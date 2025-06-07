У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: під завалами підприємства можуть перебувати 6 працівників
Під завалами зруйнованого російськими безпілотниками приватного цивільного підприємства у Київському районі Харкова, ймовірно, заблоковані ще шестеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній.
Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.
Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Положення Законів та норми Конституції, цього вимагають…?!?!?
(Повноваження КМУ у сфері національної безпеки та оборони. До даної сфери, перш за все, належить обов'язок уряду здійснювати заходи щодо зміцнення на ціональної безпеки та обороноздатності України, збе реження її територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. Також уряд вирішує питання щодо розвитку обороннопромислового комплекту та визначає пріоритетні напрями (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закону про КМУ) (с)