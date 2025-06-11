В российском Энгельсе прогремел взрыв: там до сих пор горит НПЗ после атаки БПЛА. ФОТОрепортаж

В городе Энгельс Саратовской области РФ прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма и задымлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Взрыв, вероятно, произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе - он расположен менее чем в двух километрах от нефтебазы "Кристалл".

По другим данным местных СМИ, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристалла".

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Напомним, в ночь с 5 на 6 июня после атаки БПЛА в Энгельсе загорелась нефтебаза "Кристалл". Она продолжает пылать уже несколько суток.

Российские власти отчитались, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе якобы не обнаружено.