НАЗК виступило проти законопроєктів "слуг народу", які пропонують заборонити перевіряти майно посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції виступило проти ухвалення законопроєктів №13271, №13271-1 та №13271-, оскільки ті негативно вплинуть на ефективність наявних механізмів запобігання корупції.

Про це повідомила пресслужба агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Лист із відповідною позицією направили до Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

"НАЗК вважає абсолютно неприйнятними зміни до статті 51-4 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон), запропоновані в законопроєктах №13271-1 та №13271-2. Вони обмежують моніторинг способу життя періодом перебування на посаді та дозволяють перевіряти лише те майно, доходи й витрати, які з’явилися саме в цей час. Це створює можливість легалізації корупційних активів, набутих до вступу на публічну службу або реалізувавши їх після звільнення", - йдеться в повідомленні.

Там також наголосили, що запропоновані зміни щодо обмеження для здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування створюють величезні ризики для невиконання зобов’язань перед МВФ.

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"Більшість депутатських ініціатив викликають серйозні застереження. Наприклад, законопроєкт №13271 передбачає обмеження обсягу повної перевірки декларацій та фактичне знищення інституту проведення повторної повної перевірки декларації, що створить імунітет для корупційних дій. Цей законопроєкт також встановлює презумпцію достовірності даних, автоматично перенесених до декларації з реєстрів, та звільнення декларанта від відповідальності за наявні розбіжності таких даних. Крім того, цей законопроєкт містить ризики незаконного збору інформації про третіх осіб у разі реалізації положень про автоматизоване перенесення даних до форми декларації щодо осіб, вказаних членами сім’ї, без попереднього їх підтвердження такого статусу. Запропоновані зміни щодо застосування індивідуальних роз’яснень НАЗК дозволяють поширювати дію роз’яснень, наданих конкретним особам, на невизначене коло суб’єктів, що суперечить чинному Закону", - пояснили в агентстві.

НАЗК наголосило, що запропоновані народними депутатами зміни суперечать євроінтеграційним зобов'язанням та рекомендаціям Європейської Комісії.

Нагадаємо, раніше у ЦПК повідомили, що депутати "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення.

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