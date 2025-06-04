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Новости Обстрелы Украины
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Если сильные мира сего не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность, - Зеленский

президент Украины Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах российских обстрелов Украины и заявил, что лидеры, которые не пытаются остановить кремлевского диктатора Владимира Путина "разделяют с ним ответственность".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Факты - вещь упрямая", - написал глава государства.

Он добавил, что с начала этого года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических. Это менее чем за полгода.

Зеленский подчеркнул, что такой темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах.

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"Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия

Поэтому Украина так благодарна всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир.

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"И именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии, мы напоминаем факты сильным мира сего. И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

война (1402) Зеленский Владимир (20849) обстрел (27807)


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Топ комментарии
+14
Ти ж дебіл в очко заглядував куйлу.І вже четвертий рік всими силами саботуєш захист країни тупими постановами через ВР і тотальною корупцією
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04.06.2025 23:02 Ответить
+9
Звісно по другому.Тобі зебанату нагадати підготовку до війни з 2019р клоуном-наріком?Особливо,коли придурка всі розвідки попереджали про 100% вторгнення кацапів.
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04.06.2025 23:18 Ответить
+7
Тампон дуже хвилюється за )(уйла !
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04.06.2025 23:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти ж дебіл в очко заглядував куйлу.І вже четвертий рік всими силами саботуєш захист країни тупими постановами через ВР і тотальною корупцією
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04.06.2025 23:02 Ответить
От був би інший прєпіздент і все було б інакше? Так панове заробітчани?
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04.06.2025 23:12 Ответить
Іди нах Зебанат!
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04.06.2025 23:14 Ответить
не бзди. пуйло на тебе не нападе. Малюк і Зе подбають про це
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04.06.2025 23:20 Ответить
Дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів на кшталт Артем Гурин біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
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04.06.2025 23:22 Ответить
Наркоман Артем Гурин я за діскусію !
Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ?
І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ?
То що те зняття було помилковим?
Наркоман Артем Гурин може най вертають пля ...Марчелло +Шапталу +Заброцького + Наєва всі ж блін бойові з досвідом і особовий склад в них вірить, нє?!
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04.06.2025 23:57 Ответить
Звісно по другому.Тобі зебанату нагадати підготовку до війни з 2019р клоуном-наріком?Особливо,коли придурка всі розвідки попереджали про 100% вторгнення кацапів.
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04.06.2025 23:18 Ответить
ЗЕлупа Василь Довганенко #589385 возмущаецаа))
Безпомилкові ознаки дурачка це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
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04.06.2025 23:24 Ответить
Нам від цього не легше - Трамп забив буй
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04.06.2025 23:02 Ответить
В нього така роль пиндіти бескінечно всяку херню
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04.06.2025 23:04 Ответить
Ну - так - балакуча голова
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04.06.2025 23:07 Ответить
Тампон дуже хвилюється за )(уйла !
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04.06.2025 23:04 Ответить
Це той самий #удак, який тер посполитим, за "какуюразніцу" і шашлики?
Бо цей такий рішучій і потужний, аж пінжак загортається...
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04.06.2025 23:06 Ответить
дуже сумно
і особливо сумно, що цю правду навіть не можна написати в "Х", бо речі не можна називати своїми іменами і дехто дуже обуриться і почне писати що засправді все не так і такого ніколи б не сталося якщо б...
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04.06.2025 23:06 Ответить
Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Чекаємо відповіді від "лідера ***********"...
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04.06.2025 23:06 Ответить
стефанішина як раз євроінтегрується за допомогою. Правда, поки що заінтегралила тільки Будинок профспілок на Хрещатику на свою користь
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04.06.2025 23:07 Ответить
Облиш свій тролінг!
Папіки вже давно в процесі договорняка.
Поділяться не своїм - та й далі жируватимуть.
Доля України? Наступне питання, будь ласка!
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04.06.2025 23:08 Ответить
як він вже потужно закоцав...
мої співчування телемарафонцям...
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04.06.2025 23:08 Ответить
А правда , що вас всіх скоро з Америки випруть ?
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04.06.2025 23:10 Ответить
правда.
а правда, що особисто вам мозок ніколи не пересадять?
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04.06.2025 23:12 Ответить
І куди ти , потім , тікати будеш ?
В Україну , звісно ж , не повернешся ... сцикотно ?
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04.06.2025 23:16 Ответить
Тобі ж придурку про мозок написали
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04.06.2025 23:19 Ответить
от чого нема в дяді, того нема.
сумно, панове...
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04.06.2025 23:27 Ответить
Не надійся на сильних світу ціього, а надійся на уран235.
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04.06.2025 23:08 Ответить
Так - не зупинять
Ні - не розділяють
Проблєма в тому , що ті кого він вважає "сильними світу цього" на справді - слабкі і нічемні ...((
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04.06.2025 23:09 Ответить
так будь сильним хто тобі забороняє, куратори з фсб?
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04.06.2025 23:09 Ответить
Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій.
А ти вигадав бусисикацію, є чим пишатись!
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04.06.2025 23:09 Ответить
А ти чому не на фронті пі…бол)
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04.06.2025 23:49 Ответить
Чому не на фронті-спитай у собаки князя притули
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05.06.2025 00:00 Ответить
Демократія (від грецьких слів "демос" - народ та "кратос" - влада) - це форма правління, де влада належить народу. Це система, де громадяни беруть участь у прийнятті рішень, часто через вибори обраних представників.

Більш детально:

Народовладдя:

Демократія заснована на принципі народовладдя, тобто влада в державі походить від народу.

Участь громадян:

Громадяни мають право голосувати, вибирати своїх представників, брати участь у референдумах та інших формах прямого народовладдя.

Свобода слова та виборів:

Демократія передбачає свободу слова, свободу зібрань, свободу преси та свободу виборів, що є основою для обговорення та вибору тих, хто буде представляти народ.

Рівність перед законом:

У демократичних державах всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їхнього походження, раси, віросповідання чи соціального становища.

Підзвітність влади:

Демократична влада повинна бути підзвітною народу, а її дії мають бути прозорими і відкрито доступними.

Захист прав людини:

Демократія передбачає захист прав людини, включаючи свободу слова, свободу віросповідання, право на справедливий суд та інші права, закріплені у законах.

Співробітництво та діалог:

Демократія передбачає співробітництво між різними групами інтересів та діалог між громадянами та владою.

Захист від свавілля:

Демократія має механізми, які захищають від свавільного використання влади, такі як судовий контроль та незалежні інститути.
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04.06.2025 23:10 Ответить
а це означає, що демократії у нас зараз немає,всі влада та відповідальність зосереджена в одних руках, це має як свої плюси, так і мінуси.
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04.06.2025 23:14 Ответить
І у чому проявляється ця "відповідальність"?
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04.06.2025 23:17 Ответить
це конкретна дія або бездіяльність, ось можна було врятувати дітей маючи інформацію про напрямки заходу окупантів ,а влада навпаки дезінформувала людей, що спричинило тяжкі наслідки.Або прийняти швидкі рішеня по унеможливленню просування ворога вглиб країни підриваючи переправи.мінування тощо ,чи було це зроблено?ні бо це ж знищення інфраструктури про що було повідомлено, а потім спростовано офісом президента.просто безліч чого можна наводити з прикладів.
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04.06.2025 23:26 Ответить
Це означає , що демократії , в нас , ніколи і не було !
Система побудована так , що вона відтворює сама себе і не важливо як прізвище чергового президента ...
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04.06.2025 23:18 Ответить
Яка у нас система?система означає механізм який злагоджено працює, якщо нашу "систему" сприймати як корупцію яка як клей зміцнює структуру тоді так) прийти до влади тільки заради збагачення себе і ко.
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04.06.2025 23:32 Ответить
Саме так .
Президенти , уряди змінюються але люди Системи залишаються на своїх місцях -
Ігор Мустеца родом із Чернівців, вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар'єру в прокуратурі. Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
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04.06.2025 23:54 Ответить
Какістократія (англ. kakistocracy від дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.

Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
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04.06.2025 23:23 Ответить
"Камушки" в чий город.
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04.06.2025 23:10 Ответить
Володя?
А як же ти?!
Ти ж себе таким і вважаєш😎🤡
Головне щоб Андрій Борисович цього не бачив 😂
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04.06.2025 23:11 Ответить
По суті - правда. От виявляється, що найсильніша із сильних і найвідповідальніша таки Україна, яка взяла на себе важку ношу - врятувсти Європу, а можливо і світ від пуцина.
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04.06.2025 23:11 Ответить
Угу - себе врятувати не може , а Європу і світ врятувати намагається ...?
Може , нарешті , треба переглянути пріорітети ...?
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04.06.2025 23:20 Ответить
Цікаво, а хто нас р, тує, стримуючи ту орду? Європа? Гамерика?
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04.06.2025 23:31 Ответить
В такому разі нащо їм копанки дарувати?
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04.06.2025 23:12 Ответить
всі несуть відповідальність крім його і його зеленого зброду, тих недоумків яких він назбирав в команду і яких вибрали ще тупіші 73 відсотки
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04.06.2025 23:21 Ответить
Якщо війна триває 12й рік значитьвона потрібна всім, всім без виключення...
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04.06.2025 23:28 Ответить
І тобі?
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04.06.2025 23:31 Ответить
Якщо сильні світу цього не зупиняють Путіна, це означає, що вони не отримають 1000 від Зеленського, або кешбек🤭
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04.06.2025 23:32 Ответить
До поражения и уничтожения Украины не дойдёт, потому что это будет означать поражение всего Запада. И до уничтожения расии не дойдёт, потому что Запад боится ядерную дубинку путина. Так и будет эта война годами длиться((..
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04.06.2025 23:42 Ответить
Іді нах, ми ******* ***** рано чи пізно
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04.06.2025 23:51 Ответить
світу, як і його "сильним" байдуже на Україну, на росію, на путіна. Світ переймається власними прибутками, російський фашизм біснується, бажаючих з ним боротися за межами України нема, на жаль.
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05.06.2025 00:05 Ответить
 
 