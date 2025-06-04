С кандидатурой командующего Сухопутными войсками еще не определились, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
"Не определились", - сказал он, отвечая на вопрос.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.
Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.
Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.
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Розповідали, що кацапи їм щодня показували пропаганду, в тому числі як пакують у бусикі. Їм здавалось що це брехня, бо ж кацапи брешуть. Були шоковані правдою. Що не всі хочуть йти на війну.
пс гадаю, що вона не гірше готова до цієї посади, ніж зелений уйобок до посади ***********...