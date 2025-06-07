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Новини Обстріл Харкова
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У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: під завалами підприємства можуть перебувати 6 працівників

Харків

Під завалами зруйнованого російськими безпілотниками приватного цивільного підприємства у Київському районі Харкова, ймовірно, заблоковані ще шестеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній.

Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету. 

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.

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Автор: 

обстріл (29181) Харків (5693) Харківська область (1092) Харківський район (344)


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Шмигаль з верещучкою, та іншими члЄНАМ з урядового шобла, згідно регламенту КМУ, приймали у «ТУРБОРЕЖИМІ», відповідні рішення Уряду щодо завчасних заходів з підготовки України, до таких дій прутіна???
Положення Законів та норми Конституції, цього вимагають…?!?!?
(Повноваження КМУ у сфері національної безпеки та оборони. До даної сфери, перш за все, належить обов'язок уряду здійснювати заходи щодо зміцнення на ціональної безпеки та обороноздатності України, збе реження її територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. Також уряд вирішує питання щодо розвитку обороннопромислового комплекту та визначає пріоритетні напрями (п. 5 ч. 1 ст. 20 Закону про КМУ) (с)
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07.06.2025 14:58 Відповісти
 
 