Суд у Дніпрі підтвердив право релігійної громади на користування костелом Святого Миколая

5 червня 2025 року в Третьому апеляційному адміністративному суді в Дніпрі продовжили розгляд апеляційної скарги від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також Національного будинку органної та камерної музики на рішення суду від 24 січня 2025 року, яким міністерство було зобов’язане передати костел Святого Миколая релігійній громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Dnipro.media із зали суду.

Рішення суду

Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов громадського спілкування, Київської міської державної адміністрації та релігійних організацій. Суд підтвердив рішення щодо бездіяльності Міністерства культури та обов’язку виконати рішення.

Склад учасників судового засідання 5 червня 2025 року

Валентина Олексієнко — представниця відповідача, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;

Юлія Францкевич — представниця позивача, релігійної громади костелу Святого Миколая

Руслан Драчов — представник третьої сторони, Національного будинку органної та камерної музики;

Також на засіданні були присутні журналісти та вільні слухачі.

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Деталі судового засідання

Представники Міністерства культури звернули увагу на те, що наявне рішення суду першої інстанції порушує норми матеріального права.

Порушення матеріального права – це постанова Кабінету Міністрів 14-го 2002 року №137, в якій зазначено, що не може передаватися у користування культові споруди, які займаються культурними установами, без попереднього переселення цих установ.

Представники мінкульту підкреслили, що будівля, яка зараз є об’єктом спору, не була переміщена, і тому передача її релігійній громаді є незаконною без виконання цього кроку.

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Представник національного будинку органної та камерної музики Руслан Драчов підтримав Мінкульт, знову наголошуючи на необхідності виконати всі юридичні вимоги. Представник будинку органної музики додав: "Ми не втратили наших прав на користування приміщенням, і до цього часу ми використовуємо його за договором, тому передача костелу без виконання відповідних умов є неможливою".

Ця заява стала основним аргументом будинку органної музики для оскарження рішення суду першої інстанції.

Релігійна громада костелу Святого Миколая, зокрема, адвокат громади Юлія Францкевич, вказала на багаторічну дискримінацію та бездіяльність з боку Міністерства культури. Вона зауважила:

Ми не маємо доступу до храму, який є власністю нашої громади. Це відбувається через те, що держава ігнорує свої зобов’язання перед нами

Францкевич наголосила на порушених правах громади, заявивши, що костел Святого Миколая вже давно не використовується за прямим призначенням, а Міністерство культури не виконало своїх зобов’язань.

Костел Святого Миколая у Києві

У вересні 2021 року в костелі спалахнула пожежа. Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко поширилось на покрівлю будівлі. Наприкінці січня 2022-го протиаварійні роботи завершили. Загалом, сума отримана від благодійників становила 21 704 389,31 грн.

У листопаді 2023 року того ж року стало відомо, що костел Святого Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару Росії по Києву у п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.