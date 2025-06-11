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Новости Обстрелы Купянска
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Войска РФ нанесли авиаудары по Купянску: повреждено более 80 домов и детский сад. ФОТОрепортаж

11 июня 2025 года ориентировочно в 3:30 ночи вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянску на Харьковщине. Предварительно, враг применил ФАБ-500 и 1500 с УМПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, повреждены более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сбросила ФАБ на Купянск. Погиб мужчина, есть раненые. ФОТОрепортаж

Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела
Купянск после обстрела

Обошлось без пострадавших.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Автор: 

обстрел (27941) Харьковская область (1103) Купянский район (253) Купянск (686)


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Як там з ударами у відповідь по ворогу? По факту нічого не буде. Не покаране зло буде завжди повертатись.
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11.06.2025 11:28 Ответить
Ворог отримує відповідь на фронті. Чи якої відповіді ви чекаєте ?
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11.06.2025 12:08 Ответить
Саме вразлиіе місце у рассєйських нацистів це їх тил. Удари по містах россії дуже швидко завершать цю війну.
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11.06.2025 12:43 Ответить
Куди наші дотягуються до їх тилу-там палають заводи, аеродроми, командні пункти, рлс, рсзв, усякі сонцепєкі та інші іскандери. Чи ні-не бачили ?
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11.06.2025 12:46 Ответить
Треба ще, що би трупи "дарагіх рассіан" валялися на вулицях россійських міст. Треба , що би регулярно знищувалися житлові будинки цих азійських вилупків. Що би кожне россійське місто нагадувало сьогодняшній Маріуполь.
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11.06.2025 13:26 Ответить
Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.

Мгм.
А коли тебе пиззять ногами, дуже важливо запам'ятати розміри взуття нападників.
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11.06.2025 11:37 Ответить
Ось так варварська здичавіла орда знищує міста ,відповіді немає ,світового розголосу про злочини рашистів теж немає ,влада бездіяльна.
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11.06.2025 11:45 Ответить
Світ усе регулярно бачить, наслідки кожного ракетно-дронового удару йому доносяться. Світ щоразу вислювлює стурбованість та занепокоєність, а отже про усе чудово знає. Багато лідерів ще з 2022 особисто відвідували зруйновані квартали Бучі, Ірпіня, Бородянки ті інших міст. Влада постійно закликає світ допомогти нам системами ппо та зброєю для фронту. Ваша версія того, що ще має робитися в цьому напрямку ?
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11.06.2025 12:07 Ответить
В нас є власні чотири зенітно ракетні комплекси. Скільки їх виробили починаючи з 2019 р?
Правильна відповідь - жодного!!!
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11.06.2025 12:45 Ответить
 
 