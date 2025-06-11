В российском Энгельсе прогремел взрыв: там до сих пор горит НПЗ после атаки БПЛА. ФОТОрепортаж
В городе Энгельс Саратовской области РФ прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма и задымлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Взрыв, вероятно, произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе - он расположен менее чем в двух километрах от нефтебазы "Кристалл".
По другим данным местных СМИ, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристалла".
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня после атаки БПЛА в Энгельсе загорелась нефтебаза "Кристалл". Она продолжает пылать уже несколько суток.
Российские власти отчитались, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе якобы не обнаружено.
Топ комментарии
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий11.06.2025 16:33 Ответить Ссылка
+8 Angelina
показать весь комментарий11.06.2025 16:34 Ответить Ссылка
+5 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий11.06.2025 16:37 Ответить Ссылка
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К морю синему пошли .... /С/
Случилась вспышка, хлопок и задымление... Дело житейское 🚆🙈🙉🙊
Э́нгельс (до https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1914 года - Покро́вская Слобода́, до https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1931 года - Покро́вскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%A1%D0%AD2-3 [3])https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F ➤ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 город в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Саратовской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России, второй по числу жителей город области. Административный центр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Энгельсского муниципального района и входящего в него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 муниципального образования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 город Энгельс со статусом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 городского поселения.
Энгельс расположен на левом берегу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Волгоградского водохранилища при впадении в него реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Саратовки, напротив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Саратоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ➤.
Основан в 1747 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 чумаками из Полтавской и Харьковской губерний.
Сначала лайк потом почитаем )))
/Ехидный смешок, кекекеке/
Давно не было красивых заголовков