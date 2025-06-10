Україна не мобілізує 18-річних, тому партнери не ухвалюють рішення щодо санкцій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію проблемою в будь-якій війні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація є проблемою у будь-якій війні. Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, а росіяни – 40-50 тис., бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили", - сказав він.

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Зеленський зауважив, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, а натомість пропонувала їм річний контракт.

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років", - наголосив він.

За його словами, західні партнери серед причин, чому вони не ухвалили рішення щодо санкцій, називають те, що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років.

"Чесно кажучи ми надали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити (за контрактом. - Ред.), якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї", - додав глава держави.

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