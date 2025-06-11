РФ и Украине суждено быть близкими союзниками, потому что это "один народ", - Мединский
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает агрессию РФ против Украины как нечто подобное конфликту между Англией и Францией - двумя странами с собственной разной историей и культурой.
Так, Мединский сказал, что война в Украине - это "скорее братоубийственная битва между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено быть близкими союзниками".
"Это похоже на конфликт между двумя братьями старшим и младшим - о том, кто из них умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее", - отметил помощник Путина.
Также он заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну".
Реакция Украины
В МИД Украины считают заявления о "младших братьях" маскировкой Россией своих экспансионистских амбиций.
"Если Россия называет себя "братом" для любой центрально- или восточноевропейской страны, то это тот самый Каин в этой истории, который уже держит камень", - сказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины.
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Ще позавчора цей самий Мединський свистів "Вимоги Росії до України були "значно м'якшими" в 2022 році, ніж зараз" - потрібне була реакція наших офіційних органів, а її досі немає; схоже, дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи всієї цієї гидоти!
ЗІ: мене також адміни часто хрестять. Буває - нізащо.
Ну і ця потвора мединська визнала злочин, що вони вбивці сусідів!
І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
Їм не дають розповсюджуватися..Тоді їм наступає смерть.
А для цього повина бути зброя і всесвітній економічний тиск.Іншого не існує!!!
Псевдоісторик Мединський, це один із росіян,які завжди в крові інших народів.У імперії шовіністичного зла відбувається агонія,після разпаду союзу.Вони,росіяни, приречені!
- так вони ж себе вважають молодшим - що не так ?
Які вони *******. Ти його у двері виштовхуєш, а воно, падло у вікно лізе.
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