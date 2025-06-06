Европа может заменить военную помощь США Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Страны Европы могут компенсировать военную помощь США Украине, если на это будет политическая воля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesspiegel, об этом заявил руководитель украинско-немецкого ситуационного центра при Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

"Мы сможем это сделать, если будем иметь политическую волю, я в этом твердо убежден", - сказал он.

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Генерал отметил, что война против Украины "ведется на нашем континенте и она также направлена против европейского порядка безопасности".

"Я считаю, что если будет политическая воля здесь, то появятся и возможности, чтобы в большой степени компенсировать американскую поддержку", - пояснил Фройдинг.

По его словам, будущая позиция США по военной помощи Украине пока неопределенная.

"В целом мы видим, что американская администрация имеет большой интерес к развитию собственной оборонной промышленности, поэтому я осторожно предполагаю, что по крайней мере закупки у американцев в пользу Украины останутся возможными", - подытожил он.

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