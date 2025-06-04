Силы обороны ликвидировали 126 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 55 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, но получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две вражеские атаки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Обе попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили восемь штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.

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На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 126 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, девять БпЛА, 11 мотоциклов, антенна РЭБ, антенна БпЛА и три укрытия личного состава; повреждены автомобиль и пять артиллерийских систем противника.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка и Новополь. Две атаки продолжаются до сих пор.

Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 20 управляемых бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В этот день стоит отметить воинов 27-й бригады Национальной гвардии Украины, которые стойко сдерживают противника, нанося ему значительные потери.

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