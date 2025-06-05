Суд в Днепре подтвердил право религиозной общины на пользование костелом Святого Николая

5 июня 2025 года в Третьем апелляционном административном суде в Днепре продолжили рассмотрение апелляционной жалобы от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также Национального дома органной и камерной музыки на решение суда от 24 января 2025 года, которым министерство было обязано передать костел Святого Николая религиозной общине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Dnipro.media из зала суда.

Решение суда

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск общественного общения, Киевской городской государственной администрации и религиозных организаций. Суд подтвердил решение о бездействии Министерства культуры и обязанности выполнить решение.

Состав участников судебного заседания 5 июня 2025 года

Валентина Алексеенко - представитель ответчика, Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Юлия Францкевич - представитель истца, религиозной общины костела Святого Николая

Руслан Драчев - представитель третьей стороны, Национального дома органной и камерной музыки;

Также на заседании присутствовали журналисты и свободные слушатели.

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Детали судебного заседания

Представители Министерства культуры обратили внимание на то, что имеющееся решение суда первой инстанции нарушает нормы материального права.

Нарушение материального права - это постановление Кабинета Министров 14-го 2002 года №137, в котором указано, что не может передаваться в пользование культовые сооружения, которые занимаются культурными учреждениями, без предварительного переселения этих учреждений.

Представители минкульта подчеркнули, что здание, которое сейчас является объектом спора, не было перемещено, и поэтому передача его религиозной общине является незаконной без выполнения этого шага.

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Представитель национального дома органной и камерной музыки Руслан Драчев поддержал Минкульт, вновь подчеркивая необходимость выполнить все юридические требования. Представитель дома органной музыки добавил: "Мы не потеряли наших прав на пользование помещением, и до сих пор мы используем его по договору, поэтому передача костела без выполнения соответствующих условий невозможна".

Это заявление стало основным аргументом дома органной музыки для обжалования решения суда первой инстанции.

Религиозная община костела Святого Николая, в частности, адвокат общины Юлия Францкевич, указала на многолетнюю дискриминацию и бездействие со стороны Министерства культуры. Она отметила:

Мы не имеем доступа к храму, который является собственностью нашей общины. Это происходит из-за того, что государство игнорирует свои обязательства перед нами

Францкевич отметила нарушенные права общины, заявив, что костел Святого Николая уже давно не используется по прямому назначению, а Министерство культуры не выполнило своих обязательств.

Костел Святого Николая в Киеве

В сентябре 2021 года в костеле вспыхнул пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. В конце января 2022-го противоаварийные работы завершили. В целом, сумма полученная от благотворителей составила 21 704 389,31 грн.

В ноябре 2023 года стало известно, что костел Святого Николая в Киеве будет передан в пользование прихода Римско-католической церкви после внесения необходимых изменений в законодательство и создания Национального дома музыки.

Напомним, в результате ракетного удара России по Киеву в пятницу, 20 декабря, было повреждено фасадное витражное стекло на костеле Святого Николая - памятнике архитектуры национального значения Украины.