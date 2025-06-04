Якщо сильні світу цього не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби російських обстрілів України та заявив, що лідери, які не намагаються зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна "розділяють з ним відповідальність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Факти – річ уперта", - написав глава держави.
Він додав, що від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це менш ніж за пів року.
Зеленський підкреслив, що такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах.
"Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії
Тому Україна так вдячна всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир.
"І саме сьогодні, у День памʼяті українських дітей, загиблих через російську агресію, ми нагадуємо факти сильним світу цього. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ?
І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ?
То що те зняття було помилковим?
Наркоман Артем Гурин може най вертають пля ...Марчелло +Шапталу +Заброцького + Наєва всі ж блін бойові з досвідом і особовий склад в них вірить, нє?!
Безпомилкові ознаки дурачка це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
Бо цей такий рішучій і потужний, аж пінжак загортається...
і особливо сумно, що цю правду навіть не можна написати в "Х", бо речі не можна називати своїми іменами і дехто дуже обуриться і почне писати що засправді все не так і такого ніколи б не сталося якщо б...
Чекаємо відповіді від "лідера ***********"...
Папіки вже давно в процесі договорняка.
Поділяться не своїм - та й далі жируватимуть.
Доля України? Наступне питання, будь ласка!
мої співчування телемарафонцям...
а правда, що особисто вам мозок ніколи не пересадять?
В Україну , звісно ж , не повернешся ... сцикотно ?
сумно, панове...
Ні - не розділяють
Проблєма в тому , що ті кого він вважає "сильними світу цього" на справді - слабкі і нічемні ...((
А ти вигадав бусисикацію, є чим пишатись!
Більш детально:
Народовладдя:
Демократія заснована на принципі народовладдя, тобто влада в державі походить від народу.
Участь громадян:
Громадяни мають право голосувати, вибирати своїх представників, брати участь у референдумах та інших формах прямого народовладдя.
Свобода слова та виборів:
Демократія передбачає свободу слова, свободу зібрань, свободу преси та свободу виборів, що є основою для обговорення та вибору тих, хто буде представляти народ.
Рівність перед законом:
У демократичних державах всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їхнього походження, раси, віросповідання чи соціального становища.
Підзвітність влади:
Демократична влада повинна бути підзвітною народу, а її дії мають бути прозорими і відкрито доступними.
Захист прав людини:
Демократія передбачає захист прав людини, включаючи свободу слова, свободу віросповідання, право на справедливий суд та інші права, закріплені у законах.
Співробітництво та діалог:
Демократія передбачає співробітництво між різними групами інтересів та діалог між громадянами та владою.
Захист від свавілля:
Демократія має механізми, які захищають від свавільного використання влади, такі як судовий контроль та незалежні інститути.
Система побудована так , що вона відтворює сама себе і не важливо як прізвище чергового президента ...
Президенти , уряди змінюються але люди Системи залишаються на своїх місцях -
Ігор Мустеца родом із Чернівців, вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар'єру в прокуратурі. Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
А як же ти?!
Ти ж себе таким і вважаєш😎🤡
Головне щоб Андрій Борисович цього не бачив 😂
Може , нарешті , треба переглянути пріорітети ...?