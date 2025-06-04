З кандидатурою командувача Сухопутних військ ще не визначилися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не визначився з кандидатурою командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не визначилися", - сказав він, відповідаючи на запитання.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

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