Зеленский о контактах с Трампом: 15 минут в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане изменила к лучшему их отношения.

Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский сказал, что недостаточно часто общается с Трампом, чтобы говорить, какие у них человеческие отношения.

"Я хотел бы верить, что у нас нормальные профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения", - заявил президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что с Трампом общаются разные люди, которые несут информацию, с которой можно согласиться или нет. По словам президента, "с некоторыми деталями он бы поспорил".

"Мне кажется, что если ты здесь, ты президент во время войны, ты знаешь более глубоко некоторые вещи",- сказал украинский лидер.

Напомним, что 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский провел в Риме короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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