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Новини Масований ракетний обстріл
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МЗС Фінляндії закликало РФ до припинення вогню після масованих ударів по Україні

Фінляндія відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

Міністерство закордонних справ Фінляндії закликало Росію до "беззастережного припинення вогню" після масованих російських ударів по Україні в ніч на 6 червня.

Відповідний допис МЗС Фінляндії опублікувало в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зовнішньополітичне відомство Фінляндії наголосило, що внаслідок ударів Росії по Києву та інших містах "загинули та були поранені десятки людей, серед яких співробітники служб надзвичайних ситуацій України".

"Наші думки з їхніми рідними та близькими. Ми закликаємо Росію погодитися на повне і беззастережне припинення вогню",- йдеться у заяві.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

Дивіться також: Перші хвилини після російського обстрілу житлового будинку в Києві. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29141) росія (66037) Фінляндія (1328) припинення вогню (291)


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Топ коментарі
+5
хлопці, поважні фіни - копайте шанці,
від закликунярійов вони не поглибшуються,
а у вас кордону з кацапнею 1200 +- км
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06.06.2025 20:38 Відповісти
+2
МЗС Фінляндії закликало РФ до припинення вогню після масованих ударів по Україні

Огоссди...
Начебто ж свідомі люди...
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06.06.2025 20:33 Відповісти
+2
Потужно, має спрацювати.
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06.06.2025 20:35 Відповісти
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МЗС Фінляндії закликало РФ до припинення вогню після масованих ударів по Україні

Огоссди...
Начебто ж свідомі люди...
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06.06.2025 20:33 Відповісти
Не сподіваюся, що фінно-угри переконають угро-фінів.
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06.06.2025 20:34 Відповісти
Потужно, має спрацювати.
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06.06.2025 20:35 Відповісти
Пу аж в чемоданчик сходив від сміху. Три рази.
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06.06.2025 20:37 Відповісти
і всі три рази, мимо...
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06.06.2025 20:39 Відповісти
хлопці, поважні фіни - копайте шанці,
від закликунярійов вони не поглибшуються,
а у вас кордону з кацапнею 1200 +- км
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06.06.2025 20:38 Відповісти
Пуйло ж ясно дав зрозуміти: поки в них йде активний наступ - ніякого припинення вогню...
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06.06.2025 20:39 Відповісти
Приклад нікчемності трампа, упродовж 100 днів!!
Прутін же, його дрючбелик!!
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06.06.2025 20:42 Відповісти
Допоки вся планета не визнає, що кацапи це сарана (хижі комахи) - змін не буде. Чомусь більшість думає, що рускіє - це homo sapiens...

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06.06.2025 20:56 Відповісти
Дали бы лучше со своей территории по Оленьей врезать..
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06.06.2025 21:22 Відповісти
 
 