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Новости Массированный ракетный обстрел
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Украина имеет полное право на самооборону и уничтожение военных целей врага, - Браже отреагировала на массированные российские обстрелы

Браже об обстрелах РФ по Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя массированные удары РФ по Украине, отметила право Украины на самооборону.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждую ночь Россия продолжает бомбить гражданское население в Украине. Киев, Харьков, города и села. Спасатели, женщины, дети, больницы, торговые центры. Украина имеет полное право на самооборону, уничтожение военных целей и объектов, а также обеспечение функционирования инфраструктуры",- написала дипломат.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня нашей ПВО было сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов. Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, много пострадавших.

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Латвия (1348) обстрел (27874) россия (96192)


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Може й так. Самооборона. Але Трамп має сумнів. Скаже через два тижні.
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07.06.2025 23:02 Ответить
Україна має право на зищення кацапів загалом, не важливо чи це військові чи не військові цілі!
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07.06.2025 23:06 Ответить
 
 