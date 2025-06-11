РФ и Украине суждено быть близкими союзниками, потому что это "один народ", - Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает агрессию РФ против Украины как нечто подобное конфликту между Англией и Францией - двумя странами с собственной разной историей и культурой.

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Так, Мединский сказал, что война в Украине - это "скорее братоубийственная битва между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и которым суждено быть близкими союзниками".

"Это похоже на конфликт между двумя братьями старшим и младшим - о том, кто из них умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее", - отметил помощник Путина.

Также он заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну".

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Реакция Украины

В МИД Украины считают заявления о "младших братьях" маскировкой Россией своих экспансионистских амбиций.

"Если Россия называет себя "братом" для любой центрально- или восточноевропейской страны, то это тот самый Каин в этой истории, который уже держит камень", - сказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины.

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