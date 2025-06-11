РФ та Україні судилося бути близькими союзниками, бо це "один народ", - Мединський

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі та помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, помилка Заходу полягає в тому, що він розглядає агресію РФ проти України як щось подібне до конфлікту між Англією та Францією - двома країнами з власною різною історією та культурою.

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Так, Мединський сказав, що війна в Україні - це "радше братовбивча битва між двома державами зі спільною мовою та культурою, які по суті є одним народом та яким судилося бути близькими союзниками".

"Це схоже на конфлікт між двома братами старшим і молодшим - про те, хто з них розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і тому ми хочемо, щоб він закінчився якомога швидше", - зазначив помічник Путіна.

Також він заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну".

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Реакція України

У МЗС України вважають заяви про "молодших братів" маскуванням Росією своїх експансіоністських амбіцій.

"Якщо Росія називає себе "братом" для будь-якої центрально- чи східноєвропейської країни, то це той самий Каїн у цій історії, який вже тримає камінь", - сказав Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.

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