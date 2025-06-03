С начала суток на фронте произошло 134 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 134 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 74 управляемые бомбы, 1334 удара дронами-камикадзе, совершил 4421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска двенадцать раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Колодязей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Чернещины, Карповки, Нового Мира. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Григорьевка.

Наши войска отбили три атаки в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Торецком направлении оккупанты за сегодня пятнадцать раз штурмовали позиции наших защитников в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптевому.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 81 и ранили 52 оккупантов на данном направлении, уничтожили один миномет, шесть мотоциклов и семнадцать БпЛА разного типа. Кроме того, значительно повредили танк, четыре автомобиля, две гаубицы и четыре вражеских автомобиля.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 атаки на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря. Три боестолкновения сейчас продолжаются. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков. До сих пор продолжается бой.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

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Курское направление

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили двадцать атак захватнической армии. Противник нанес одиннадцать авиационных ударов, сбросив при этом тринадцать КАБ, также совершил 157 обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.

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