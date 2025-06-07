Украина имеет полное право на самооборону и уничтожение военных целей врага, - Браже отреагировала на массированные российские обстрелы

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя массированные удары РФ по Украине, отметила право Украины на самооборону.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждую ночь Россия продолжает бомбить гражданское население в Украине. Киев, Харьков, города и села. Спасатели, женщины, дети, больницы, торговые центры. Украина имеет полное право на самооборону, уничтожение военных целей и объектов, а также обеспечение функционирования инфраструктуры",- написала дипломат.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня нашей ПВО было сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов. Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, много пострадавших.

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