ГБР разоблачило на Хмельнитчине преступную схему обогащения на поставках хлеба в воинскую часть
В Хмельницкой области работники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных хлебобулочными изделиями.
Об этом ГБР сообщило в своем телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Организовал аферу заместитель командира батальона одной из воинских частей.
К схеме он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера.
Какую сделку придумал военный
По данным следствия, участники группы систематически завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно "на бумаге", тогда как средства, перечисленные из государственного бюджета, распределялись между фигурантами.
Одним из ключевых исполнителей схемы был подчиненный чиновника, который отвечал за оформление якобы полученной продукции.
Как сообщается, несмотря на давление руководства, военнослужащий обратился в ГБР и начал сотрудничать со следствием, действуя под контролем правоохранителей.
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