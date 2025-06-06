МИД Финляндии призвал РФ к прекращению огня после массированных ударов по Украине
Министерство иностранных дел Финляндии призвало Россию к "безоговорочному прекращению огня" после массированных российских ударов по Украине в ночь на 6 июня.
Соответствующее сообщение МИД Финляндии опубликовало в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Внешнеполитическое ведомство Финляндии отметило, что вследствие ударов России по Киеву и другим городам "погибли и были ранены десятки людей, среди которых сотрудники служб чрезвычайных ситуаций Украины".
"Наши мысли с их родными и близкими. Мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня",- говорится в заявлении.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен вследствие ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "Шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
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Огоссди...
Начебто ж свідомі люди...
від закликунярійов вони не поглибшуються,
а у вас кордону з кацапнею 1200 +- км
Прутін же, його дрючбелик!!
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