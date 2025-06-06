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Новости помощь Украине от США
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Европа может заменить военную помощь США Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Может ли Европа заменить помощь США Украине

Страны Европы могут компенсировать военную помощь США Украине, если на это будет политическая воля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel, об этом заявил руководитель украинско-немецкого ситуационного центра при Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

"Мы сможем это сделать, если будем иметь политическую волю, я в этом твердо убежден", - сказал он.

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Генерал отметил, что война против Украины "ведется на нашем континенте и она также направлена против европейского порядка безопасности".

"Я считаю, что если будет политическая воля здесь, то появятся и возможности, чтобы в большой степени компенсировать американскую поддержку", - пояснил Фройдинг.

По его словам, будущая позиция США по военной помощи Украине пока неопределенная.

"В целом мы видим, что американская администрация имеет большой интерес к развитию собственной оборонной промышленности, поэтому я осторожно предполагаю, что по крайней мере закупки у американцев в пользу Украины останутся возможными", - подытожил он.

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Автор: 

Германия (7070) помощь (7876) США (27131)


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Топ комментарии
+4
Так, ваша проблема - це відсутність політичної волі.
Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
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06.06.2025 15:56 Ответить
+3
Але США не дурні, вони перекладуть відповідальність на Європу. Але Європа не дурна, вона продовжуватиме переконувати США.
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06.06.2025 16:19 Ответить
+1
Та невже, ну може років через 20. І це ще оптимістично.
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06.06.2025 15:56 Ответить
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Та невже, ну може років через 20. І це ще оптимістично.
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06.06.2025 15:56 Ответить
не штурхайте Бабцю Європу -
їй поспішати немає куди....

.
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06.06.2025 15:59 Ответить
Так, ваша проблема - це відсутність політичної волі.
Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
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06.06.2025 15:56 Ответить
Волі ! Волі ! Волі !

Європа, гей, гей !

.
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06.06.2025 15:57 Ответить
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06.06.2025 16:05 Ответить
Політична воля - це куди?
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06.06.2025 16:07 Ответить
Ага, і прямо зараз це помітно. В Європі поговорили-побалакали, закликали до "позиції сили", а військову допомогу нехай надає Трамп.
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06.06.2025 16:08 Ответить
Але США не дурні, вони перекладуть відповідальність на Європу. Але Європа не дурна, вона продовжуватиме переконувати США.
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06.06.2025 16:19 Ответить
Тільки язиком
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06.06.2025 16:18 Ответить
Тобто її немає.
Не поспішайте і далека Гаіті вже вам буде висловлювати свої співчуття
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06.06.2025 16:23 Ответить
І коли це буде ?
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06.06.2025 16:27 Ответить
"Загалом ми бачимо, що американська адміністрація має великий інтерес до розвитку власної оборонної промисловості, тому я обережно припускаю, що принаймні закупівлі в американців на користь України залишаться можливими", - підсумував він.

Ага, ми вже бачили цей "інтерес". Коли просили продати 10 батарей петріотів, шо заявило рудоголове опудало? Шо зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти. Тобто воно навіть не відстрелює, що це ракети для ППО, а не атакамси. Думає, що ми ними будемо пуляти по його улюбленій параші.

І нічого не продав.
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06.06.2025 17:12 Ответить
Якби справа була в грошах, то один томагавк на експорт десь 4 мільйони баксів коштує, враховуючи скільки грошей виділяють, можна було б всю Олєнью запулювати регулярно. Але чомусь доводиться придумувати операції з фурами й фпв, як ніби за Україною не стоїть весь високотехнологічний ВПК багатого Цивілізованого Світу.
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06.06.2025 17:59 Ответить
 
 