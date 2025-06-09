Вимоги Росії до України були "значно м’якшими" в 2022 році, ніж зараз, - Мединський

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що умови "мирного договору", які Кремль пропонував Україні під час перемовин у 2022 році, були "значно м'якшими".

Як передає Цензор.НЕТ, його інтерв'ю пропагандистському RT цитують російські ЗМІ.

За словами Мединського, якби Україна "ухвалювала рішення сама", то "мирний договір" могли б підписати ще 28 лютого 2022 року, а тоді були "значно м’якші" умови Росії до Києва, ніж у 2025 році.

Псевдоісторик Мединський стверджує, що "усе, що вони (росіяни - ред.) хотіли – це відмова України від вступу до НАТО і розміщення іноземних військових баз на своїй території".

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У "мирній угоді" також йшлося про начебто рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП і про визнання Криму російським, адже там, за словами помічника Путіна, "був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити".

Він розповів, що після того, як російська делегація у 2022 році презентувала проєкт договору, президент України Володимир Зеленський "мовчав два тижні" і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.

Після цього росіянам сказали: "Наші іноземні партнери проти укладення договору".

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Мединський також зазначив, що українські військові, за його словами, не хочуть воювати.

"Я бачу в їхніх очах небажання воювати. Вони не хочуть воювати й не хочуть посилати на смерть своїх солдатів. Можливо, тому що в них залишився людський початок офіцера. Все-таки офіцер повинен берегти своїх солдатів. Я відчуваю це", - заявив він, говорячи про зустріч з українською делегацією.

Мединський знову повторив давню тезу про "один братній народ": "Вони нічим не відрізняються від росіян. Вони абсолютно такі самі. У схожій формі".

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