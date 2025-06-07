У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: під завалами підприємства можуть перебувати 6 працівників

Під завалами зруйнованого російськими безпілотниками приватного цивільного підприємства у Київському районі Харкова, ймовірно, заблоковані ще шестеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній.

Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.

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