Требования России к Украине были "значительно мягче" в 2022 году, чем сейчас, - Мединский
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что условия "мирного договора", которые Кремль предлагал Украине во время переговоров в 2022 году, были "значительно мягче".
Как передает Цензор.НЕТ, его интервью пропагандистскому RT цитируют российские СМИ.
По словам Мединского, если бы Украина "принимала решение сама", то "мирный договор" могли бы подписать еще 28 февраля 2022 года, а тогда были "значительно более мягкие" условия России к Киеву, чем в 2025 году.
Псевдоисторик Мединский утверждает, что "все, что они (россияне. - Ред.) хотели, это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".
В "мирном соглашении" также говорилось о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, по словам помощника Путина, "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".
Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.
После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора".
Мединский также отметил, что украинские военные, по его словам, не хотят воевать.
"Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", - заявил он, говоря о встрече с украинской делегацией.
Мединский снова повторил давний тезис об "одном братском народе": "Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме".
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В 22 мабуть русня ще не вимагала повернути їм розйопані танкові армади і половину стратегічної авіації 🤧
Что означает фамилия Мединский? Фамилия Мединский (также Медвинский, Медвинер, Межвинский, Мидвинский и другие похожие фамилии) образована от названия деревни Медвин. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Скорее всего, предок носителя этой фамилии был родом из деревни Медвин. Eвреям Российской империи начали давать фамилии в конце 18-го века, после присоединения к Российской империи западных oбластей Белоруссии, Украины и Прибалтики - после раздела Польши. Тогда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у которых исторически не было фамилий, а только имя и отчество, например «Шлойме сын Хаимке». Чтобы узнать численность своих подданных, а также организовать их призыв в армию, она ввела переписи населения -примерно раз в десять лет. Это и были «ревизские сказки», во время которых всем евреям были даны фамилии, как правило, либо по месту проживания (например, Вилейкин), либо по имени одного из родителей (например, Шифрин), а также по другим признакам, например, по профессиональному (Шойхет, Резник).
ви як в селі народилися
Людей без критичного мислення і короткою пам'ятю завжди була більшість.
бо якби визнали то прокинулися та почали шукати шлях порятунку і рано чи пізно зеленський визнав що не витягує і що треба почати купувати ідеї.
Проблема полягає в тому, що ці висери з'являються в інфополі наших союзників (і країн, шо невизначилися) та підрять мізки там не лише пересічним, а й можновладцям! - хоча, це тільки одна сторона проблеми. Друга сторона - те, що дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи цієї гидоти! От побачите: спростуваннявід Сибіги появится в кращому випадку завтра зранку; хоча висер Мединського - був сьогодні зранку!
Читали ми ті умови капітуляції!
І прийняти їх міг тільки повний самовбивця, навіть Зеленський та Ермак не наважилися їх підписати.
Тримаймо стрій і не звертаємо уваги на заяви з болотної божевільні.
Це їх слова до капітуляції .
А насправді: "Капітулюйте і ми лишимо вас життя,»
Скоріше всього хохлокацап Мєдінскій про таку поговірку й не чув.
А тепер замість танків гольфкари, огризок ЧФ сидить на Кавказі, а залишки стратегічних бомбардувальників десь у Забайкальї ховаються.