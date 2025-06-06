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Новости Массированный ракетный обстрел
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МИД Финляндии призвал РФ к прекращению огня после массированных ударов по Украине

Финляндия отреагировала на массированную атаку РФ по Украине

Министерство иностранных дел Финляндии призвало Россию к "безоговорочному прекращению огня" после массированных российских ударов по Украине в ночь на 6 июня.

Соответствующее сообщение МИД Финляндии опубликовало в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии отметило, что вследствие ударов России по Киеву и другим городам "погибли и были ранены десятки людей, среди которых сотрудники служб чрезвычайных ситуаций Украины".

"Наши мысли с их родными и близкими. Мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня",- говорится в заявлении.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен вследствие ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "Шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

Смотрите также: Первые минуты после российского обстрела жилого дома в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27820) россия (96169) Финляндия (982) прекращения огня (291)


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Топ комментарии
+4
хлопці, поважні фіни - копайте шанці,
від закликунярійов вони не поглибшуються,
а у вас кордону з кацапнею 1200 +- км
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06.06.2025 20:38 Ответить
+2
Потужно, має спрацювати.
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06.06.2025 20:35 Ответить
+2
Приклад нікчемності трампа, упродовж 100 днів!!
Прутін же, його дрючбелик!!
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06.06.2025 20:42 Ответить
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МЗС Фінляндії закликало РФ до припинення вогню після масованих ударів по Україні

Огоссди...
Начебто ж свідомі люди...
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06.06.2025 20:33 Ответить
Не сподіваюся, що фінно-угри переконають угро-фінів.
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06.06.2025 20:34 Ответить
Потужно, має спрацювати.
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06.06.2025 20:35 Ответить
Пу аж в чемоданчик сходив від сміху. Три рази.
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06.06.2025 20:37 Ответить
і всі три рази, мимо...
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06.06.2025 20:39 Ответить
хлопці, поважні фіни - копайте шанці,
від закликунярійов вони не поглибшуються,
а у вас кордону з кацапнею 1200 +- км
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06.06.2025 20:38 Ответить
Пуйло ж ясно дав зрозуміти: поки в них йде активний наступ - ніякого припинення вогню...
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06.06.2025 20:39 Ответить
Приклад нікчемності трампа, упродовж 100 днів!!
Прутін же, його дрючбелик!!
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06.06.2025 20:42 Ответить
Допоки вся планета не визнає, що кацапи це сарана (хижі комахи) - змін не буде. Чомусь більшість думає, що рускіє - це homo sapiens...

https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/homo%20sapiens

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06.06.2025 20:56 Ответить
Дали бы лучше со своей территории по Оленьей врезать..
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06.06.2025 21:22 Ответить
 
 