Войска РФ нанесли авиаудары по Купянску: повреждено более 80 домов и детский сад. ФОТОрепортаж

11 июня 2025 года ориентировочно в 3:30 ночи вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянску на Харьковщине. Предварительно, враг применил ФАБ-500 и 1500 с УМПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, повреждены более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

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Обошлось без пострадавших.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.