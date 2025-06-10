Украина не мобилизует 18-летних, поэтому партнеры не принимают решения по санкциям, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал мобилизацию проблемой в любой войне.

Об этом глава государства заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не является исключением, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а россияне - 40-50 тыс., потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Именно мы его остановили", - сказал он.

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Зеленский отметил, что Украина не мобилизовала 18-24-летних, а взамен предлагала им годовой контракт.

"Я не считаю, что мы должны мобилизовать с 18 лет", - подчеркнул он.

По его словам, западные партнеры среди причин, по которым они не приняли решения по санкциям, называют то, что Украина не мобилизовала лиц в возрасте от 18 лет.

"Честно говоря мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить (по контракту. - Ред.), если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством. Только тем временем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия", - добавил глава государства.

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