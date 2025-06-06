Європа може замінити військову допомогу США Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг
Країни Європи можуть компенсувати військову допомогу США Україні, якщо на це буде політична воля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel, про це заявив керівник українсько-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг.
"Ми зможемо це зробити, якщо матимемо політичну волю, я в цьому твердо переконаний", - сказав він.
Генерал зазначив, що війна проти України "ведеться на нашому континенті і вона також спрямована проти європейського безпекового порядку".
"Я вважаю, що якщо буде політична воля тут, то з’являться і можливості, щоб великою мірою компенсувати американську підтримку", - пояснив Фройдінг.
За його словами, майбутня позиція США щодо військової допомоги Україні наразі невизначена.
"Загалом ми бачимо, що американська адміністрація має великий інтерес до розвитку власної оборонної промисловості, тому я обережно припускаю, що принаймні закупівлі в американців на користь України залишаться можливими", - підсумував він.
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їй поспішати немає куди....
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Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
Європа, гей, гей !
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Не поспішайте і далека Гаіті вже вам буде висловлювати свої співчуття
Ага, ми вже бачили цей "інтерес". Коли просили продати 10 батарей петріотів, шо заявило рудоголове опудало? Шо зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти. Тобто воно навіть не відстрелює, що це ракети для ППО, а не атакамси. Думає, що ми ними будемо пуляти по його улюбленій параші.
І нічого не продав.