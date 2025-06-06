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Новини допомога Україні від США
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Європа може замінити військову допомогу США Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Чи може Європа замінити допомогу США Україні

Країни Європи можуть компенсувати військову допомогу США Україні, якщо на це буде політична воля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel, про це заявив керівник українсько-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг.

"Ми зможемо це зробити, якщо матимемо політичну волю, я в цьому твердо переконаний", - сказав він.

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Генерал зазначив, що війна проти України "ведеться на нашому континенті і вона також спрямована проти європейського безпекового порядку".

"Я вважаю, що якщо буде політична воля тут, то з’являться і можливості, щоб великою мірою компенсувати американську підтримку", - пояснив Фройдінг.

За його словами, майбутня позиція США щодо військової допомоги Україні наразі невизначена.

"Загалом ми бачимо, що американська адміністрація має великий інтерес до розвитку власної оборонної промисловості, тому я обережно припускаю, що принаймні закупівлі в американців на користь України залишаться можливими", - підсумував він.

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Автор: 

Німеччина (7480) допомога (8446) США (23390)


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Топ коментарі
+4
Так, ваша проблема - це відсутність політичної волі.
Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
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06.06.2025 15:56 Відповісти
+3
Але США не дурні, вони перекладуть відповідальність на Європу. Але Європа не дурна, вона продовжуватиме переконувати США.
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06.06.2025 16:19 Відповісти
+1
Та невже, ну може років через 20. І це ще оптимістично.
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06.06.2025 15:56 Відповісти
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Та невже, ну може років через 20. І це ще оптимістично.
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06.06.2025 15:56 Відповісти
не штурхайте Бабцю Європу -
їй поспішати немає куди....

.
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06.06.2025 15:59 Відповісти
Так, ваша проблема - це відсутність політичної волі.
Гроші є, потужності виробництва з'являються слідом за грошима.
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06.06.2025 15:56 Відповісти
Волі ! Волі ! Волі !

Європа, гей, гей !

.
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06.06.2025 15:57 Відповісти
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06.06.2025 16:05 Відповісти
Політична воля - це куди?
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06.06.2025 16:07 Відповісти
Ага, і прямо зараз це помітно. В Європі поговорили-побалакали, закликали до "позиції сили", а військову допомогу нехай надає Трамп.
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06.06.2025 16:08 Відповісти
Але США не дурні, вони перекладуть відповідальність на Європу. Але Європа не дурна, вона продовжуватиме переконувати США.
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06.06.2025 16:19 Відповісти
Тільки язиком
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06.06.2025 16:18 Відповісти
Тобто її немає.
Не поспішайте і далека Гаіті вже вам буде висловлювати свої співчуття
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06.06.2025 16:23 Відповісти
І коли це буде ?
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06.06.2025 16:27 Відповісти
"Загалом ми бачимо, що американська адміністрація має великий інтерес до розвитку власної оборонної промисловості, тому я обережно припускаю, що принаймні закупівлі в американців на користь України залишаться можливими", - підсумував він.

Ага, ми вже бачили цей "інтерес". Коли просили продати 10 батарей петріотів, шо заявило рудоголове опудало? Шо зеленський завжди хоче купити ракети, але не можна починати війну, яку не можеш виграти. Тобто воно навіть не відстрелює, що це ракети для ППО, а не атакамси. Думає, що ми ними будемо пуляти по його улюбленій параші.

І нічого не продав.
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06.06.2025 17:12 Відповісти
 
 