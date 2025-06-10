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Новини Санкції проти Росії
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Свириденко про 18-й пакет санкцій проти РФ: ЄС врахував пропозиції України

Свириденко замінить Шмигаля

Міністерка економіки України Юлія Свириденко схвально відгукнулася про пропозицію Єврокомісії щодо нового пакета санкцій проти Росії та висловила задоволення тим, що ЄС врахував деякі ідеї української сторони.

Про це українська міністерка повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Свириденко, новий санкційний пакет ЄС є "важливим кроком у напрямку підриву фінансових і логістичних основ військової машини Москви".

"Ми вітаємо пропозицію Європейської комісії щодо 18-го пакета санкцій проти Росії. Приємно бачити, що деякі з наших пропозицій були враховані", - зазначила вона.

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На думку Свириденко, найбільш дієві елементи цього пакета - заходи проти банківського сектора Росії, обмеження цін на нафту та обмеження щодо "тіньового флоту" - "наносять удар по основних джерелах фінансування і приховування агресії Кремля".

"Ми дякуємо ЄС за постійну рішучість. Але прийняття санкцій має бути оперативним. Кожне зволікання надає Росії можливість адаптуватися, перебудуватися і продовжити війну проти України та загрози європейській безпеці. Ми закликаємо всі держави-члени безапеляційно схвалити цей пакет санкцій", - підсумувала міністерка.

Пропозицію представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

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За її інформацією, 18-й пакет санкцій торкнеться переважно російських банків та російського енергетичного сектора. Також вона повідомила, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходженню санкцій.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Автор: 

росія (66104) санкції (12122) Свириденко Юлія (335)


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10.06.2025 17:53 Відповісти
Дзеркало тидня - цитата зі статті

коли голова СБУ https://zn.ua/ukr/POLITICS/sbu-vidmovilas-pohodzhuvati-sanktsiji-proti-poroshenka.html Василь Малюк відмовився погоджувати санкції проти Порошенка, а прем'єр Денис Шмигаль просто закрив на це очі, голова Фінмоніторингу Пронін РАЗОМ З ВІЦЕ-ПРЕМ"ЄРОМ ЮЛІЄЮ СВИРИДЕНКО добровільно виконали бажання найближчого оточення президента, яке намагається щосили втриматись при владі.

«Просто в підсумку операція вийшла настільки картонною та непрофесійною, що, по суті, виявилася на руку Петру Порошенку й полегшить йому роботу в суді з оскарження всіх ухвалених рішень. Навіть із погляду процедури. Щоправда, тут логічно поставити запитання: чому, маючи дві кримінальні справи стосовно Порошенка в підконтрольних силових структурах - ДБР і СБУ - Зеленський за шість років нічого не зробив для того, щоби справи були розслідувані й відправлені до суду? Звісно, в демократичній країні президент не може впливати на такі речі, але ж ми кажемо про реальність», - резюмує авторка.
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10.06.2025 17:57 Відповісти
Да, особенно про северные потоки...
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10.06.2025 18:09 Відповісти
ну, коли вже зелена дегенератка свириденко замінить рестораторку в сша?
старається сосна, аж з трусів вискакує.
чому ніхто не бачить?
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10.06.2025 18:11 Відповісти
Тобто санкції за транспортування російської нафти через Дружбу відкладаються?
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10.06.2025 18:15 Відповісти
Так війнаж не оголошена - чому б не продовжувати транзит ..?
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10.06.2025 18:43 Відповісти
Тобто, умови Портнова-Татарова враховані.

Як же добре мати справу з чесними професіоналами. 😁
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10.06.2025 18:16 Відповісти
Що було б, якби не пропозиція Свириденко? Нічого сама Європа не може без керівництва і настанов ''слуг''.
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10.06.2025 19:14 Відповісти
 
 