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Новини Призначення в Генштабі Драпатий подав у відставку
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З кандидатурою командувача Сухопутних військ ще не визначилися, - Зеленський

Новий командувач Сухопутними військами. Чи є кандидатура

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не визначився з кандидатурою командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не визначилися", - сказав він, відповідаючи на запитання.

Читайте: Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

Також читайте: Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) ЗСУ (7658) Сухопутні війська ЗСУ (12)


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Пропоную Содоля
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04.06.2025 16:14 Відповісти
чим гірше-тим краще
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04.06.2025 16:19 Відповісти
Цікаво що хлопці, які були більше трьох років полону, не вірили після звільнення, що у нас примусова мобілізація.
Розповідали, що кацапи їм щодня показували пропаганду, в тому числі як пакують у бусикі. Їм здавалось що це брехня, бо ж кацапи брешуть. Були шоковані правдою. Що не всі хочуть йти на війну.
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04.06.2025 16:18 Відповісти
Хомчака поставте....🤡🤡🤡
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04.06.2025 16:21 Відповісти
Ще попребуй попереставляти ліжка!
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04.06.2025 16:23 Відповісти
Призначить того, хто глибше лизне?
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04.06.2025 16:40 Відповісти
Гетьмана призначай, він підніме з диванів армію порохоботів і через 2-3 тижні перемога🇺🇦✌️
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04.06.2025 16:40 Відповісти
Драпатий. Кращого нема
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04.06.2025 16:43 Відповісти
безуглу призначай!! вона в курсі, а шо не в курсі, то навчиться !!
пс гадаю, що вона не гірше готова до цієї посади, ніж зелений уйобок до посади ***********...
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04.06.2025 16:56 Відповісти
 
 