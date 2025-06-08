Зеленський про контакти з Трампом: 15 хвилин у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Ватикані змінила на краще їхні відносини.

Про це він розповів в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський сказав, що недостатньо часто спілкується з Трампом, щоб говорити, які у них людські стосунки.

"Я хотів би вірити, що у нас нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки", - заявив президент.

Окрім цього, Зеленський додав, що з Трампом спілкуються різні люди, які несуть інформацію, з якою можна погодитися, чи ні. За словами президента, "з деякими деталями він би посперечався".

"Мені здається, що якщо ти тут, ти президент під час війни, ти знаєш більш глибоко деякі речі",- сказав український лідер.

Нагадаємо, що 26 квітня перед церемонією прощання з Папою Римським Франциском Володимир Зеленський провів у Римі коротку зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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