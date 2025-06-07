Україна має повне право на самооборону та знищення військових цілей ворога, - Браже відреагувала на масовані російські обстріли

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи масовані удари РФ по Україні, наголосила на праві України на самооборону.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щоночі Росія продовжує бомбардувати цивільне населення в Україні. Київ, Харків, міста і села. Рятувальники, жінки, діти, лікарні, торгові центри. Україна має повне право на самооборону, знищення військових цілей і об'єктів, а також забезпечення функціонування інфраструктури",- написала дипломатка.

Як повідомлялося, в ніч на 7 червня нашою ППО було збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів. Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, багато постраждалих.

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