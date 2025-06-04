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Новости Назначения в Генштабе Драпатый подал в отставку
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С кандидатурой командующего Сухопутными войсками еще не определились, - Зеленский

Новый командующий Сухопутными войсками. Есть ли кандидатура

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Не определились", - сказал он, отвечая на вопрос.

Читайте: Зеленский назначил совещание по удару РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) ВСУ (6686) Сухопутные войска ВСУ (13)


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Пропоную Содоля
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04.06.2025 16:14 Ответить
чим гірше-тим краще
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04.06.2025 16:19 Ответить
Цікаво що хлопці, які були більше трьох років полону, не вірили після звільнення, що у нас примусова мобілізація.
Розповідали, що кацапи їм щодня показували пропаганду, в тому числі як пакують у бусикі. Їм здавалось що це брехня, бо ж кацапи брешуть. Були шоковані правдою. Що не всі хочуть йти на війну.
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04.06.2025 16:18 Ответить
Хомчака поставте....🤡🤡🤡
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04.06.2025 16:21 Ответить
Ще попребуй попереставляти ліжка!
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04.06.2025 16:23 Ответить
Призначить того, хто глибше лизне?
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04.06.2025 16:40 Ответить
Гетьмана призначай, він підніме з диванів армію порохоботів і через 2-3 тижні перемога🇺🇦✌️
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04.06.2025 16:40 Ответить
Драпатий. Кращого нема
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04.06.2025 16:43 Ответить
безуглу призначай!! вона в курсі, а шо не в курсі, то навчиться !!
пс гадаю, що вона не гірше готова до цієї посади, ніж зелений уйобок до посади ***********...
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04.06.2025 16:56 Ответить
 
 