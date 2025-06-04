На фронте за сутки - более 170 боестолкновений, наиболее горячие - Покровское, Новопавловское и Курское направления, - Генштаб
Всего за прошедшие сутки, 3 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 178 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3669 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Большой Прикил Сумской области; Коптево, Попов Яр, Мирноград, Мирное, Сухой Яр, Новомихайловка, Комар, Федоровка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский склад боеприпасов.
Как сообщалось, в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал девятнадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.
На Сиверском направлении агрессор атаковал в сторону населенного пункта Григорьевка. Всего за минувшие сутки произошло три боестолкновения.
Также отмечается, что на Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шестнадцать атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоневки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят пять атак агрессора в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили тридцать два вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ривнополя, Свободного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатыря.
За минувшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении, вблизи Степного и Щербаков, захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
Обстановка на Курщине
"На Курском направлении произошло двадцать шесть боестолкновений. Враг нанес 231 артиллерийский обстрел, из них один - из реактивной системы залпового огня, совершил семнадцать авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые авиационные бомбы", - подчеркивают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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На північ від Одрадного противник просунувся в районі перехрестя, на захід від якого він штурмував уздовж лісосмуги.
У напрямку населеного пункту Комар російські війська штурмують ряд лісосмуг на північний схід від Дніпроенергії. Українським військам вдалося відбити кілька атак, бойова робота продовжується.
Костянтинівський напрямок:
На північ від Олександрополя російські війська закріпилися вздовж двох лісосмуг і штурмують у напрямку розташованої на північ Яблунівки.
Після просування в районі села Диліївка противник закрив «кишеню» між річкою Балмутка та ділянкою каналу Сіверський Донець-Донбас на захід від Озарянівки.
Сумська область:
Населений пункт Кондратівка - під ударом російської артилерії та FPV-дронів, противник штурмує північно-східну околицю.
Противник захопив Андріївку та сусідні лісосмуги на ділянці площею до 10.9 км². Також противник підтягує резерви для тиску у південному напрямку.
В Олексіївці противник закріпився у центральній частині. Південна частина у сірій зоні.
Між Біловодами та Локнею російські маневрені групи просунулися вздовж ряду лісосмуг на ділянці площею до 3.2 км² і продовжують штурмувати у південному напрямку."
Так і пепеможемо, від'ємно наступаючи на курському напрямку до західного кордону.