В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: под завалами предприятия могут находиться 6 работников
Под завалами разрушенного российскими беспилотниками частного гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, вероятно, заблокированы еще шесть человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует.
Продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.
Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников: три женщины и двое мужчин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль