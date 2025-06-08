Зеленський про контакти з Трампом: 15 хвилин у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті
Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані змінила на краще їхні відносини.
Про це він розповів в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський сказав, що недостатньо часто спілкується з Трампом, щоб говорити, які у них людські стосунки.
"Я хотів би вірити, що у нас нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки", - заявив президент.
Окрім цього, Зеленський додав, що з Трампом спілкуються різні люди, які несуть інформацію, з якою можна погодитися, чи ні. За словами президента, "з деякими деталями він би посперечався".
"Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер.
Нагадаємо, що 26 квітня перед церемонією прощання з Папою Римським Франциском Володимир Зеленський провів у Римі коротку зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
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Просто тебе у Ватикані поки не розкусили, що ти за аферо-махінатор-комбінатор!
Незабаром тебе звідти швиденько поруть копнячком під дупу!
Для цього вибори проводити не треба, потрібно накінець визнати всю ситиуцію і необхідність хоч частково оновинити докорінно виконавчу владу, а перестати тиснути на місцеву владу яку обрав народ.
Україна
А мені здається шо щоби щось решать надо щось, розуміти. Я не голосував за Зеленського тільки тому, що не бажав бачити в воюючій країни президента не маючого для цього ні опиту, ні знань
але під час війни зеленський неодноразово довів, зокрема в овальному кабінеті що він не моніка, він зеленський і по яйцям трампу таки врізав.
на жаль ,пізніше ми знову здали але в той день зеленський відстояв Україну.
трамп і венс вже давно зізналися що навмисно запросили пресу щоб влаштувати зеленському підставу.
тож, зеленський цілком достойно огризався, той день був за ним.
якщо для вас дитсадівські дражнилки так і переросли в доросле життя то мені вас жаль.
це якось по сцикунськи = боятися назвати прізвище ворога.
не сціться, називайте.
США отримали договір по копалинах рідкозему так ? що отримала Україна давайте по пальцях однієї руки перерахуємо.
І що ж наша "дипломатія імені дєрьмака" робить, щоб у тебе було "достатньо контактів з Президентом Трампом"? Може замінили Маркарову, яка була при демократах і тому не сприймається трампоном і його адміністрацією? (до речі: так роблять більшість цивілізованих країн в подібних випадках) Може призначили професійних дипломатів з досвідом представниками в раду Україна-НАТО, на саміти G7, G20, НАТО (при запрошенні України), в ООН?
Зона відповідальності Президента України це міжнародні відносини, безпека та оборона. По всіх напрямках повний провал. Результат: повномаштабне вторгнення, трампон більше вірить путлєру і тому чинить тиск не на окупанта, а на Україну.
А щовечірні хриплосики трампон не дивиться, тому не знає, що у нашого найвеличнішого є якісь бажання щодо американського найвеличнішого...
ой, нє?
****, кончена брехлива зе!тварина!
сьомий рік необраний виконуючий обов'язки.....
Хоча хай хвалить.Трамп любить,коли його возвеличують.