Європа може замінити військову допомогу США Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Країни Європи можуть компенсувати військову допомогу США Україні, якщо на це буде політична воля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesspiegel, про це заявив керівник українсько-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони ФРН Крістіан Фройдінг.

"Ми зможемо це зробити, якщо матимемо політичну волю, я в цьому твердо переконаний", - сказав він.

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Генерал зазначив, що війна проти України "ведеться на нашому континенті і вона також спрямована проти європейського безпекового порядку".

"Я вважаю, що якщо буде політична воля тут, то з’являться і можливості, щоб великою мірою компенсувати американську підтримку", - пояснив Фройдінг.

За його словами, майбутня позиція США щодо військової допомоги Україні наразі невизначена.

"Загалом ми бачимо, що американська адміністрація має великий інтерес до розвитку власної оборонної промисловості, тому я обережно припускаю, що принаймні закупівлі в американців на користь України залишаться можливими", - підсумував він.

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