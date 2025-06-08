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Новости Отношения Зеленского и Трампа
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Зеленский о контактах с Трампом: 15 минут в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане изменила к лучшему их отношения.

Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский сказал, что недостаточно часто общается с Трампом, чтобы говорить, какие у них человеческие отношения.

"Я хотел бы верить, что у нас нормальные профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения", - заявил президент.

Кроме этого, Зеленский добавил, что с Трампом общаются разные люди, которые несут информацию, с которой можно согласиться или нет. По словам президента, "с некоторыми деталями он бы поспорил".

"Мне кажется, что если ты здесь, ты президент во время войны, ты знаешь более глубоко некоторые вещи",- сказал украинский лидер.

Напомним, что 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский провел в Риме короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Трамп Дональд (5672)


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Топ комментарии
+6
Так ті 15 хвилин "допомогли " що рудий чмошник ракети для українського ППО виготовлені відправив на Близький Схід ((
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08.06.2025 19:01 Ответить
+5
Сказав а, кажи і б.
США отримали договір по копалинах рідкозему так ? що отримала Україна давайте по пальцях однієї руки перерахуємо.
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08.06.2025 19:07 Ответить
+5
Комбінацію з трьох пальців ми отримали , невже мало ? Тоді можна маком ту комбінацію посипати ((
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08.06.2025 19:09 Ответить
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08.06.2025 18:49 Ответить
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08.06.2025 18:53 Ответить
"...Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте..."
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08.06.2025 19:33 Ответить
Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер. -в зе манічка величі
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08.06.2025 18:49 Ответить
В оральному кабінеті трампонутий не ті питання вирішує
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08.06.2025 18:50 Ответить
Зеля, не живи ілюзіями!
Просто тебе у Ватикані поки не розкусили, що ти за аферо-махінатор-комбінатор!
Незабаром тебе звідти швиденько поруть копнячком під дупу!
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08.06.2025 18:52 Ответить
Да пиши вже відразу зробимо Україну разом
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08.06.2025 18:58 Ответить
Він ілюзіями вас і мене годує (( Щодо копнячка , то у нього запасних " аеродромів " вже від Ізраїлю та Еміратів до Європи , а от що нас чекає .... оце проблема (((
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08.06.2025 19:04 Ответить
Коли на часі буде уряд народної довіри і переобрання керівництва ВР з тих самих підстав?
Для цього вибори проводити не треба, потрібно накінець визнати всю ситиуцію і необхідність хоч частково оновинити докорінно виконавчу владу, а перестати тиснути на місцеву владу яку обрав народ.
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08.06.2025 18:53 Ответить
Володимир Олександрович, якщо любиш, відпусти!!!!!
Україна
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08.06.2025 18:55 Ответить
Так в тому й справа, що він не любить, а ґвалтує (обкрадає). Тому єдиною виконаною його обіцянкою є "я ваш вирок" (але стосувалось то не Порошенка, як з'ясувалось, а країни вцілому)
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08.06.2025 19:11 Ответить
😢
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08.06.2025 19:46 Ответить
Вибачався 15 хвилин, тому не вигнали, як раніше, але спогадів нарозповідав, немов цілий день говорили
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08.06.2025 18:55 Ответить
"Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер.
А мені здається шо щоби щось решать надо щось, розуміти. Я не голосував за Зеленського тільки тому, що не бажав бачити в воюючій країни президента не маючого для цього ні опиту, ні знань
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08.06.2025 18:56 Ответить
А можна по пунктах, що конкретно зробили????🤡🤡🤡
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08.06.2025 18:57 Ответить
хотілось би щоб після війни зеленського переобрали.
але під час війни зеленський неодноразово довів, зокрема в овальному кабінеті що він не моніка, він зеленський і по яйцям трампу таки врізав.
на жаль ,пізніше ми знову здали але в той день зеленський відстояв Україну.
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08.06.2025 18:58 Ответить
З Овального кабінету його просто вигнали за істерику, яку він влаштував після суперечку про недостатню кількість людей в ЗСУ і бусифікацію, про яку він сам і його оточення постійно говорило раніше, тому цікаво знати куди і чим він врізав Трампу?
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08.06.2025 19:05 Ответить
ви просто повторюєте путінське іпсо.
трамп і венс вже давно зізналися що навмисно запросили пресу щоб влаштувати зеленському підставу.
тож, зеленський цілком достойно огризався, той день був за ним.
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08.06.2025 19:09 Ответить
Міністр, який був присутній на перемовинах до зустрічі з журналістами, а говорили вони біля години, розповів, що Шашличний просив Трампа забезпечити кордони 1991 року, заморожені активи русні і гарантії своєї особистої безпеки, але трамп відмовив і Шашличний прийшов до журналістів в поганому психологічному стані.
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08.06.2025 19:18 Ответить
для мене нема ніяких гундосих чи бариг чи пуйла.
якщо для вас дитсадівські дражнилки так і переросли в доросле життя то мені вас жаль.
це якось по сцикунськи = боятися назвати прізвище ворога.
не сціться, називайте.
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08.06.2025 19:20 Ответить
Якби у Зеленського окрім яєць був розум , а не текст телесуфлера , то тієї зустрічі взагалі не мало статися . Щодо твоїх "хотілок" , то тобі варто обстеження пройти ((
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08.06.2025 19:07 Ответить
Так ті 15 хвилин "допомогли " що рудий чмошник ракети для українського ППО виготовлені відправив на Близький Схід ((
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08.06.2025 19:01 Ответить
Сказав а, кажи і б.
США отримали договір по копалинах рідкозему так ? що отримала Україна давайте по пальцях однієї руки перерахуємо.
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08.06.2025 19:07 Ответить
Комбінацію з трьох пальців ми отримали , невже мало ? Тоді можна маком ту комбінацію посипати ((
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08.06.2025 19:09 Ответить
Згадайте як цей громадянин Володимир Олександрович бувши кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та її президент, а вже президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
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08.06.2025 19:15 Ответить
Ну ми від нього чули іще що "він нам нічєво нє должєн " , тому пацан слово дав , пацан слово забрав ((
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08.06.2025 19:44 Ответить
"Ето нє чтолібо как, а как лібочто!" (с)
І що ж наша "дипломатія імені дєрьмака" робить, щоб у тебе було "достатньо контактів з Президентом Трампом"? Може замінили Маркарову, яка була при демократах і тому не сприймається трампоном і його адміністрацією? (до речі: так роблять більшість цивілізованих країн в подібних випадках) Може призначили професійних дипломатів з досвідом представниками в раду Україна-НАТО, на саміти G7, G20, НАТО (при запрошенні України), в ООН?

Зона відповідальності Президента України це міжнародні відносини, безпека та оборона. По всіх напрямках повний провал. Результат: повномаштабне вторгнення, трампон більше вірить путлєру і тому чинить тиск не на окупанта, а на Україну.
А щовечірні хриплосики трампон не дивиться, тому не знає, що у нашого найвеличнішого є якісь бажання щодо американського найвеличнішого...
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08.06.2025 19:08 Ответить
після ватикану плєшива крємлядь, задушилась чемоданчиком?
ой, нє?
****, кончена брехлива зе!тварина!
сьомий рік необраний виконуючий обов'язки.....
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08.06.2025 19:10 Ответить
То типу пощастило що папа закинув кеди за ікону, давши шанс побачитись із Трампом, а тат би ніякої зустрічі.
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08.06.2025 19:13 Ответить
Шо оно мелит, только хуже отношения.
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08.06.2025 19:15 Ответить
Результати потужні...
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08.06.2025 19:24 Ответить
Клован, стули дзюбок і не дрочи чужу деменцію. Вона ж дурнувата!
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08.06.2025 19:29 Ответить
А что ему ещё сказать вытирая у себя и помогая собеседнику с заду ВАЗЕЛИН!)
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08.06.2025 19:45 Ответить
Ми бачимо Повинні санкції з росії зняти,на крайняк пм'якшити.
Хоча хай хвалить.Трамп любить,коли його возвеличують.
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08.06.2025 19:52 Ответить
Нє. Ну трясіння сталевими яйцями перед Трампом теж мало певний ефект.

Тиждень без розвідданих та зброї.
Навіть супутник Притули не сильно допоміг без сотень супутників NASA. 😁
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08.06.2025 21:14 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане изменила к лучшему их отношения.
ТАМПОН и ЗЕ оба балабола .................
ХОЧЕТСЯ КОНКРЕТИКИ А НЕ ЭПИТЕТЫ
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08.06.2025 21:58 Ответить
 
 