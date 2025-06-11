Войска РФ нанесли авиаудары по Купянску: повреждено более 80 домов и детский сад. ФОТОрепортаж
11 июня 2025 года ориентировочно в 3:30 ночи вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянску на Харьковщине. Предварительно, враг применил ФАБ-500 и 1500 с УМПК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.
Как отмечается, повреждены более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.
Обошлось без пострадавших.
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
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Мгм.
А коли тебе пиззять ногами, дуже важливо запам'ятати розміри взуття нападників.
Правильна відповідь - жодного!!!