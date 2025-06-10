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Новини Мобілізація в РФ Мобілізація в Україні
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Україна не мобілізує 18-річних, тому партнери не ухвалюють рішення щодо санкцій, - Зеленський

Скільки осіб може мобілізувати Україна. Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію проблемою в будь-якій війні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація є проблемою у будь-якій війні. Україна не є винятком, адже ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, а росіяни – 40-50 тис., бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили", - сказав він.

Також читайте: У Росії продовжують знижувати виплати за відправку на війну проти України

Зеленський зауважив, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, а натомість пропонувала їм річний контракт.

"Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років", - наголосив він.

За його словами, західні партнери серед причин, чому вони не ухвалили рішення щодо санкцій, називають те, що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років.

"Чесно кажучи ми надали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити (за контрактом. - Ред.), якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї", - додав глава держави.

Читайте: Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) мобілізація (3121)


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Топ коментарі
+25
І це теж.

Але ще там ніхто не розповідає про золотий спермофонд і не бронює шапіто та стендаперів.

Єдиним обмеженням від мобілізації є вік та стан здоров'я.
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10.06.2025 12:34 Відповісти
+22
Може це тому що Ізраіль м'ясом не воює?
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10.06.2025 12:31 Відповісти
+19
У Ізраїля історично населення менше, ніж у країн, які з ним воюють і завжди програють.

Мабуть проблема не у кількості, а у мотивації.
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10.06.2025 12:25 Відповісти
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Ти своїх вивезла в іспанію???
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10.06.2025 13:07 Відповісти
Людей потрібно берегти а не рахувати цифрами. Не красти, пр справжньому карати злочинців, корупціонерів. Бойовий дух - найкраща зброя, а ви скоти його вбиваєте з 2022 року.
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10.06.2025 12:37 Відповісти
Трохи перефразуючи попередній висер ЗЄ про фінансування ЗСУ:

Ми могли б мобілізувати до ЗСУ, навчити та гарно озброїти стільки, скільки потрібно і виграти цю війну.
Але ж, як тоді виграти наступні вибори?
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10.06.2025 12:39 Відповісти
А чим озброїти? Лопатами кулеби?
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10.06.2025 12:41 Відповісти
Ну з таким підходом так.

Мобілізують тих, кого змогли наздогнати. Озброїли тим, що є.

Але могли б...
Якби не рейтинг, вибори, важка ноша у кишенях, зобов'язання перед спонсорами, погане харчування, неспокійний сон та недобра атмосфера у бункері.
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10.06.2025 12:45 Відповісти
" Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна.
Саме ми його зупинили", - сказав він.

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10.06.2025 12:41 Відповісти
шо ти зуби заговарюеш? шо там с конкурсом глави БЕБ та миндичем?
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10.06.2025 12:47 Відповісти
миндичь это святое, а эта напалеона намекает, что твой сын скоро с 18 пойдет на мясо
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Ми можемо ******** ракети, але замість цього виробляємо асфальт. Чому?
Як асфальт може зміцнити нашу оборону?
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10.06.2025 12:54 Відповісти
уяви що може. бо якщо не буде можливо пересувати по країні товари для живих людей і снаряди щоб вбивати ще живих русняк, то вироблені ракети хіба в сраку засунути
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10.06.2025 13:28 Відповісти
Твій висер смердить бидломарафоном.
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10.06.2025 13:38 Відповісти
Це точно наші партнери? Як ці поняття взагалі між собою пов'язані? Європі так само неприйнятно перестати торгувати з росією, як і Україні відправити свою молодь під КАБи?
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10.06.2025 12:57 Відповісти
а давайте с 16 лет, тогда точно будут санкции
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10.06.2025 13:08 Відповісти
В мене є серйозна підозра, що у 2013-2014 роках українці поставили не на того коня. Треба було поглиблювати співпрацю з Китаєм і загравати з ******, попутньо розвиваючи свою армію і економіку за аналогією з Азербайджаном і Казахстаном.
Зв'язавшись з Європою, Україна отримала таких "партнерів", що й ворогу не побажаєш.
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10.06.2025 13:09 Відповісти
а нафуй така Україна, яка партнерствує з китаєм? краще зразу з талібаном чи ще з якимись нелюдами. гамно і мерзота ваш китай
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10.06.2025 13:30 Відповісти
В цьому й проблема, що Україна шукає собі союзників не за розміром власної вигоди, а в залежності що про них думають.
Тому диктаторська КНДР може поставити 9 млн снарядів, а демократична Європа 2 млн і дуже багато демократичних заяв. Що принесе більше користі - питання риторичне.
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10.06.2025 13:34 Відповісти
зачем эти крайности,? можно мобилизовывать с 20-ти, если косишь, не выучишься и не пойдешь на госслужбу и наоборот+ пряники от учебы до выезда за границу.. мобилизовывать тожно с разними сроками и плюшками... войны 22 года уже давно нет, а война идет..а у нас все отпетлять на добровольцах 22 года хотят....
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10.06.2025 13:09 Відповісти
Ну ви ж за це і воюєте. Вмирайте мовчки! Так роблять усі справжні патріоти. А то ще якісь претензії до хабарників та олігархів. Путін нападе!
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10.06.2025 13:17 Відповісти
Bам что партнёры не нравятся?! Благодаря им, вы живёте в свободной и процветающей европейской стране!
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10.06.2025 13:12 Відповісти
Язык вЖопу!!🤡🥳🤪😂😆 Подмойся засранец или майкой подотрись!!! ***** наладит выпуск шахедов в КНДР и тогда миллионы Дронов полетят в Европу с импотентами герантократами!!
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10.06.2025 13:48 Відповісти
Ти, давай, 25+ мобілізуй краще!
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10.06.2025 13:15 Відповісти
Треба молодь та жінок мобілізовувати - вони краще будуть збивати дрони лопатами, ніж старі чоловіки, які можуть лише бухати.
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10.06.2025 13:19 Відповісти
Не буду сильно сперечатись - видно ти експерт у збиванні лопатами.

Он у кацапії - зеки ще гірші - і гонять і наступають!
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10.06.2025 13:27 Відповісти
товарищ зеленський: 1. Надай документальне підтвердження вимоги партнерів про спайку "санкції-призов з 18 років". 2. Якщо так переймаєшся долею України як суб'єкт законодавчої ініціативи подай відповідний законопроект до ВР.
І не ухиляйся як від призову, від своїх конституційних обов'язків.
А ми подивимось, який ти хоробрий пацик.
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10.06.2025 13:20 Відповісти
ти він просто п#№дить, аби п#№діти

винні - всі, лише не ця гундява мразота

ще за 6 років не звикли, чи що?
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10.06.2025 13:37 Відповісти
То назви середній вік бійця ЗСУ і пошукай ще приклад в історії, коли армії мали такий віковий склад. Нащо тягнути в ЗСУ людей 50+?
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10.06.2025 13:21 Відповісти
Вони вже віджили своє. А дрону байдуже кого вбивати - молодих чи старих. Все одно піхота не ефективна проти дронів. Треба ще мобілізувати баб у віці 60+ щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду та що зменшити навантаження на мін. охорони здоров'я.
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10.06.2025 13:26 Відповісти
Буй з ней з піхотою. У нас в звязківцях, ребівцях і т.п. шийсятілєтні діди, і за щастя якщо він прсото інвалід і тупий ідіот а не алкаш впридачу.
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10.06.2025 13:54 Відповісти
не мобілізуємо 18 річних, бо це - цільова аудиторія Кварталу і навколо квартальних шоу. Плюс, їхні батьки. Це - електоральна база. за яку бориться Зеленський.
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10.06.2025 13:23 Відповісти
Так, піхота повинна дозріти, щоб померти у 25 років.
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10.06.2025 13:29 Відповісти
Щеневтік готовить суспільство до закінчення війни: ми будемо воювати, поки запад нам дає гроші, у нас погана мобілізація....
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10.06.2025 13:28 Відповісти
Ні, завершити війну хоче тільки український народ, оскільки решта отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
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10.06.2025 13:31 Відповісти
Мусорню на фронт відправляй мразь!
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10.06.2025 13:29 Відповісти
Вони навчені воювати лише проти беззбройних цивільних.
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10.06.2025 13:33 Відповісти
После слов президента, остаётся непонятно, почему дети 16-17 лет массово уезжают из страны. Родители что, не хотят санкций против рф ценой риска для жизни своих детей?
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10.06.2025 13:33 Відповісти
не звизди

хто саме на Заході вимагає від України мобілізації 18-річних?

і допоки м'ясні генерали та полкани на посадах, їм, уйобкам, ніколи не вистачить солдатів
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10.06.2025 13:35 Відповісти
Не треба мобілізувати в 18 років. Мобілізуйте в 21 рік.
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10.06.2025 13:40 Відповісти
Где взаимосвязь?! Потому шо гладиолус?!!! ***********!!🤡🥳🤪😂🤣😆
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10.06.2025 13:41 Відповісти
У кацапов есть ограничение по возрасту?
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10.06.2025 13:48 Відповісти
А тебе не пох, что там за поребриком? Или может ты сам оттуда?
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10.06.2025 13:55 Відповісти
Явна брехня відносно 18 річних.. Як будете менше красти, то будуть більше допомагати.
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10.06.2025 13:58 Відповісти
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