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Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
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Требования России к Украине были "значительно мягче" в 2022 году, чем сейчас, - Мединский

Мединский рассказал об условиях России к Украине на переговорах

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что условия "мирного договора", которые Кремль предлагал Украине во время переговоров в 2022 году, были "значительно мягче".

Как передает Цензор.НЕТ, его интервью пропагандистскому RT цитируют российские СМИ.

По словам Мединского, если бы Украина "принимала решение сама", то "мирный договор" могли бы подписать еще 28 февраля 2022 года, а тогда были "значительно более мягкие" условия России к Киеву, чем в 2025 году.

Псевдоисторик Мединский утверждает, что "все, что они (россияне. - Ред.) хотели, это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

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В "мирном соглашении" также говорилось о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, по словам помощника Путина, "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора".

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Мединский также отметил, что украинские военные, по его словам, не хотят воевать.

"Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", - заявил он, говоря о встрече с украинской делегацией.

Мединский снова повторил давний тезис об "одном братском народе": "Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме".

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
Хай спочатку з хромосомами розбереться.
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09.06.2025 20:32 Ответить
+12
цей підар рдом із Сміли Черкаської області. Його батьки до останнього часу жили там, може, ще й живуть. Гандоніще!!!!
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09.06.2025 20:33 Ответить
+11
Йшов би ти ....,.,.
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09.06.2025 20:31 Ответить
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Йшов би ти ....,.,.
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09.06.2025 20:31 Ответить
......нам НЕ треба ніяких зайвих хромосом !

.
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09.06.2025 20:44 Ответить
Хай спочатку з хромосомами розбереться.
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09.06.2025 20:32 Ответить
*****-*****, русосюрка ))
В 22 мабуть русня ще не вимагала повернути їм розйопані танкові армади і половину стратегічної авіації 🤧
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09.06.2025 20:33 Ответить
цей підар рдом із Сміли Черкаської області. Його батьки до останнього часу жили там, може, ще й живуть. Гандоніще!!!!
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09.06.2025 20:33 Ответить
чистокровний українець ?
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09.06.2025 20:54 Ответить
Ага, такий же як і ти! Єврей єврея звинувачує! 😁
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09.06.2025 21:03 Ответить
Владимир Ростиславович Мединский имеет российское гражданство и украинское происхождение. Его национальность можно определить как российскую.....
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09.06.2025 21:03 Ответить
Можно, но как не совсем гусскую...
Что означает фамилия Мединский? Фамилия Мединский (также Медвинский, Медвинер, Межвинский, Мидвинский и другие похожие фамилии) образована от названия деревни Медвин. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Скорее всего, предок носителя этой фамилии был родом из деревни Медвин. Eвреям Российской империи начали давать фамилии в конце 18-го века, после присоединения к Российской империи западных oбластей Белоруссии, Украины и Прибалтики - после раздела Польши. Тогда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у которых исторически не было фамилий, а только имя и отчество, например «Шлойме сын Хаимке». Чтобы узнать численность своих подданных, а также организовать их призыв в армию, она ввела переписи населения -примерно раз в десять лет. Это и были «ревизские сказки», во время которых всем евреям были даны фамилии, как правило, либо по месту проживания (например, Вилейкин), либо по имени одного из родителей (например, Шифрин), а также по другим признакам, например, по профессиональному (Шойхет, Резник).
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09.06.2025 21:14 Ответить
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09.06.2025 21:18 Ответить
немає російської національності, є руська
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09.06.2025 21:16 Ответить
"Руська" національність -- це від слова Русь, до якої обісцяні гібриди мокш і монголо-татар не мають ніякого стосунку.
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09.06.2025 21:23 Ответить
національність руська, громадянство російське

ви як в селі народилися
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09.06.2025 21:28 Ответить
Іноді мені здається що наші змі стали приватними щмі оцих істот, бо їх так багато оцих пик, що хоч інтернет не відкривай.
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09.06.2025 20:33 Ответить
є таке враження також
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09.06.2025 20:44 Ответить
А кацапи бережуть своїх содатів? - уйобок
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09.06.2025 20:34 Ответить
Ідіоте, ти можеш вимагати щось у своєї тьолки, а Україна незалежна країна і що нам робити - то наша справа.
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09.06.2025 20:35 Ответить
Але такі заяви діють в тій чи іншій мірі...
Людей без критичного мислення і короткою пам'ятю завжди була більшість.
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09.06.2025 20:36 Ответить
бо ми програємо війну але не хочемо це визнавати.
бо якби визнали то прокинулися та почали шукати шлях порятунку і рано чи пізно зеленський визнав що не витягує і що треба почати купувати ідеї.
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09.06.2025 20:37 Ответить
Якби ми справді програвали, вони б знати навіть не розмовляли
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09.06.2025 20:56 Ответить
Для чього взагалі публікувати цей пропагандонський понос?
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09.06.2025 20:38 Ответить
та якби ж то тільки в публікаціях цього гівна на цензорі була б проблема....
Проблема полягає в тому, що ці висери з'являються в інфополі наших союзників (і країн, шо невизначилися) та підрять мізки там не лише пересічним, а й можновладцям! - хоча, це тільки одна сторона проблеми. Друга сторона - те, що дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи цієї гидоти! От побачите: спростуваннявід Сибіги появится в кращому випадку завтра зранку; хоча висер Мединського - був сьогодні зранку!
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09.06.2025 20:45 Ответить
Цей висер спрямований не на іноземну,а на українську аудиторію для роздмухування антизахідних настроїв.
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09.06.2025 20:56 Ответить
І на українську - також. Але більше - на союзницьку. А, якби вони примусили Трампа повірити в цей висер - вони би калінку забацали.
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09.06.2025 21:05 Ответить
Трамп вже півроку звинувачує у цій війні Байдена.Тут нічого нового.Рашист таким чином закидує думку в українське суспільство,що винним у 3 роках війни є не пуйло,а Британія і США які нібито переконали Зеленського не підписувати "вигідну капітуляцію",а продовжувати війну.
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09.06.2025 21:15 Ответить
а ми тут обговорюємо умови капітуляції України (які попереміно пропонують касапи), тобто, умови припинення війни. А не її причини, і хто винуватий в її початку. Бо Трампу в першу чергу пече "прекратите стрелять"
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09.06.2025 21:20 Ответить
І шо Трамп скаже що при Байдені рашка пропонувала Україні значно "м'якші" умови припинення війни ніж при ньому зараз?Не скаже він такого.
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09.06.2025 21:27 Ответить
Брехлива потвора!
Читали ми ті умови капітуляції!
І прийняти їх міг тільки повний самовбивця, навіть Зеленський та Ермак не наважилися їх підписати.
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09.06.2025 20:39 Ответить
зате підписала "наша" Агрохімія...
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09.06.2025 20:47 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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09.06.2025 20:39 Ответить
Треба мацкву бомбити щоб мокші трошки попустились.
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09.06.2025 20:40 Ответить
Ідіот. Припаркуйте йому фуру.
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09.06.2025 20:42 Ответить
Свої ультиматуми засунь пуйлу в жопу,потім підпали,потім кричи що цей жарптах принесе нам щастя
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09.06.2025 20:46 Ответить
Агресор та окупант в 21 столітті висуває нам якийсь вимоги. Є сенс взагалі це якось коментувати?
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09.06.2025 20:47 Ответить
Ну канєшна! "Капітулюйте і ми лишимо вам життя, але зробимо рабами" значно "м'якше", ніж "капітулюйте або ми вас усіх знищим" - без питань! От тільки спромоги у московитів (окрім "м'яса" та ЯЗ) виконати свої "хотєлкі" немає. ЯЗ не дозвролить застосувати хазяїн з Пекіну, а "м'яса" у кремлівських щурів багато (ще й "пупсик" з КНДР допомагає). Але на кожні "хатєлки" московитів знайдеться українська "Павутина".
Тримаймо стрій і не звертаємо уваги на заяви з болотної божевільні.
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09.06.2025 20:48 Ответить
"Капітулюйте і ми лишимо вам життя,»

Це їх слова до капітуляції .

А насправді: "Капітулюйте і ми лишимо вас життя,»
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09.06.2025 21:36 Ответить
Ну честно говоря комментировать бред этого полудурка бессмысленно ибо это просто набор звуков. жабы на болоте когда квакают и то имеет больше смысла в этом действии...
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09.06.2025 20:51 Ответить
О дає цей дебіл та яскравий представник тупого стада, яке мітець назвав народом - богоносцем, медінський.
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09.06.2025 20:53 Ответить
ці недоумки не можуть зрозуміти, що ніякого мирного договору з москалями не буде вже ніколи, від слова взагалі, допоки ця пліснява не зникне з поверхні землі, незалежно від того, як ця війна закінчиться, бо це остання війна з москалями і піндоси обамки-байдени-тампони на цей раз не врятують, як би їм цьго не хотілось.
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09.06.2025 20:54 Ответить
Коли ти це зазирав в очі українських військових, сволото?!
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09.06.2025 20:56 Ответить
Є така поговірка у русскіх: «Мягко стєлєт, да твьордо спать.»

Скоріше всього хохлокацап Мєдінскій про таку поговірку й не чув.
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09.06.2025 21:05 Ответить
Невже цей виродок сподіваєтся що хтось погодится хоча б розглядати рашиські хотелки ,а вимоги ті самі Україна має зникнути як держава , тому здохни рашиська паскуда разом з терористом путіном.
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09.06.2025 21:08 Ответить
А ще у 2022 у РФ були танки, флот та стратегічна авіація. 😁

А тепер замість танків гольфкари, огризок ЧФ сидить на Кавказі, а залишки стратегічних бомбардувальників десь у Забайкальї ховаються.
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09.06.2025 21:13 Ответить
Воно розумово відстале. Це ж видно.
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09.06.2025 21:17 Ответить
Нагло врет
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09.06.2025 21:21 Ответить
Такі заяви від цього яскравого зразка російського імперця- це наслідок іхнього менталітету і іхнього мислення. Бо вони ще досі не сприймають (бо це проти іх природи) Украіну як незалежну краіну. Вони ще досі увяляють іі своєю колонією і вважають що ми маємо іх в усьому слухати і робити тільке те що вони забажають і скажуть.... І іх відверто дивує і обурює той факт що Украіна хоче і має сама вирішувати с ким товаришувати і кого вона хоче бачити своім другом та союзником, сама обирати шлях свого розвитку, сама обирати яка має в неі бути мова і віра. Іх бісить те що знаємо і шануємо свою історію, своіх героів, бережемо свою культурі і національні традиціі... Вони все це не сприймають на генетичному рівні..... А для нас в свою чергу такі заяви росіян звучать дичиною і ми дивимось на них як на скажених та агресивних ідіотів у яких зірвало дах від іхнього ,,имперского величия" , і які вже втратили всі орієнтири і не відчувають вже навіть землю під ногами, давно розгубивши і втративши всі людські цінності і якості про які цей пан мединський тут бельмоче....І ніколи ми не були з ними одним народом...Ніколи і не будемо.....
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09.06.2025 21:35 Ответить
 
 