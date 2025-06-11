РФ та Україні судилося бути близькими союзниками, бо це "один народ", - Мединський
Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі та помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
За його словами, помилка Заходу полягає в тому, що він розглядає агресію РФ проти України як щось подібне до конфлікту між Англією та Францією - двома країнами з власною різною історією та культурою.
Так, Мединський сказав, що війна в Україні - це "радше братовбивча битва між двома державами зі спільною мовою та культурою, які по суті є одним народом та яким судилося бути близькими союзниками".
"Це схоже на конфлікт між двома братами старшим і молодшим - про те, хто з них розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і тому ми хочемо, щоб він закінчився якомога швидше", - зазначив помічник Путіна.
Також він заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну".
Реакція України
У МЗС України вважають заяви про "молодших братів" маскуванням Росією своїх експансіоністських амбіцій.
"Якщо Росія називає себе "братом" для будь-якої центрально- чи східноєвропейської країни, то це той самий Каїн у цій історії, який вже тримає камінь", - сказав Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
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І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
Їм не дають розповсюджуватися..Тоді їм наступає смерть.
А для цього повина бути зброя і всесвітній економічний тиск.Іншого не існує!!!
Псевдоісторик Мединський, це один із росіян,які завжди в крові інших народів.У імперії шовіністичного зла відбувається агонія,після разпаду союзу.Вони,росіяни, приречені!