Свириденко про 18-й пакет санкцій проти РФ: ЄС врахував пропозиції України

Міністерка економіки України Юлія Свириденко схвально відгукнулася про пропозицію Єврокомісії щодо нового пакета санкцій проти Росії та висловила задоволення тим, що ЄС врахував деякі ідеї української сторони.

Про це українська міністерка повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Свириденко, новий санкційний пакет ЄС є "важливим кроком у напрямку підриву фінансових і логістичних основ військової машини Москви".

"Ми вітаємо пропозицію Європейської комісії щодо 18-го пакета санкцій проти Росії. Приємно бачити, що деякі з наших пропозицій були враховані", - зазначила вона.

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На думку Свириденко, найбільш дієві елементи цього пакета - заходи проти банківського сектора Росії, обмеження цін на нафту та обмеження щодо "тіньового флоту" - "наносять удар по основних джерелах фінансування і приховування агресії Кремля".

"Ми дякуємо ЄС за постійну рішучість. Але прийняття санкцій має бути оперативним. Кожне зволікання надає Росії можливість адаптуватися, перебудуватися і продовжити війну проти України та загрози європейській безпеці. Ми закликаємо всі держави-члени безапеляційно схвалити цей пакет санкцій", - підсумувала міністерка.

Пропозицію представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

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За її інформацією, 18-й пакет санкцій торкнеться переважно російських банків та російського енергетичного сектора. Також вона повідомила, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходженню санкцій.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.