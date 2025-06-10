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Новости Мобилизация в РФ Мобилизация в Украине
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Украина не мобилизует 18-летних, поэтому партнеры не принимают решения по санкциям, - Зеленский

Сколько человек может мобилизовать Украина. Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский назвал мобилизацию проблемой в любой войне.

Об этом глава государства заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не является исключением, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а россияне - 40-50 тыс., потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Именно мы его остановили", - сказал он.

Также читайте: В России продолжают снижать выплаты за отправку на войну против Украины

Зеленский отметил, что Украина не мобилизовала 18-24-летних, а взамен предлагала им годовой контракт.

"Я не считаю, что мы должны мобилизовать с 18 лет", - подчеркнул он.

По его словам, западные партнеры среди причин, по которым они не приняли решения по санкциям, называют то, что Украина не мобилизовала лиц в возрасте от 18 лет.

"Честно говоря мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить (по контракту. - Ред.), если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством. Только тем временем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия", - добавил глава государства.

Читайте: Добровольная мобилизация в возрасте 60+ будет возможна только для ограниченного круга специалистов, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) мобилизация (2815)


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Топ комментарии
+13
Може це тому що Ізраіль м'ясом не воює?
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10.06.2025 12:31 Ответить
+12
У Ізраїля історично населення менше, ніж у країн, які з ним воюють і завжди програють.

Мабуть проблема не у кількості, а у мотивації.
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10.06.2025 12:25 Ответить
+11
У нас дуже сильна мотівація: воювати за зрадників, мародерів, хабарників та олігархів яким принадлежить усе в цієй країні.
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10.06.2025 12:31 Ответить
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шо ти зуби заговарюеш? шо там с конкурсом глави БЕБ та миндичем?
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10.06.2025 12:47 Ответить
миндичь это святое, а эта напалеона намекает, что твой сын скоро с 18 пойдет на мясо
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10.06.2025 13:09 Ответить
Ми можемо ******** ракети, але замість цього виробляємо асфальт. Чому?
Як асфальт може зміцнити нашу оборону?
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10.06.2025 12:54 Ответить
уяви що може. бо якщо не буде можливо пересувати по країні товари для живих людей і снаряди щоб вбивати ще живих русняк, то вироблені ракети хіба в сраку засунути
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10.06.2025 13:28 Ответить
Це точно наші партнери? Як ці поняття взагалі між собою пов'язані? Європі так само неприйнятно перестати торгувати з росією, як і Україні відправити свою молодь під КАБи?
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10.06.2025 12:57 Ответить
а давайте с 16 лет, тогда точно будут санкции
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10.06.2025 13:08 Ответить
В мене є серйозна підозра, що у 2013-2014 роках українці поставили не на того коня. Треба було поглиблювати співпрацю з Китаєм і загравати з ******, попутньо розвиваючи свою армію і економіку за аналогією з Азербайджаном і Казахстаном.
Зв'язавшись з Європою, Україна отримала таких "партнерів", що й ворогу не побажаєш.
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10.06.2025 13:09 Ответить
а нафуй така Україна, яка партнерствує з китаєм? краще зразу з талібаном чи ще з якимись нелюдами. гамно і мерзота ваш китай
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10.06.2025 13:30 Ответить
зачем эти крайности,? можно мобилизовывать с 20-ти, если косишь, не выучишься и не пойдешь на госслужбу и наоборот+ пряники от учебы до выезда за границу.. мобилизовывать тожно с разними сроками и плюшками... войны 22 года уже давно нет, а война идет..а у нас все отпетлять на добровольцах 22 года хотят....
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10.06.2025 13:09 Ответить
Ну ви ж за це і воюєте. Вмирайте мовчки! Так роблять усі справжні патріоти. А то ще якісь претензії до хабарників та олігархів. Путін нападе!
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10.06.2025 13:17 Ответить
Bам что партнёры не нравятся?! Благодаря им, вы живёте в свободной и процветающей европейской стране!
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10.06.2025 13:12 Ответить
Ти, давай, 25+ мобілізуй краще!
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10.06.2025 13:15 Ответить
Треба молодь та жінок мобілізовувати - вони краще будуть збивати дрони лопатами, ніж старі чоловіки, які можуть лише бухати.
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10.06.2025 13:19 Ответить
Не буду сильно сперечатись - видно ти експерт у збиванні лопатами.

Он у кацапії - зеки ще гірші - і гонять і наступають!
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10.06.2025 13:27 Ответить
товарищ зеленський: 1. Надай документальне підтвердження вимоги партнерів про спайку "санкції-призов з 18 років". 2. Якщо так переймаєшся долею України як суб'єкт законодавчої ініціативи подай відповідний законопроект до ВР.
І не ухиляйся як від призову, від своїх конституційних обов'язків.
А ми подивимось, який ти хоробрий пацик.
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10.06.2025 13:20 Ответить
То назви середній вік бійця ЗСУ і пошукай ще приклад в історії, коли армії мали такий віковий склад. Нащо тягнути в ЗСУ людей 50+?
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10.06.2025 13:21 Ответить
Вони вже віджили своє. А дрону байдуже кого вбивати - молодих чи старих. Все одно піхота не ефективна проти дронів. Треба ще мобілізувати баб у віці 60+ щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду та що зменшити навантаження на мін. охорони здоров'я.
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10.06.2025 13:26 Ответить
не мобілізуємо 18 річних, бо це - цільова аудиторія Кварталу і навколо квартальних шоу. Плюс, їхні батьки. Це - електоральна база. за яку бориться Зеленський.
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10.06.2025 13:23 Ответить
Так, піхота повинна дозріти, щоб померти у 25 років.
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10.06.2025 13:29 Ответить
Щеневтік готовить суспільство до закінчення війни: ми будемо воювати, поки запад нам дає гроші, у нас погана мобілізація....
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10.06.2025 13:28 Ответить
Мусорню на фронт відправляй мразь!
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10.06.2025 13:29 Ответить
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