С кандидатурой командующего Сухопутными войсками еще не определились, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Не определились", - сказал он, отвечая на вопрос.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

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