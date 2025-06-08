Зеленский о контактах с Трампом: 15 минут в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете
Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане изменила к лучшему их отношения.
Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский сказал, что недостаточно часто общается с Трампом, чтобы говорить, какие у них человеческие отношения.
"Я хотел бы верить, что у нас нормальные профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения", - заявил президент.
Кроме этого, Зеленский добавил, что с Трампом общаются разные люди, которые несут информацию, с которой можно согласиться или нет. По словам президента, "с некоторыми деталями он бы поспорил".
"Мне кажется, что если ты здесь, ты президент во время войны, ты знаешь более глубоко некоторые вещи",- сказал украинский лидер.
Напомним, что 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский провел в Риме короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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Просто тебе у Ватикані поки не розкусили, що ти за аферо-махінатор-комбінатор!
Незабаром тебе звідти швиденько поруть копнячком під дупу!
Для цього вибори проводити не треба, потрібно накінець визнати всю ситиуцію і необхідність хоч частково оновинити докорінно виконавчу владу, а перестати тиснути на місцеву владу яку обрав народ.
Україна
А мені здається шо щоби щось решать надо щось, розуміти. Я не голосував за Зеленського тільки тому, що не бажав бачити в воюючій країни президента не маючого для цього ні опиту, ні знань
але під час війни зеленський неодноразово довів, зокрема в овальному кабінеті що він не моніка, він зеленський і по яйцям трампу таки врізав.
на жаль ,пізніше ми знову здали але в той день зеленський відстояв Україну.
трамп і венс вже давно зізналися що навмисно запросили пресу щоб влаштувати зеленському підставу.
тож, зеленський цілком достойно огризався, той день був за ним.
якщо для вас дитсадівські дражнилки так і переросли в доросле життя то мені вас жаль.
це якось по сцикунськи = боятися назвати прізвище ворога.
не сціться, називайте.
США отримали договір по копалинах рідкозему так ? що отримала Україна давайте по пальцях однієї руки перерахуємо.
І що ж наша "дипломатія імені дєрьмака" робить, щоб у тебе було "достатньо контактів з Президентом Трампом"? Може замінили Маркарову, яка була при демократах і тому не сприймається трампоном і його адміністрацією? (до речі: так роблять більшість цивілізованих країн в подібних випадках) Може призначили професійних дипломатів з досвідом представниками в раду Україна-НАТО, на саміти G7, G20, НАТО (при запрошенні України), в ООН?
Зона відповідальності Президента України це міжнародні відносини, безпека та оборона. По всіх напрямках повний провал. Результат: повномаштабне вторгнення, трампон більше вірить путлєру і тому чинить тиск не на окупанта, а на Україну.
А щовечірні хриплосики трампон не дивиться, тому не знає, що у нашого найвеличнішого є якісь бажання щодо американського найвеличнішого...
ой, нє?
****, кончена брехлива зе!тварина!
сьомий рік необраний виконуючий обов'язки.....
Хоча хай хвалить.Трамп любить,коли його возвеличують.
Тиждень без розвідданих та зброї.
Навіть супутник Притули не сильно допоміг без сотень супутників NASA. 😁
ТАМПОН и ЗЕ оба балабола .................
ХОЧЕТСЯ КОНКРЕТИКИ А НЕ ЭПИТЕТЫ