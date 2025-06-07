В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы: под завалами предприятия могут находиться 6 работников

Под завалами разрушенного российскими беспилотниками частного гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, вероятно, заблокированы еще шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокированы шесть работников. Связь с ними отсутствует.

Продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников: три женщины и двое мужчин.

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