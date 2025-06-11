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Новини Переговори у Туреччині
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РФ та Україні судилося бути близькими союзниками, бо це "один народ", - Мединський

Заява Мединського про війну в Україні. Що сказав помічник Путіна

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі та помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, помилка Заходу полягає в тому, що він розглядає агресію РФ проти України як щось подібне до конфлікту між Англією та Францією - двома країнами з власною різною історією та культурою.

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Так, Мединський сказав, що війна в Україні - це "радше братовбивча битва між двома державами зі спільною мовою та культурою, які по суті є одним народом та яким судилося бути близькими союзниками".

"Це схоже на конфлікт між двома братами старшим і молодшим - про те, хто з них розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і тому ми хочемо, щоб він закінчився якомога швидше", - зазначив помічник Путіна.

Також він заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну".

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Реакція України

У МЗС України вважають заяви про "молодших братів" маскуванням Росією своїх експансіоністських амбіцій.

"Якщо Росія називає себе "братом" для будь-якої центрально- чи східноєвропейської країни, то це той самий Каїн у цій історії, який вже тримає камінь", - сказав Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.

Читайте: Для завершення війни за стіл переговорів має сісти Путін, а не "історик" Мединський, - Рютте

Автор: 

росія (66125) Мединський Володимир (16)


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Топ коментарі
+38
Ніколи не слухайте Мединського. Він **@нутий. (с) Отто фон Бісмарк
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11.06.2025 09:03 Відповісти
+34
Один народ

- у нас одна мова? Ви не розумієте української - доведено 1000 разів
- у нас одні традиції? Ходив на коляди по селам?
- у нас одні побутові традиції? Бє значить любить точно не про нас - у нас це вязниця.

Кончене створіння
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11.06.2025 09:04 Відповісти
+31
ДЕБІЛ! Як українці з під@расами можуть бути "одним народом"?
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11.06.2025 09:04 Відповісти
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даже если бы это было правдой (с каких это пор монголо-татары, мокша, меря, мерива... нам стали братьями?!!), то с такими братьями и врагов не надо
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11.06.2025 10:30 Відповісти
Хотів сказати "козел", але стало соромно перед розумними тваринами... Вони також близько були до ескімосів, кавказців, і сотень інших народів, котрих вже винищили...
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11.06.2025 10:30 Відповісти
От саме через те, що касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших) - от саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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11.06.2025 10:40 Відповісти
РФ повина бути знищена!!! Це саме велике зло у світі.Українці це краще всіх у світі відчувают.Імперія зла обов'язкова зникне.Всі росіяни шовіністи. Імперіям завжди потрібно розширятися,Тому рф є джерелом війн.З імперіями не домовляються!!!
Їм не дають розповсюджуватися..Тоді їм наступає смерть.
А для цього повина бути зброя і всесвітній економічний тиск.Іншого не існує!!!
Псевдоісторик Мединський, це один із росіян,які завжди в крові інших народів.У імперії шовіністичного зла відбувається агонія,після разпаду союзу.Вони,росіяни, приречені!
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11.06.2025 10:43 Відповісти
Найбільша ракова пухлина на тілі планети. Кажуть, проти таких пухлин добре помагає радіотерапія.
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11.06.2025 10:49 Відповісти
Так жеж по хромосомами несумісні!!!! Бовдури негуманоїдні...
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11.06.2025 10:50 Відповісти
ну якщо слов'яни і угрокитайці отіннарот, то це до психіатра
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11.06.2025 10:54 Відповісти
От дебіл. Ми за ДНК навіть різні. Русня - мішанина з монголів і угро-фіннів. А українська ДНК походить від аріїв. Тільки залиште пласкі жарти про фюрера і арійську расу при собі, бо за дослідженнями це саме так.
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11.06.2025 10:54 Відповісти
Це воно, щось там бридятину несе, про ЖЕРТВИ таборів ГУЛАГУ, упродовж 60 років ??
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11.06.2025 11:01 Відповісти
Запам'ятай Мединський, якщо ти манкурт, то це не значить, що інші українці теж манкурти.
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11.06.2025 11:07 Відповісти
за такі слова українці убивають росіян тож, залишилося пів справи - убивати тих, хто таке каже тут.
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11.06.2025 11:13 Відповісти
Помилка Заходу буде полягати в тому щоб слухати нездоровий п---дьож мудинського. І реально ніколи не знала що українці один народ з бурятами якутами калмиками чукчами і.т. д. Доволі збочене поняття про братні стосунки у росії і її очільників
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11.06.2025 11:20 Відповісти
для чого ви цитуєте нечисть?
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11.06.2025 11:23 Відповісти
Немає слів, тільки, -....твою мать!
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11.06.2025 11:24 Відповісти
Здохни рашиська **** разом з терористом путіном.
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11.06.2025 11:30 Відповісти
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