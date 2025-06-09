Вимоги Росії до України були "значно м’якшими" в 2022 році, ніж зараз, - Мединський
Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що умови "мирного договору", які Кремль пропонував Україні під час перемовин у 2022 році, були "значно м'якшими".
Як передає Цензор.НЕТ, його інтерв'ю пропагандистському RT цитують російські ЗМІ.
За словами Мединського, якби Україна "ухвалювала рішення сама", то "мирний договір" могли б підписати ще 28 лютого 2022 року, а тоді були "значно м’якші" умови Росії до Києва, ніж у 2025 році.
Псевдоісторик Мединський стверджує, що "усе, що вони (росіяни - ред.) хотіли – це відмова України від вступу до НАТО і розміщення іноземних військових баз на своїй території".
У "мирній угоді" також йшлося про начебто рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП і про визнання Криму російським, адже там, за словами помічника Путіна, "був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити".
Він розповів, що після того, як російська делегація у 2022 році презентувала проєкт договору, президент України Володимир Зеленський "мовчав два тижні" і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.
Після цього росіянам сказали: "Наші іноземні партнери проти укладення договору".
Мединський також зазначив, що українські військові, за його словами, не хочуть воювати.
"Я бачу в їхніх очах небажання воювати. Вони не хочуть воювати й не хочуть посилати на смерть своїх солдатів. Можливо, тому що в них залишився людський початок офіцера. Все-таки офіцер повинен берегти своїх солдатів. Я відчуваю це", - заявив він, говорячи про зустріч з українською делегацією.
Мединський знову повторив давню тезу про "один братній народ": "Вони нічим не відрізняються від росіян. Вони абсолютно такі самі. У схожій формі".
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В 22 мабуть русня ще не вимагала повернути їм розйопані танкові армади і половину стратегічної авіації 🤧
Что означает фамилия Мединский? Фамилия Мединский (также Медвинский, Медвинер, Межвинский, Мидвинский и другие похожие фамилии) образована от названия деревни Медвин. Окончание «-ский» обозначает принадлежность. Скорее всего, предок носителя этой фамилии был родом из деревни Медвин. Eвреям Российской империи начали давать фамилии в конце 18-го века, после присоединения к Российской империи западных oбластей Белоруссии, Украины и Прибалтики - после раздела Польши. Тогда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у которых исторически не было фамилий, а только имя и отчество, например «Шлойме сын Хаимке». Чтобы узнать численность своих подданных, а также организовать их призыв в армию, она ввела переписи населения -примерно раз в десять лет. Это и были «ревизские сказки», во время которых всем евреям были даны фамилии, как правило, либо по месту проживания (например, Вилейкин), либо по имени одного из родителей (например, Шифрин), а также по другим признакам, например, по профессиональному (Шойхет, Резник).
ви як в селі народилися
Людей без критичного мислення і короткою пам'ятю завжди була більшість.
бо якби визнали то прокинулися та почали шукати шлях порятунку і рано чи пізно зеленський визнав що не витягує і що треба почати купувати ідеї.
Проблема полягає в тому, що ці висери з'являються в інфополі наших союзників (і країн, шо невизначилися) та підрять мізки там не лише пересічним, а й можновладцям! - хоча, це тільки одна сторона проблеми. Друга сторона - те, що дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи цієї гидоти! От побачите: спростуваннявід Сибіги появится в кращому випадку завтра зранку; хоча висер Мединського - був сьогодні зранку!
Давай, зачекаємо і подивимось в реалі, що буде.
Читали ми ті умови капітуляції!
І прийняти їх міг тільки повний самовбивця, навіть Зеленський та Ермак не наважилися їх підписати.
Тримаймо стрій і не звертаємо уваги на заяви з болотної божевільні.
Це їх слова до капітуляції .
А насправді: "Капітулюйте і ми лишимо вас життя,»
Чи закатованим українцям було б легше, як щоб їх знищували генії ?
Скоріше всього хохлокацап Мєдінскій про таку поговірку й не чув.
А тепер замість танків гольфкари, огризок ЧФ сидить на Кавказі, а залишки стратегічних бомбардувальників десь у Забайкальї ховаються.