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Новини Обстріли України
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Якщо сильні світу цього не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби російських обстрілів України та заявив, що лідери, які не намагаються зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна "розділяють з ним відповідальність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Факти – річ уперта", - написав глава держави.

Він додав, що від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це менш ніж за пів року. 

Зеленський підкреслив, що такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах. 

Читайте: Пропонуємо США взаємовигідну угоду з постачання зброї, - Зеленський

"Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії

Тому Україна так вдячна всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про можливість зустрічі із Зеленським: "Хто взагалі веде переговори з терористами?"

"І саме сьогодні, у День памʼяті українських дітей, загиблих через російську агресію, ми нагадуємо факти сильним світу цього. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", - резюмував Зеленський.

Автор: 

війна (1431) Зеленський Володимир (24332) обстріл (29105)


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Топ коментарі
+14
Ти ж дебіл в очко заглядував куйлу.І вже четвертий рік всими силами саботуєш захист країни тупими постановами через ВР і тотальною корупцією
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04.06.2025 23:02 Відповісти
+9
Звісно по другому.Тобі зебанату нагадати підготовку до війни з 2019р клоуном-наріком?Особливо,коли придурка всі розвідки попереджали про 100% вторгнення кацапів.
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04.06.2025 23:18 Відповісти
+6
Це той самий #удак, який тер посполитим, за "какуюразніцу" і шашлики?
Бо цей такий рішучій і потужний, аж пінжак загортається...
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04.06.2025 23:06 Відповісти
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Ти ж дебіл в очко заглядував куйлу.І вже четвертий рік всими силами саботуєш захист країни тупими постановами через ВР і тотальною корупцією
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04.06.2025 23:02 Відповісти
От був би інший прєпіздент і все було б інакше? Так панове заробітчани?
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04.06.2025 23:12 Відповісти
Іди нах Зебанат!
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04.06.2025 23:14 Відповісти
не бзди. пуйло на тебе не нападе. Малюк і Зе подбають про це
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04.06.2025 23:20 Відповісти
Дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів на кшталт Артем Гурин біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
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04.06.2025 23:22 Відповісти
Наркоман Артем Гурин я за діскусію !
Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ?
І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ?
То що те зняття було помилковим?
Наркоман Артем Гурин може най вертають пля ...Марчелло +Шапталу +Заброцького + Наєва всі ж блін бойові з досвідом і особовий склад в них вірить, нє?!
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04.06.2025 23:57 Відповісти
Звісно по другому.Тобі зебанату нагадати підготовку до війни з 2019р клоуном-наріком?Особливо,коли придурка всі розвідки попереджали про 100% вторгнення кацапів.
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04.06.2025 23:18 Відповісти
ЗЕлупа Василь Довганенко #589385 возмущаецаа))
Безпомилкові ознаки дурачка це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
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04.06.2025 23:24 Відповісти
Нам від цього не легше - Трамп забив буй
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04.06.2025 23:02 Відповісти
В нього така роль пиндіти бескінечно всяку херню
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04.06.2025 23:04 Відповісти
Ну - так - балакуча голова
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04.06.2025 23:07 Відповісти
Тампон дуже хвилюється за )(уйла !
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04.06.2025 23:04 Відповісти
Це той самий #удак, який тер посполитим, за "какуюразніцу" і шашлики?
Бо цей такий рішучій і потужний, аж пінжак загортається...
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04.06.2025 23:06 Відповісти
дуже сумно
і особливо сумно, що цю правду навіть не можна написати в "Х", бо речі не можна називати своїми іменами і дехто дуже обуриться і почне писати що засправді все не так і такого ніколи б не сталося якщо б...
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04.06.2025 23:06 Відповісти
Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Чекаємо відповіді від "лідера ***********"...
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04.06.2025 23:06 Відповісти
стефанішина як раз євроінтегрується за допомогою. Правда, поки що заінтегралила тільки Будинок профспілок на Хрещатику на свою користь
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04.06.2025 23:07 Відповісти
Облиш свій тролінг!
Папіки вже давно в процесі договорняка.
Поділяться не своїм - та й далі жируватимуть.
Доля України? Наступне питання, будь ласка!
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04.06.2025 23:08 Відповісти
як він вже потужно закоцав...
мої співчування телемарафонцям...
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04.06.2025 23:08 Відповісти
А правда , що вас всіх скоро з Америки випруть ?
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04.06.2025 23:10 Відповісти
правда.
а правда, що особисто вам мозок ніколи не пересадять?
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04.06.2025 23:12 Відповісти
І куди ти , потім , тікати будеш ?
В Україну , звісно ж , не повернешся ... сцикотно ?
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04.06.2025 23:16 Відповісти
Тобі ж придурку про мозок написали
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04.06.2025 23:19 Відповісти
от чого нема в дяді, того нема.
сумно, панове...
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04.06.2025 23:27 Відповісти
Не надійся на сильних світу ціього, а надійся на уран235.
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04.06.2025 23:08 Відповісти
Так - не зупинять
Ні - не розділяють
Проблєма в тому , що ті кого він вважає "сильними світу цього" на справді - слабкі і нічемні ...((
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04.06.2025 23:09 Відповісти
так будь сильним хто тобі забороняє, куратори з фсб?
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04.06.2025 23:09 Відповісти
Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій.
А ти вигадав бусисикацію, є чим пишатись!
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04.06.2025 23:09 Відповісти
А ти чому не на фронті пі…бол)
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04.06.2025 23:49 Відповісти
Чому не на фронті-спитай у собаки князя притули
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05.06.2025 00:00 Відповісти
Демократія (від грецьких слів "демос" - народ та "кратос" - влада) - це форма правління, де влада належить народу. Це система, де громадяни беруть участь у прийнятті рішень, часто через вибори обраних представників.

Більш детально:

Народовладдя:

Демократія заснована на принципі народовладдя, тобто влада в державі походить від народу.

Участь громадян:

Громадяни мають право голосувати, вибирати своїх представників, брати участь у референдумах та інших формах прямого народовладдя.

Свобода слова та виборів:

Демократія передбачає свободу слова, свободу зібрань, свободу преси та свободу виборів, що є основою для обговорення та вибору тих, хто буде представляти народ.

Рівність перед законом:

У демократичних державах всі громадяни рівні перед законом, незалежно від їхнього походження, раси, віросповідання чи соціального становища.

Підзвітність влади:

Демократична влада повинна бути підзвітною народу, а її дії мають бути прозорими і відкрито доступними.

Захист прав людини:

Демократія передбачає захист прав людини, включаючи свободу слова, свободу віросповідання, право на справедливий суд та інші права, закріплені у законах.

Співробітництво та діалог:

Демократія передбачає співробітництво між різними групами інтересів та діалог між громадянами та владою.

Захист від свавілля:

Демократія має механізми, які захищають від свавільного використання влади, такі як судовий контроль та незалежні інститути.
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04.06.2025 23:10 Відповісти
а це означає, що демократії у нас зараз немає,всі влада та відповідальність зосереджена в одних руках, це має як свої плюси, так і мінуси.
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04.06.2025 23:14 Відповісти
І у чому проявляється ця "відповідальність"?
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04.06.2025 23:17 Відповісти
це конкретна дія або бездіяльність, ось можна було врятувати дітей маючи інформацію про напрямки заходу окупантів ,а влада навпаки дезінформувала людей, що спричинило тяжкі наслідки.Або прийняти швидкі рішеня по унеможливленню просування ворога вглиб країни підриваючи переправи.мінування тощо ,чи було це зроблено?ні бо це ж знищення інфраструктури про що було повідомлено, а потім спростовано офісом президента.просто безліч чого можна наводити з прикладів.
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04.06.2025 23:26 Відповісти
Це означає , що демократії , в нас , ніколи і не було !
Система побудована так , що вона відтворює сама себе і не важливо як прізвище чергового президента ...
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04.06.2025 23:18 Відповісти
Яка у нас система?система означає механізм який злагоджено працює, якщо нашу "систему" сприймати як корупцію яка як клей зміцнює структуру тоді так) прийти до влади тільки заради збагачення себе і ко.
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04.06.2025 23:32 Відповісти
Саме так .
Президенти , уряди змінюються але люди Системи залишаються на своїх місцях -
Ігор Мустеца родом із Чернівців, вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар'єру в прокуратурі. Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
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04.06.2025 23:54 Відповісти
Какістократія (англ. kakistocracy від дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.

Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
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04.06.2025 23:23 Відповісти
"Камушки" в чий город.
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04.06.2025 23:10 Відповісти
Володя?
А як же ти?!
Ти ж себе таким і вважаєш😎🤡
Головне щоб Андрій Борисович цього не бачив 😂
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04.06.2025 23:11 Відповісти
По суті - правда. От виявляється, що найсильніша із сильних і найвідповідальніша таки Україна, яка взяла на себе важку ношу - врятувсти Європу, а можливо і світ від пуцина.
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04.06.2025 23:11 Відповісти
Угу - себе врятувати не може , а Європу і світ врятувати намагається ...?
Може , нарешті , треба переглянути пріорітети ...?
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04.06.2025 23:20 Відповісти
Цікаво, а хто нас р, тує, стримуючи ту орду? Європа? Гамерика?
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04.06.2025 23:31 Відповісти
В такому разі нащо їм копанки дарувати?
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04.06.2025 23:12 Відповісти
всі несуть відповідальність крім його і його зеленого зброду, тих недоумків яких він назбирав в команду і яких вибрали ще тупіші 73 відсотки
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04.06.2025 23:21 Відповісти
Якщо війна триває 12й рік значитьвона потрібна всім, всім без виключення...
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04.06.2025 23:28 Відповісти
І тобі?
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04.06.2025 23:31 Відповісти
Якщо сильні світу цього не зупиняють Путіна, це означає, що вони не отримають 1000 від Зеленського, або кешбек🤭
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04.06.2025 23:32 Відповісти
До поражения и уничтожения Украины не дойдёт, потому что это будет означать поражение всего Запада. И до уничтожения расии не дойдёт, потому что Запад боится ядерную дубинку путина. Так и будет эта война годами длиться((..
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04.06.2025 23:42 Відповісти
Іді нах, ми ******* ***** рано чи пізно
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04.06.2025 23:51 Відповісти
світу, як і його "сильним" байдуже на Україну, на росію, на путіна. Світ переймається власними прибутками, російський фашизм біснується, бажаючих з ним боротися за межами України нема, на жаль.
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05.06.2025 00:05 Відповісти
 
 