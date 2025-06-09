Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что условия "мирного договора", которые Кремль предлагал Украине во время переговоров в 2022 году, были "значительно мягче".

Как передает Цензор.НЕТ, его интервью пропагандистскому RT цитируют российские СМИ.

По словам Мединского, если бы Украина "принимала решение сама", то "мирный договор" могли бы подписать еще 28 февраля 2022 года, а тогда были "значительно более мягкие" условия России к Киеву, чем в 2025 году.

Псевдоисторик Мединский утверждает, что "все, что они (россияне. - Ред.) хотели, это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

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В "мирном соглашении" также говорилось о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, по словам помощника Путина, "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора".

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Мединский также отметил, что украинские военные, по его словам, не хотят воевать.

"Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", - заявил он, говоря о встрече с украинской делегацией.

Мединский снова повторил давний тезис об "одном братском народе": "Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме".

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