13:04 Відповісти
Дело было в Неваде, в поселке золотоискателей. Какой-то новичок наблюдал за игрой в покер. Стоя за спиной банкомета, он увидел, как тот сдал самому себе четыре туза, вытянув их из рукава. Новичок подошел к игроку, сидевшему против банкомета. «Послушайте, - шепнул он, - я видел, как банкомет вытащил из рукава четыре туза». «Ну и что?» - спросил игрок. «Я хотел вас предупредить», - ответил новичок. «Послушай-ка, парень, - сказал игрок. - Не путайся не в свое дело. Ты в этой игре ни черта не смыслишь. Сейчас карты сдает он.

(Дж. Лондлн, "Кража")
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04.06.2025 13:01 Відповісти
Лондлн
Лондон
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04.06.2025 13:02 Відповісти
Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів
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04.06.2025 13:29 Відповісти
Наші посадовці це св"ященна корова - хіба на них можна наїзжати?
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04.06.2025 13:31 Відповісти
"Слуги народа"це свині які добралися до "корита".Треба такий закон,щоб моніторив не тільки це шобло під вивіскою народний депутат,а все їх оточення-помічників,друзів,дружин і чоловіків,батьків,дітей,а також і бабусь з дідусями.А ще в декларацію ввести видатки(росходи) і тоді в результаті математичних дій буде видно скільки заробив і скільки витратив.Якщо витрати більше заробітків-"турма".
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04.06.2025 13:31 Відповісти
Бджоли проти меду не голосують.
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04.06.2025 13:34 Відповісти
Але ж найвеличніший Лідор підпише цей корупційний закон, який прийняли ЙОГО слуги? Під оплески лохторату, що в захваті від свого козирного вошдя.

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04.06.2025 13:33 Відповісти
 
 