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Новости Санкции против России
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Свириденко о 18-м пакете санкций против РФ: ЕС учел предложения Украины

Свириденко заменит Шмыгаля

Министр экономики Украины Юлия Свириденко одобрительно отозвалась о предложении Еврокомиссии относительно нового пакета санкций против России и выразила удовлетворение тем, что ЕС учел некоторые идеи украинской стороны.

Об этом украинский министр сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Свириденко, новый санкционный пакет ЕС является "важным шагом в направлении подрыва финансовых и логистических основ военной машины Москвы".

"Мы приветствуем предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций против России. Приятно видеть, что некоторые из наших предложений были учтены", - отметила она.

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По мнению Свириденко, наиболее действенные элементы этого пакета - меры против банковского сектора России, ограничение цен на нефть и ограничения в отношении "теневого флота" - "наносят удар по основным источникам финансирования и сокрытия агрессии Кремля".

"Мы благодарим ЕС за постоянную решимость. Но принятие санкций должно быть оперативным. Каждое промедление предоставляет России возможность адаптироваться, перестроиться и продолжить войну против Украины и угрозы европейской безопасности. Мы призываем все государства-члены безапелляционно одобрить этот пакет санкций", - подытожила министр.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

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По ее информации, 18-й пакет санкций коснется преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. Также она сообщила, что ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль и усилить меры по противодействию обхождению санкций.

Напомним, сегодня, 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

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россия (96216) санкции (11477) Свириденко Юлия (138)


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10.06.2025 17:53 Ответить
Дзеркало тидня - цитата зі статті

коли голова СБУ https://zn.ua/ukr/POLITICS/sbu-vidmovilas-pohodzhuvati-sanktsiji-proti-poroshenka.html Василь Малюк відмовився погоджувати санкції проти Порошенка, а прем'єр Денис Шмигаль просто закрив на це очі, голова Фінмоніторингу Пронін РАЗОМ З ВІЦЕ-ПРЕМ"ЄРОМ ЮЛІЄЮ СВИРИДЕНКО добровільно виконали бажання найближчого оточення президента, яке намагається щосили втриматись при владі.

«Просто в підсумку операція вийшла настільки картонною та непрофесійною, що, по суті, виявилася на руку Петру Порошенку й полегшить йому роботу в суді з оскарження всіх ухвалених рішень. Навіть із погляду процедури. Щоправда, тут логічно поставити запитання: чому, маючи дві кримінальні справи стосовно Порошенка в підконтрольних силових структурах - ДБР і СБУ - Зеленський за шість років нічого не зробив для того, щоби справи були розслідувані й відправлені до суду? Звісно, в демократичній країні президент не може впливати на такі речі, але ж ми кажемо про реальність», - резюмує авторка.
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10.06.2025 17:57 Ответить
Да, особенно про северные потоки...
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10.06.2025 18:09 Ответить
ну, коли вже зелена дегенератка свириденко замінить рестораторку в сша?
старається сосна, аж з трусів вискакує.
чому ніхто не бачить?
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10.06.2025 18:11 Ответить
Тобто санкції за транспортування російської нафти через Дружбу відкладаються?
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10.06.2025 18:15 Ответить
Так війнаж не оголошена - чому б не продовжувати транзит ..?
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10.06.2025 18:43 Ответить
Тобто, умови Портнова-Татарова враховані.

Як же добре мати справу з чесними професіоналами. 😁
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10.06.2025 18:16 Ответить
Що було б, якби не пропозиція Свириденко? Нічого сама Європа не може без керівництва і настанов ''слуг''.
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10.06.2025 19:14 Ответить
 
 