Україна не мобілізує 18-річних, тому партнери не ухвалюють рішення щодо санкцій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію проблемою в будь-якій війні.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Цензор.НЕТ.
"Мобілізація є проблемою у будь-якій війні. Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, а росіяни – 40-50 тис., бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили", - сказав він.
Зеленський зауважив, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, а натомість пропонувала їм річний контракт.
"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років", - наголосив він.
За його словами, західні партнери серед причин, чому вони не ухвалили рішення щодо санкцій, називають те, що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років.
"Чесно кажучи ми надали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити (за контрактом. - Ред.), якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї", - додав глава держави.
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Ми могли б мобілізувати до ЗСУ, навчити та гарно озброїти стільки, скільки потрібно і виграти цю війну.
Але ж, як тоді виграти наступні вибори?
Мобілізують тих, кого змогли наздогнати. Озброїли тим, що є.
Але могли б...
Якби не рейтинг, вибори, важка ноша у кишенях, зобов'язання перед спонсорами, погане харчування, неспокійний сон та недобра атмосфера у бункері.
Саме ми його зупинили", - сказав він.
Як асфальт може зміцнити нашу оборону?
Зв'язавшись з Європою, Україна отримала таких "партнерів", що й ворогу не побажаєш.
Тому диктаторська КНДР може поставити 9 млн снарядів, а демократична Європа 2 млн і дуже багато демократичних заяв. Що принесе більше користі - питання риторичне.
Он у кацапії - зеки ще гірші - і гонять і наступають!
І не ухиляйся як від призову, від своїх конституційних обов'язків.
А ми подивимось, який ти хоробрий пацик.
винні - всі, лише не ця гундява мразота
ще за 6 років не звикли, чи що?
хто саме на Заході вимагає від України мобілізації 18-річних?
і допоки м'ясні генерали та полкани на посадах, їм, уйобкам, ніколи не вистачить солдатів