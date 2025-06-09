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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Вимоги РФ щодо припинення війни
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Вимоги Росії до України були "значно м’якшими" в 2022 році, ніж зараз, - Мединський

Мединський розповів про умови Росії до України на переговорах

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що умови "мирного договору", які Кремль пропонував Україні під час перемовин у 2022 році, були "значно м'якшими".

Як передає Цензор.НЕТ, його інтерв'ю пропагандистському RT цитують російські ЗМІ.

За словами Мединського, якби Україна "ухвалювала рішення сама", то "мирний договір" могли б підписати ще 28 лютого 2022 року, а тоді були "значно м’якші" умови Росії до Києва, ніж у 2025 році.

Псевдоісторик Мединський стверджує, що "усе, що вони (росіяни - ред.) хотіли – це відмова України від вступу до НАТО і розміщення іноземних військових баз на своїй території".

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У "мирній угоді" також йшлося про начебто рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП і про визнання Криму російським, адже там, за словами помічника Путіна, "був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити".

Він розповів, що після того, як російська делегація у 2022 році презентувала проєкт договору, президент України Володимир Зеленський "мовчав два тижні" і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.

Після цього росіянам сказали: "Наші іноземні партнери проти укладення договору". 

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Мединський також зазначив, що українські військові, за його словами, не хочуть воювати.

"Я бачу в їхніх очах небажання воювати. Вони не хочуть воювати й не хочуть посилати на смерть своїх солдатів. Можливо, тому що в них залишився людський початок офіцера. Все-таки офіцер повинен берегти своїх солдатів. Я відчуваю це", - заявив він, говорячи про зустріч з українською делегацією.

Мединський знову повторив давню тезу про "один братній народ": "Вони нічим не відрізняються від росіян. Вони абсолютно такі самі. У схожій формі".

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Автор: 

росія (66104) переговори з Росією (1300) війна в Україні (4750) Мединський Володимир (14)


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Топ коментарі
+18
цей підар рдом із Сміли Черкаської області. Його батьки до останнього часу жили там, може, ще й живуть. Гандоніще!!!!
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09.06.2025 20:33 Відповісти
+15
Йшов би ти ....,.,.
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09.06.2025 20:31 Відповісти
+13
Іноді мені здається що наші змі стали приватними щмі оцих істот, бо їх так багато оцих пик, що хоч інтернет не відкривай.
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09.06.2025 20:33 Відповісти
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Йшов би ти ....,.,.
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09.06.2025 20:31 Відповісти
......нам НЕ треба ніяких зайвих хромосом !

.
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09.06.2025 20:44 Відповісти
Хай спочатку з хромосомами розбереться.
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09.06.2025 20:32 Відповісти
*****-*****, русосюрка ))
В 22 мабуть русня ще не вимагала повернути їм розйопані танкові армади і половину стратегічної авіації 🤧
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09.06.2025 20:33 Відповісти
цей підар рдом із Сміли Черкаської області. Його батьки до останнього часу жили там, може, ще й живуть. Гандоніще!!!!
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09.06.2025 20:33 Відповісти
чистокровний українець ?
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09.06.2025 20:54 Відповісти
Ага, такий же як і ти! Єврей єврея звинувачує! 😁
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09.06.2025 21:03 Відповісти
Владимир Ростиславович Мединский имеет российское гражданство и украинское происхождение. Его национальность можно определить как российскую.....
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09.06.2025 21:03 Відповісти
Можно, но как не совсем гусскую...
Что означает фамилия Мединский? Фамилия Мединский (также Медвинский, Медвинер, Межвинский, Мидвинский и другие похожие фамилии) образована от названия деревни Медвин. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Скорее всего, предок носителя этой фамилии был родом из деревни Медвин. Eвреям Российской империи начали давать фамилии в конце 18-го века, после присоединения к Российской империи западных oбластей Белоруссии, Украины и Прибалтики - после раздела Польши. Тогда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у которых исторически не было фамилий, а только имя и отчество, например «Шлойме сын Хаимке». Чтобы узнать численность своих подданных, а также организовать их призыв в армию, она ввела переписи населения -примерно раз в десять лет. Это и были «ревизские сказки», во время которых всем евреям были даны фамилии, как правило, либо по месту проживания (например, Вилейкин), либо по имени одного из родителей (например, Шифрин), а также по другим признакам, например, по профессиональному (Шойхет, Резник).
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09.06.2025 21:14 Відповісти
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09.06.2025 21:18 Відповісти
В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-20 [20].
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09.06.2025 21:51 Відповісти
немає російської національності, є руська
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09.06.2025 21:16 Відповісти
"Руська" національність -- це від слова Русь, до якої обісцяні гібриди мокш і монголо-татар не мають ніякого стосунку.
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09.06.2025 21:23 Відповісти
національність руська, громадянство російське

ви як в селі народилися
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09.06.2025 21:28 Відповісти
ШІ...
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09.06.2025 21:47 Відповісти
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09.06.2025 21:48 Відповісти
Ти неук або кацап.
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09.06.2025 22:08 Відповісти
Іноді мені здається що наші змі стали приватними щмі оцих істот, бо їх так багато оцих пик, що хоч інтернет не відкривай.
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09.06.2025 20:33 Відповісти
є таке враження також
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09.06.2025 20:44 Відповісти
А кацапи бережуть своїх содатів? - уйобок
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09.06.2025 20:34 Відповісти
Ідіоте, ти можеш вимагати щось у своєї тьолки, а Україна незалежна країна і що нам робити - то наша справа.
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09.06.2025 20:35 Відповісти
Але такі заяви діють в тій чи іншій мірі...
Людей без критичного мислення і короткою пам'ятю завжди була більшість.
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09.06.2025 20:36 Відповісти
бо ми програємо війну але не хочемо це визнавати.
бо якби визнали то прокинулися та почали шукати шлях порятунку і рано чи пізно зеленський визнав що не витягує і що треба почати купувати ідеї.
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09.06.2025 20:37 Відповісти
Якби ми справді програвали, вони б знати навіть не розмовляли
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09.06.2025 20:56 Відповісти
Для чього взагалі публікувати цей пропагандонський понос?
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09.06.2025 20:38 Відповісти
та якби ж то тільки в публікаціях цього гівна на цензорі була б проблема....
Проблема полягає в тому, що ці висери з'являються в інфополі наших союзників (і країн, шо невизначилися) та підрять мізки там не лише пересічним, а й можновладцям! - хоча, це тільки одна сторона проблеми. Друга сторона - те, що дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи цієї гидоти! От побачите: спростуваннявід Сибіги появится в кращому випадку завтра зранку; хоча висер Мединського - був сьогодні зранку!
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09.06.2025 20:45 Відповісти
Цей висер спрямований не на іноземну,а на українську аудиторію для роздмухування антизахідних настроїв.
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09.06.2025 20:56 Відповісти
І на українську - також. Але більше - на союзницьку. А, якби вони примусили Трампа повірити в цей висер - вони би калінку забацали.
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09.06.2025 21:05 Відповісти
Трамп вже півроку звинувачує у цій війні Байдена.Тут нічого нового.Рашист таким чином закидує думку в українське суспільство,що винним у 3 роках війни є не пуйло,а Британія і США які нібито переконали Зеленського не підписувати "вигідну капітуляцію",а продовжувати війну.
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09.06.2025 21:15 Відповісти
а ми тут обговорюємо умови капітуляції України (які попереміно пропонують касапи), тобто, умови припинення війни. А не її причини, і хто винуватий в її початку. Бо Трампу в першу чергу пече "прекратите стрелять"
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09.06.2025 21:20 Відповісти
І шо Трамп скаже що при Байдені рашка пропонувала Україні значно "м'якші" умови припинення війни ніж при ньому зараз?Не скаже він такого.
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09.06.2025 21:27 Відповісти
ІМНО: якраз саме так і скаже...
Давай, зачекаємо і подивимось в реалі, що буде.
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09.06.2025 21:40 Відповісти
Брехлива потвора!
Читали ми ті умови капітуляції!
І прийняти їх міг тільки повний самовбивця, навіть Зеленський та Ермак не наважилися їх підписати.
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09.06.2025 20:39 Відповісти
зате підписала "наша" Агрохімія...
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09.06.2025 20:47 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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09.06.2025 20:39 Відповісти
Треба мацкву бомбити щоб мокші трошки попустились.
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09.06.2025 20:40 Відповісти
Ідіот. Припаркуйте йому фуру.
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09.06.2025 20:42 Відповісти
Свої ультиматуми засунь пуйлу в жопу,потім підпали,потім кричи що цей жарптах принесе нам щастя
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09.06.2025 20:46 Відповісти
Агресор та окупант в 21 столітті висуває нам якийсь вимоги. Є сенс взагалі це якось коментувати?
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09.06.2025 20:47 Відповісти
Ну канєшна! "Капітулюйте і ми лишимо вам життя, але зробимо рабами" значно "м'якше", ніж "капітулюйте або ми вас усіх знищим" - без питань! От тільки спромоги у московитів (окрім "м'яса" та ЯЗ) виконати свої "хотєлкі" немає. ЯЗ не дозвролить застосувати хазяїн з Пекіну, а "м'яса" у кремлівських щурів багато (ще й "пупсик" з КНДР допомагає). Але на кожні "хатєлки" московитів знайдеться українська "Павутина".
Тримаймо стрій і не звертаємо уваги на заяви з болотної божевільні.
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09.06.2025 20:48 Відповісти
"Капітулюйте і ми лишимо вам життя,»

Це їх слова до капітуляції .

А насправді: "Капітулюйте і ми лишимо вас життя,»
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09.06.2025 21:36 Відповісти
Ну честно говоря комментировать бред этого полудурка бессмысленно ибо это просто набор звуков. жабы на болоте когда квакают и то имеет больше смысла в этом действии...
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09.06.2025 20:51 Відповісти
Ці полудурки знищили тисячі українців, та зруйнували сотні українских міст.
Чи закатованим українцям було б легше, як щоб їх знищували генії ?
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09.06.2025 21:40 Відповісти
👍
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09.06.2025 21:42 Відповісти
О дає цей дебіл та яскравий представник тупого стада, яке мітець назвав народом - богоносцем, медінський.
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09.06.2025 20:53 Відповісти
ці недоумки не можуть зрозуміти, що ніякого мирного договору з москалями не буде вже ніколи, від слова взагалі, допоки ця пліснява не зникне з поверхні землі, незалежно від того, як ця війна закінчиться, бо це остання війна з москалями і піндоси обамки-байдени-тампони на цей раз не врятують, як би їм цьго не хотілось.
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09.06.2025 20:54 Відповісти
Коли ти це зазирав в очі українських військових, сволото?!
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09.06.2025 20:56 Відповісти
Є така поговірка у русскіх: «Мягко стєлєт, да твьордо спать.»

Скоріше всього хохлокацап Мєдінскій про таку поговірку й не чув.
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09.06.2025 21:05 Відповісти
Невже цей виродок сподіваєтся що хтось погодится хоча б розглядати рашиські хотелки ,а вимоги ті самі Україна має зникнути як держава , тому здохни рашиська паскуда разом з терористом путіном.
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09.06.2025 21:08 Відповісти
А ще у 2022 у РФ були танки, флот та стратегічна авіація. 😁

А тепер замість танків гольфкари, огризок ЧФ сидить на Кавказі, а залишки стратегічних бомбардувальників десь у Забайкальї ховаються.
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09.06.2025 21:13 Відповісти
Воно розумово відстале. Це ж видно.
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09.06.2025 21:17 Відповісти
Нагло врет
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09.06.2025 21:21 Відповісти
Такі заяви від цього яскравого зразка російського імперця- це наслідок іхнього менталітету і іхнього мислення. Бо вони ще досі не сприймають (бо це проти іх природи) Украіну як незалежну краіну. Вони ще досі увяляють іі своєю колонією і вважають що ми маємо іх в усьому слухати і робити тільке те що вони забажають і скажуть.... І іх відверто дивує і обурює той факт що Украіна хоче і має сама вирішувати с ким товаришувати і кого вона хоче бачити своім другом та союзником, сама обирати шлях свого розвитку, сама обирати яка має в неі бути мова і віра. Іх бісить те що знаємо і шануємо свою історію, своіх героів, бережемо свою культурі і національні традиціі... Вони все це не сприймають на генетичному рівні..... А для нас в свою чергу такі заяви росіян звучать дичиною і ми дивимось на них як на скажених та агресивних ідіотів у яких зірвало дах від іхнього ,,имперского величия" , і які вже втратили всі орієнтири і не відчувають вже навіть землю під ногами, давно розгубивши і втративши всі людські цінності і якості про які цей пан мединський тут бельмоче....І ніколи ми не були з ними одним народом...Ніколи і не будемо.....
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09.06.2025 21:35 Відповісти
28 лютого 2022-го російські війська були у Херсоні, під Києвом, Миколаєвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Навряд чи ми б дочекались жестів "доброї волі" і якби прийняли тоді умови і припинили вогонь все було б значно гірше.
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09.06.2025 21:46 Відповісти
Вимоги вимогами, а кінцева мета завжди однакова.
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09.06.2025 21:52 Відповісти
****** выродок, точно такой ультиматум тогда и был.
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09.06.2025 21:55 Відповісти
кацапи смердячі пнх.
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09.06.2025 22:18 Відповісти
Хто ця собака, шо ви його сюди тягнете? Якійсь представник кого? *****? Та ну нах.
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09.06.2025 22:19 Відповісти
Мединський та його хазяїн- ПНХ...!
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09.06.2025 22:28 Відповісти
 
 