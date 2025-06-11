ДБР викрило на Хмельниччині злочинну схему збагачення на постачанні хліба до військової частини

На Хмельниччині працівники ДБР повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка привласнювала бюджетні кошти, виділені на забезпечення військових хлібобулочними виробами.

Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Організував оборудку заступник командира батальйону однієї з військових частин.

До схеми він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера.

Яку оборудку придумав військовий

За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно "на папері", тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами.

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Одним із ключових виконавців схеми був підлеглий посадовця, який відповідав за оформлення нібито отриманої продукції.

Як повідомляється, попри тиск керівництва, військовослужбовець звернувся до ДБР та почав співпрацювати зі слідством, діючи під контролем правоохоронців.

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