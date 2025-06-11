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Новости Переговоры в Турции
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РФ и Украине суждено быть близкими союзниками, потому что это "один народ", - Мединский

Заявление Мединского о войне в Украине. Что сказал помощник Путина

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает агрессию РФ против Украины как нечто подобное конфликту между Англией и Францией - двумя странами с собственной разной историей и культурой.

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Так, Мединский сказал, что война в Украине - это "скорее братоубийственная битва между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено быть близкими союзниками".

"Это похоже на конфликт между двумя братьями старшим и младшим - о том, кто из них умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее", - отметил помощник Путина.

Также он заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну".

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Реакция Украины

В МИД Украины считают заявления о "младших братьях" маскировкой Россией своих экспансионистских амбиций.

"Если Россия называет себя "братом" для любой центрально- или восточноевропейской страны, то это тот самый Каин в этой истории, который уже держит камень", - сказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины.

Читайте: Для завершения войны за стол переговоров должен сесть Путин, а не "историк" Мединский, - Рютте

Автор: 

россия (96267) Мединский Владимир (18)


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Топ комментарии
+47
Ніколи не слухайте Мединського. Він **@нутий. (с) Отто фон Бісмарк
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11.06.2025 09:03 Ответить
+43
Один народ

- у нас одна мова? Ви не розумієте української - доведено 1000 разів
- у нас одні традиції? Ходив на коляди по селам?
- у нас одні побутові традиції? Бє значить любить точно не про нас - у нас це вязниця.

Кончене створіння
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11.06.2025 09:04 Ответить
+42
ДЕБІЛ! Як українці з під@расами можуть бути "одним народом"?
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11.06.2025 09:04 Ответить
Комментировать
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І знову буде відсутнє офіційне спростування цієї маячні.
Ще позавчора цей самий Мединський свистів "Вимоги Росії до України були "значно м'якшими" в 2022 році, ніж зараз" - потрібне була реакція наших офіційних органів, а її досі немає; схоже, дипломатія ЕрЗе не поспішає з розвінчанняи всієї цієї гидоти!
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11.06.2025 09:49 Ответить
Може бути, що мене забанять на цьому сайті, але все ж таки скажу- Володимир Мединський, иди на ***!
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11.06.2025 09:50 Ответить
Брехня.
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11.06.2025 10:21 Ответить
справді, хрести - це ще не бан.
ЗІ: мене також адміни часто хрестять. Буває - нізащо.
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11.06.2025 10:42 Ответить
нажаль про адіннарот думає не лише ***** та мединський, так само думає і пой покруч, якого наобирали верховним головнокомандувачем у 2019 осьо він в Горлівці, яка вже під сєпарами у квітні 2014 теж каже про адіннарот https://www.facebook.com/victoria.samborska/videos/1708944146657933
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11.06.2025 09:50 Ответить
Знов мединський займається плагіатом, повторюючи слова нашого президента
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11.06.2025 10:00 Ответить
Для БД зайде на ура. Ця заява мудлінського саме для них.
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11.06.2025 09:50 Ответить
випускник "шевченківської дурки" рулить своєю 47 ю хромосомою! ))
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11.06.2025 09:53 Ответить
прямо братья! стойте на коленях и своего кремлёвского педофила московского режима целуйте в пузо
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11.06.2025 10:01 Ответить
ЄДИНЕ, що, є близького між Україною і кацапстаном-це спільний кордон. На превеликий жаль...
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11.06.2025 10:05 Ответить
іменно по братьнім мотивам раша вже декілька століть намагається проводити геноцид України.
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11.06.2025 10:05 Ответить
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11.06.2025 10:06 Ответить
Ці потвори ніколи не могли бути браттями, бо московія це монголотатароорки, московія це ВОНА, тобто жіночого роду! А @бнута сусідка, яка напала на сусідку, це терористка і вбивця!
Ну і ця потвора мединська визнала злочин, що вони вбивці сусідів!
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11.06.2025 10:06 Ответить
Ага! Особливо, коли подивишся на повернутих полоненних...
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11.06.2025 10:07 Ответить
Я з болотними чортами, вбивцями, тварюками не один народ, ніколи не була і не буду. Всі хто вважають себе Українцями плюють в бік болот з прокльонами і назвати нас з отим лайном «один народ» - та щоб ти здох, ти і твій отой народ
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11.06.2025 10:09 Ответить
От куууурва! Кацапи - один народ з бактеріями дізентирії.
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11.06.2025 10:13 Ответить
кацапы, ваш братский народ в канаве под Тамбовом лошадь доедает
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11.06.2025 10:29 Ответить
даже если бы это было правдой (с каких это пор монголо-татары, мокша, меря, мерива... нам стали братьями?!!), то с такими братьями и врагов не надо
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11.06.2025 10:30 Ответить
Хотів сказати "козел", але стало соромно перед розумними тваринами... Вони також близько були до ескімосів, кавказців, і сотень інших народів, котрих вже винищили...
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11.06.2025 10:30 Ответить
От саме через те, що касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших) - от саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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11.06.2025 10:40 Ответить
РФ повина бути знищена!!! Це саме велике зло у світі.Українці це краще всіх у світі відчувают.Імперія зла обов'язкова зникне.Всі росіяни шовіністи. Імперіям завжди потрібно розширятися,Тому рф є джерелом війн.З імперіями не домовляються!!!
Їм не дають розповсюджуватися..Тоді їм наступає смерть.
А для цього повина бути зброя і всесвітній економічний тиск.Іншого не існує!!!
Псевдоісторик Мединський, це один із росіян,які завжди в крові інших народів.У імперії шовіністичного зла відбувається агонія,після разпаду союзу.Вони,росіяни, приречені!
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11.06.2025 10:43 Ответить
Найбільша ракова пухлина на тілі планети. Кажуть, проти таких пухлин добре помагає радіотерапія.
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11.06.2025 10:49 Ответить
Так жеж по хромосомами несумісні!!!! Бовдури негуманоїдні...
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11.06.2025 10:50 Ответить
ну якщо слов'яни і угрокитайці отіннарот, то це до психіатра
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11.06.2025 10:54 Ответить
От дебіл. Ми за ДНК навіть різні. Русня - мішанина з монголів і угро-фіннів. А українська ДНК походить від аріїв. Тільки залиште пласкі жарти про фюрера і арійську расу при собі, бо за дослідженнями це саме так.
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11.06.2025 10:54 Ответить
Це воно, щось там бридятину несе, про ЖЕРТВИ таборів ГУЛАГУ, упродовж 60 років ??
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11.06.2025 11:01 Ответить
Запам'ятай Мединський, якщо ти манкурт, то це не значить, що інші українці теж манкурти.
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11.06.2025 11:07 Ответить
за такі слова українці убивають росіян тож, залишилося пів справи - убивати тих, хто таке каже тут.
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11.06.2025 11:13 Ответить
Помилка Заходу буде полягати в тому щоб слухати нездоровий п---дьож мудинського. І реально ніколи не знала що українці один народ з бурятами якутами калмиками чукчами і.т. д. Доволі збочене поняття про братні стосунки у росії і її очільників
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11.06.2025 11:20 Ответить
Патаму чё слушает мардовские скаски мардовских людаедав в исполнении сруля мандинскава. 🤣🤣🤣
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11.06.2025 13:21 Ответить
для чого ви цитуєте нечисть?
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11.06.2025 11:23 Ответить
Немає слів, тільки, -....твою мать!
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11.06.2025 11:24 Ответить
Здохни рашиська **** разом з терористом путіном.
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11.06.2025 11:30 Ответить
Ось тому треба повне знищення кацапської "культури" в Україні. Тотальне знищення.
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11.06.2025 11:32 Ответить
Якщо уявити що земля кругла як срака то самий центр згемороєм є параша
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11.06.2025 11:54 Ответить
У МЗС України вважають заяви про "молодших братів" маскуванням Росією своїх експансіоністських амбіцій. Джерело: https://censor.net/ua/n3557237
- так вони ж себе вважають молодшим - що не так ?
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11.06.2025 11:58 Ответить
Крокодили теж плачуть.
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11.06.2025 12:01 Ответить
Росія та Україна - це дві окремі нації з різною мовою, культурою та історією. Хоча існують спільні елементи в історії та культурі, зокрема, Киівська Русь вони не становлять єдиного народу. Основні відмінності пов'язані з різними національними ідентичностями, мовами та політичними історіями. Концепція про ,,ОДИН НАРОД " вигідна росії як країні-агресорці і просувається нею. Росія не зацікавлена, щоб Україну підтримували країни-партнерки. Тому вона воліла би подати своє вторгнення як «сімейну сварку» між двома братами старшим і молодшим, чи як «внутрішній регіональний конфлікт», в якому не йдеться про зазіхання на незалежність. Росія досі оперує визначенням про «адін народ», адже воно у своєму корені заперечує існування українців як окремої нації. Більш того ,міф про «братні» народи почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на сході України у 2014 році. Бо братній народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує міста та села іншого «братнього» народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ані реальних підстав вести розмови про «братні» зв'язки російського та українського народів....Але у росіі ніколи не було межі у іі цинізму та аморальності...
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11.06.2025 12:12 Ответить
Єдиний народ створили комуняки, Нзазва йому була - Советский народ.У імперії шовінізму і зла завжди був і залишається один народ - росіяни.А *братні народи* видумка комуняк для обману населення,щоб не возникало у народа національної само-усадочністі.
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11.06.2025 12:53 Ответить
Одиннарот трахает тебя в рот!
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11.06.2025 12:37 Ответить
иди ***** *************** *******..................................ну и даун с болот..................................
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11.06.2025 12:43 Ответить
Їбав я в рот таких братів.
Які вони *******. Ти його у двері виштовхуєш, а воно, падло у вікно лізе.
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11.06.2025 13:03 Ответить
Мардовские людаеды с чукоцкими и папуаскими адын нарот, и прымкнушие к ним срули. 🤣🤣🤣
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11.06.2025 13:17 Ответить
У нас на 1 хромосому менше ніж у вас, дбіли..
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11.06.2025 13:44 Ответить
А-аа, ну раз братья, то можно убивать.
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11.06.2025 16:13 Ответить
Тисячу разів правий військовий (нажаль не пам"ятаю ім"я): «Танки ніколи не заходять першими: спочатку йдуть балет, Булгаков і Чайковський. Потім російська мова. А вже за ними - заходять танки».
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11.06.2025 16:18 Ответить
вовк тамбовський тобі друг, товаріщь і брат !

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11.06.2025 17:20 Ответить
які по суті НЕ є одним народом та яким НЕ судилося бути близькими союзниками з 1654 р..

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11.06.2025 17:23 Ответить
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11.06.2025 19:54 Ответить
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