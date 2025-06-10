Свириденко о 18-м пакете санкций против РФ: ЕС учел предложения Украины

Министр экономики Украины Юлия Свириденко одобрительно отозвалась о предложении Еврокомиссии относительно нового пакета санкций против России и выразила удовлетворение тем, что ЕС учел некоторые идеи украинской стороны.

Об этом украинский министр сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Свириденко, новый санкционный пакет ЕС является "важным шагом в направлении подрыва финансовых и логистических основ военной машины Москвы".

"Мы приветствуем предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций против России. Приятно видеть, что некоторые из наших предложений были учтены", - отметила она.

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По мнению Свириденко, наиболее действенные элементы этого пакета - меры против банковского сектора России, ограничение цен на нефть и ограничения в отношении "теневого флота" - "наносят удар по основным источникам финансирования и сокрытия агрессии Кремля".

"Мы благодарим ЕС за постоянную решимость. Но принятие санкций должно быть оперативным. Каждое промедление предоставляет России возможность адаптироваться, перестроиться и продолжить войну против Украины и угрозы европейской безопасности. Мы призываем все государства-члены безапелляционно одобрить этот пакет санкций", - подытожила министр.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

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По ее информации, 18-й пакет санкций коснется преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. Также она сообщила, что ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль и усилить меры по противодействию обхождению санкций.

Напомним, сегодня, 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.