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Новини Масований ракетний обстріл
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Україна має повне право на самооборону та знищення військових цілей ворога, - Браже відреагувала на масовані російські обстріли

Браже про обстріли рф по Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи масовані удари РФ по Україні, наголосила на праві України на самооборону.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щоночі Росія продовжує бомбардувати цивільне населення в Україні. Київ, Харків, міста і села. Рятувальники, жінки, діти, лікарні, торгові центри. Україна має повне право на самооборону, знищення військових цілей і об'єктів, а також забезпечення функціонування інфраструктури",- написала дипломатка.

Як повідомлялося, в ніч на 7 червня нашою ППО було збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів. Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, багато постраждалих.

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Латвія (1363) обстріл (29195) росія (66070)


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Може й так. Самооборона. Але Трамп має сумнів. Скаже через два тижні.
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07.06.2025 23:02 Відповісти
Україна має право на зищення кацапів загалом, не важливо чи це військові чи не військові цілі!
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07.06.2025 23:06 Відповісти
 
 