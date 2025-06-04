Если сильные мира сего не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах российских обстрелов Украины и заявил, что лидеры, которые не пытаются остановить кремлевского диктатора Владимира Путина "разделяют с ним ответственность".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Факты - вещь упрямая", - написал глава государства.

Он добавил, что с начала этого года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических. Это менее чем за полгода.

Зеленский подчеркнул, что такой темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах.

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"Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия

Поэтому Украина так благодарна всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир.

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