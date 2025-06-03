Від початку доби на фронті відбулось 134 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська дванадцять разів штурмували позиції українських захисників поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Чернещини, Карпівки, Нового Миру. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в бік населеного пункту Григорівка.

Наші війська відбили три атаки в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

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На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ятнадцять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. Бої не вщухають до цього часу у чотирьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 81 та поранили 52 окупантів на даному напрямку, знищили один міномет, шість мотоциклів та сімнадцять БпЛА різного типу. Крім того, значно пошкодили танк, чотири автомобілі, дві гаубиці та чотири ворожі автомобілі.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 24 атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Степового та Щербаків. Дотепер триває бій.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

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Курський напрямок

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили двадцять атак загарбницької армії. Противник завдав одинадцяти авіаційних ударів, скинувши при цьому тринадцять КАБ, також здійснив 157 обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.

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