ГБР разоблачило на Хмельнитчине преступную схему обогащения на поставках хлеба в воинскую часть

В Хмельницкой области работники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных хлебобулочными изделиями.

Об этом ГБР сообщило в своем телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Организовал аферу заместитель командира батальона одной из воинских частей.

К схеме он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера.

Какую сделку придумал военный

По данным следствия, участники группы систематически завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно "на бумаге", тогда как средства, перечисленные из государственного бюджета, распределялись между фигурантами.

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Одним из ключевых исполнителей схемы был подчиненный чиновника, который отвечал за оформление якобы полученной продукции.

Как сообщается, несмотря на давление руководства, военнослужащий обратился в ГБР и начал сотрудничать со следствием, действуя под контролем правоохранителей.

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