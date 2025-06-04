Если сильные мира сего не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах российских обстрелов Украины и заявил, что лидеры, которые не пытаются остановить кремлевского диктатора Владимира Путина "разделяют с ним ответственность".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Факты - вещь упрямая", - написал глава государства.
Он добавил, что с начала этого года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических. Это менее чем за полгода.
Зеленский подчеркнул, что такой темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах.
"Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия
Поэтому Украина так благодарна всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир.
"И именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии, мы напоминаем факты сильным мира сего. И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", - резюмировал Зеленский.
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Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ?
І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ?
То що те зняття було помилковим?
Наркоман Артем Гурин може най вертають пля ...Марчелло +Шапталу +Заброцького + Наєва всі ж блін бойові з досвідом і особовий склад в них вірить, нє?!
Безпомилкові ознаки дурачка це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
Бо цей такий рішучій і потужний, аж пінжак загортається...
і особливо сумно, що цю правду навіть не можна написати в "Х", бо речі не можна називати своїми іменами і дехто дуже обуриться і почне писати що засправді все не так і такого ніколи б не сталося якщо б...
Чекаємо відповіді від "лідера ***********"...
Папіки вже давно в процесі договорняка.
Поділяться не своїм - та й далі жируватимуть.
Доля України? Наступне питання, будь ласка!
мої співчування телемарафонцям...
а правда, що особисто вам мозок ніколи не пересадять?
В Україну , звісно ж , не повернешся ... сцикотно ?
сумно, панове...
Ні - не розділяють
Проблєма в тому , що ті кого він вважає "сильними світу цього" на справді - слабкі і нічемні ...((
А ти вигадав бусисикацію, є чим пишатись!
Більш детально:
Народовладдя:
Демократія заснована на принципі народовладдя, тобто влада в державі походить від народу.
Участь громадян:
Громадяни мають право голосувати, вибирати своїх представників, брати участь у референдумах та інших формах прямого народовладдя.
Свобода слова та виборів:
Демократія передбачає свободу слова, свободу зібрань, свободу преси та свободу виборів, що є основою для обговорення та вибору тих, хто буде представляти народ.
Рівність перед законом:
У демократичних державах всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їхнього походження, раси, віросповідання чи соціального становища.
Підзвітність влади:
Демократична влада повинна бути підзвітною народу, а її дії мають бути прозорими і відкрито доступними.
Захист прав людини:
Демократія передбачає захист прав людини, включаючи свободу слова, свободу віросповідання, право на справедливий суд та інші права, закріплені у законах.
Співробітництво та діалог:
Демократія передбачає співробітництво між різними групами інтересів та діалог між громадянами та владою.
Захист від свавілля:
Демократія має механізми, які захищають від свавільного використання влади, такі як судовий контроль та незалежні інститути.
Система побудована так , що вона відтворює сама себе і не важливо як прізвище чергового президента ...
Президенти , уряди змінюються але люди Системи залишаються на своїх місцях -
Ігор Мустеца родом із Чернівців, вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар'єру в прокуратурі. Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
А як же ти?!
Ти ж себе таким і вважаєш😎🤡
Головне щоб Андрій Борисович цього не бачив 😂
Може , нарешті , треба переглянути пріорітети ...?