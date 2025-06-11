РФ стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса является одной из ключевых целей России для создания хаоса.
Об этом глава государства рассказал 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, Одесса является целью врага, а регион - часть российских военных планов.
"Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится. Наш регион является одной из главных целей России для создания хаоса. Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Путин не хочет заканчивать эту войну.
"Он верит, что, пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача - заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", - добавил он.
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ЗАМАСКОВАНА КАПІТУЛЯЦІЯ?
У 2024-му році Україна перевиконала план з виробництва мільйона дронів, а до цього мільярд дерев посадила чи продовжує саджати, а до цього чи то Житомир, чи інше місто, Щвейцарією зробила...
Зеленський обіцяв зменшити тарифи на тепло майже на половину ще у грудні 2019 року, закінчити війну:
«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений… Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», квітень 2020 року.
І така брехня ллється вже сьомий рік.
І от Зеленський озвучив нову мету - наступного року виготовити 3000 крилатих ракет.
Ціна питання - від $3 млрд.
А в той час, коли він займається своєю основною професійною роботою - записує щоденні відосики, у прифронтовому Покровську витратять у 2025:
▪︎ На культуру та мистецтво 21,6 млн грн,
▪︎ На спорт - 15,6 млн грн.
▪︎ Крім того, на фінансову підтримку засобів масової інформації (що це?) витратять 14,5 млн грн.
Усього 51,7 млн грн коштів необхідних для оборони міста! Чи не для оборони?
У Сумській області продовжується наступ московитів.
Чому?
Бо Зеленський не побудував там лінії оборони.
Гірка - але правда!
Не для того ЗЕленський Залужного з командою звільняв, щоб Україну захищати!
Україні не дають нормально воювати ЗЕлені мародери.
Вони кажуть, що Україна втомилася від війни.
Ні!
Україна втомилася від байдужості саме ЗЕлених мародерів.
Нещодавно у черговому відосику Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-ти річних для посилення санкцій.
Ну йому вірити - себе не поважати.
Це як сказати, що західні партнери вимагають будувати нові лавочки і перекладати тротуарну плитку в Сумах, коли ворог за 20 км від міста, і висаджувати клумби у прифронтових містечках і селах, де з населення залишилося півтори каліки.
А тут якийсь Порошенко пропонує будувати фортифікації - не для того, щоб вкрасти, а щоб захиститися!
Та вони краще накрадуть з бюджету і втечуть в Європу, ніж погодяться будувати фортифікації за кошти Пороха - бо там нема на чому вкрасти!
А тут ще і одкровення генсека НАТО Рютте з'явились...
«Виявляється метою Заходу є капсулізувати війну на нашій території й наших цвинтарях, раз уже Україна відмовилася поступатися й так уже втраченими територіями. Вибір довговічної війни, на думку Заходу, є нашим добровільним вибором після відхилення трампової формули припинення війни.
Відповідно: гроші й зброю будуть давати - лиш би безсмертні герої собою пиняли орду й приймали весь її удар на себе, поки мудріші й прагматичніші в плановому порядку підлатають свої оборонні бюджети й укріплять свою оборонку до такого рівня, який унеможливить дальшу інвазію росії.
Де тут наш інтерес і наші цілі - треба питати в непомильних ЗЕлених бетменів, які у вічну війну теж заходять зі своїми шкурними мотивами, видимими неозброєним оком.
Там ніколи не було, нема і не буде їхніх дітей. І цим усе сказано.»
Якби Зеленський виконав хоча б одну свою обіцянку - «Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина». Пішов.
Але ж ні, йому сподобалась влада і байдуже йому, що Україна залита кров'ю українців, по більшій часті з його вини, бо він не тільки не закінчив війну, а й відчинив двері повномасштабному вторгненню ворога, бо не готувався до нього, ігнорував попередження розвідок союзників.
Тепер вже він інше заявляє:
«А що стосується того, щоб піти з посади - міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію», - зазначив Зеленський.
Тобто він попередив, що процес його зміни буде непростим, підкресливши, що його головними завданнями залишаються завершення війни та вступ України до НАТО.
Це ж відколи він так НАТО полюбив...
Завершення війни за Зеленським - це перестать стрілять і сойтісь посєрєдінє?
То це замаскована капітуляція.
Якби у цієї людини були хоча б якісь крихти совісті, моралі і любові до держави, він би ще рік тому, по закінченню каденції, пішов у відставку.
А разом з ним і Стефанчук пішов з посади спікера парламенту. А на його місце вибрали патріотичного українця з позитивною діловою репутацією і з міжнародними зв'язками.
А далі - Уряд національного порятунку з таким же професійним і досвідченим Прем'єром і його командою... старих облич на керівних посадах.
(Чи новими обличчями ще «не наїлися»)
І я впевнена, з'явилися б у нас і гроші, і зброя, і укріплення, і свої збройні заводи, і покращення ситуації з економікою, і мотивація, і перемоги...
Зеленим Захід вже не довіряє, бо прекрасно бачить що відбувається в Україні.
. . .
До речі, дорога до Одеси і далі до Молдови вже прокладена??
Стамбульської домовленності 2000року повинні бути виведени.