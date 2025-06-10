На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, больше всего — на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, — Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 123 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов районы населенных пунктов, в частности, Гремяч, Архиповка, Карповичи, Заречье Черниговской области; Марьино, Александровка, Братеница, Нововасильевка, Уланово, Турья, Большая Писаревка, Миропольское, Бунякино, Высокое, Поповка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в направлении Липцов.

На Купянском направлении с начала суток враг 10 раз шел вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай, в настоящее время продолжается бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня начиналось 16 боестолкновений, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Грековка, Надия, Карповка, Грековка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении противник совершил сегодня 9 атак, восемь из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны уже успешно остановили 5 вражеских атак на Торецком направлении. В общем враг десять раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 27 раз начинал столкновения различной интенсивности в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Наши защитники отбили 18 вражеских атак, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое. Шесть вражеских атак до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении продолжается четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении агрессор провел три бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг осуществил 13 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиационных бомб, а также нанес 92 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.