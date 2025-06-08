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Новини Відносини Зеленського та Трампа
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Зеленський про контакти з Трампом: 15 хвилин у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті

Зеленський розповів про відносини з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані змінила на краще їхні відносини.

Про це він розповів в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський сказав, що недостатньо часто спілкується з Трампом, щоб говорити, які у них людські стосунки.

"Я хотів би вірити, що у нас нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки", - заявив президент.

Окрім цього, Зеленський додав, що з Трампом спілкуються  різні люди, які несуть інформацію, з якою можна погодитися, чи ні. За словами президента, "з деякими деталями він би посперечався".

"Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер.

Нагадаємо, що 26 квітня перед церемонією прощання з Папою Римським Франциском Володимир Зеленський провів у Римі коротку зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+3
Так ті 15 хвилин "допомогли " що рудий чмошник ракети для українського ППО виготовлені відправив на Близький Схід ((
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08.06.2025 19:01 Відповісти
+3
З Овального кабінету його просто вигнали за істерику, яку він влаштував після суперечку про недостатню кількість людей в ЗСУ і бусифікацію, про яку він сам і його оточення постійно говорило раніше, тому цікаво знати куди і чим він врізав Трампу?
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08.06.2025 19:05 Відповісти
+2
Куди вже краще!
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08.06.2025 18:49 Відповісти
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08.06.2025 18:49 Відповісти
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08.06.2025 18:53 Відповісти
"...Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте..."
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08.06.2025 19:33 Відповісти
Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер. -в зе манічка величі
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08.06.2025 18:49 Відповісти
В оральному кабінеті трампонутий не ті питання вирішує
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08.06.2025 18:50 Відповісти
Зеля, не живи ілюзіями!
Просто тебе у Ватикані поки не розкусили, що ти за аферо-махінатор-комбінатор!
Незабаром тебе звідти швиденько поруть копнячком під дупу!
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08.06.2025 18:52 Відповісти
Да пиши вже відразу зробимо Україну разом
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08.06.2025 18:58 Відповісти
Він ілюзіями вас і мене годує (( Щодо копнячка , то у нього запасних " аеродромів " вже від Ізраїлю та Еміратів до Європи , а от що нас чекає .... оце проблема (((
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08.06.2025 19:04 Відповісти
Коли на часі буде уряд народної довіри і переобрання керівництва ВР з тих самих підстав?
Для цього вибори проводити не треба, потрібно накінець визнати всю ситиуцію і необхідність хоч частково оновинити докорінно виконавчу владу, а перестати тиснути на місцеву владу яку обрав народ.
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08.06.2025 18:53 Відповісти
Володимир Олександрович, якщо любиш, відпусти!!!!!
Україна
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08.06.2025 18:55 Відповісти
Так в тому й справа, що він не любить, а ґвалтує (обкрадає). Тому єдиною виконаною його обіцянкою є "я ваш вирок" (але стосувалось то не Порошенка, як з'ясувалось, а країни вцілому)
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08.06.2025 19:11 Відповісти
😢
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08.06.2025 19:46 Відповісти
Вибачався 15 хвилин, тому не вигнали, як раніше, але спогадів нарозповідав, немов цілий день говорили
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08.06.2025 18:55 Відповісти
"Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер.
А мені здається шо щоби щось решать надо щось, розуміти. Я не голосував за Зеленського тільки тому, що не бажав бачити в воюючій країни президента не маючого для цього ні опиту, ні знань
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08.06.2025 18:56 Відповісти
А можна по пунктах, що конкретно зробили????🤡🤡🤡
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08.06.2025 18:57 Відповісти
хотілось би щоб після війни зеленського переобрали.
але під час війни зеленський неодноразово довів, зокрема в овальному кабінеті що він не моніка, він зеленський і по яйцям трампу таки врізав.
на жаль ,пізніше ми знову здали але в той день зеленський відстояв Україну.
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08.06.2025 18:58 Відповісти
З Овального кабінету його просто вигнали за істерику, яку він влаштував після суперечку про недостатню кількість людей в ЗСУ і бусифікацію, про яку він сам і його оточення постійно говорило раніше, тому цікаво знати куди і чим він врізав Трампу?
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08.06.2025 19:05 Відповісти
ви просто повторюєте путінське іпсо.
трамп і венс вже давно зізналися що навмисно запросили пресу щоб влаштувати зеленському підставу.
тож, зеленський цілком достойно огризався, той день був за ним.
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08.06.2025 19:09 Відповісти
Міністр, який був присутній на перемовинах до зустрічі з журналістами, а говорили вони біля години, розповів, що Шашличний просив Трампа забезпечити кордони 1991 року, заморожені активи русні і гарантії своєї особистої безпеки, але трамп відмовив і Шашличний прийшов до журналістів в поганому психологічному стані.
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08.06.2025 19:18 Відповісти
для мене нема ніяких гундосих чи бариг чи пуйла.
якщо для вас дитсадівські дражнилки так і переросли в доросле життя то мені вас жаль.
це якось по сцикунськи = боятися назвати прізвище ворога.
не сціться, називайте.
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08.06.2025 19:20 Відповісти
Якби у Зеленського окрім яєць був розум , а не текст телесуфлера , то тієї зустрічі взагалі не мало статися . Щодо твоїх "хотілок" , то тобі варто обстеження пройти ((
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08.06.2025 19:07 Відповісти
Так ті 15 хвилин "допомогли " що рудий чмошник ракети для українського ППО виготовлені відправив на Близький Схід ((
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08.06.2025 19:01 Відповісти
Сказав а, кажи і б.
США отримали договір по копалинах рідкозему так ? що отримала Україна давайте по пальцях однієї руки перерахуємо.
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08.06.2025 19:07 Відповісти
Комбінацію з трьох пальців ми отримали , невже мало ? Тоді можна маком ту комбінацію посипати ((
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08.06.2025 19:09 Відповісти
Згадайте як цей громадянин Володимир Олександрович бувши кандидатом бив себе в груди заявляючи що ВІН особисто зупинить війну, не США та її президент, а вже президент України Володимир Олександрович Зеленський і це чув не тільки стадіон, трансляція відбувалася у прямому ефірі багатьох ЗМІ!
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08.06.2025 19:15 Відповісти
Ну ми від нього чули іще що "він нам нічєво нє должєн " , тому пацан слово дав , пацан слово забрав ((
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08.06.2025 19:44 Відповісти
"Ето нє чтолібо как, а как лібочто!" (с)
І що ж наша "дипломатія імені дєрьмака" робить, щоб у тебе було "достатньо контактів з Президентом Трампом"? Може замінили Маркарову, яка була при демократах і тому не сприймається трампоном і його адміністрацією? (до речі: так роблять більшість цивілізованих країн в подібних випадках) Може призначили професійних дипломатів з досвідом представниками в раду Україна-НАТО, на саміти G7, G20, НАТО (при запрошенні України), в ООН?

Зона відповідальності Президента України це міжнародні відносини, безпека та оборона. По всіх напрямках повний провал. Результат: повномаштабне вторгнення, трампон більше вірить путлєру і тому чинить тиск не на окупанта, а на Україну.
А щовечірні хриплосики трампон не дивиться, тому не знає, що у нашого найвеличнішого є якісь бажання щодо американського найвеличнішого...
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08.06.2025 19:08 Відповісти
після ватикану плєшива крємлядь, задушилась чемоданчиком?
ой, нє?
****, кончена брехлива зе!тварина!
сьомий рік необраний виконуючий обов'язки.....
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08.06.2025 19:10 Відповісти
То типу пощастило що папа закинув кеди за ікону, давши шанс побачитись із Трампом, а тат би ніякої зустрічі.
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08.06.2025 19:13 Відповісти
Шо оно мелит, только хуже отношения.
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08.06.2025 19:15 Відповісти
Результати потужні...
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08.06.2025 19:24 Відповісти
Клован, стули дзюбок і не дрочи чужу деменцію. Вона ж дурнувата!
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08.06.2025 19:29 Відповісти
А что ему ещё сказать вытирая у себя и помогая собеседнику с заду ВАЗЕЛИН!)
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08.06.2025 19:45 Відповісти
Ми бачимо Повинні санкції з росії зняти,на крайняк пм'якшити.
Хоча хай хвалить.Трамп любить,коли його возвеличують.
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08.06.2025 19:52 Відповісти
 
 