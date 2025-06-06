Европа может заменить военную помощь США Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг
Страны Европы могут компенсировать военную помощь США Украине, если на это будет политическая воля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel, об этом заявил руководитель украинско-немецкого ситуационного центра при Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
"Мы сможем это сделать, если будем иметь политическую волю, я в этом твердо убежден", - сказал он.
Генерал отметил, что война против Украины "ведется на нашем континенте и она также направлена против европейского порядка безопасности".
"Я считаю, что если будет политическая воля здесь, то появятся и возможности, чтобы в большой степени компенсировать американскую поддержку", - пояснил Фройдинг.
По его словам, будущая позиция США по военной помощи Украине пока неопределенная.
"В целом мы видим, что американская администрация имеет большой интерес к развитию собственной оборонной промышленности, поэтому я осторожно предполагаю, что по крайней мере закупки у американцев в пользу Украины останутся возможными", - подытожил он.
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їй поспішати немає куди....
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Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
Європа, гей, гей !
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Не поспішайте і далека Гаіті вже вам буде висловлювати свої співчуття
Ага, ми вже бачили цей "інтерес". Коли просили продати 10 батарей петріотів, шо заявило рудоголове опудало? Шо зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти. Тобто воно навіть не відстрелює, що це ракети для ППО, а не атакамси. Думає, що ми ними будемо пуляти по його улюбленій параші.
І нічого не продав.