РФ стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса является одной из ключевых целей России для создания хаоса.

Об этом глава государства рассказал 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Одесса является целью врага, а регион - часть российских военных планов.

"Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится. Наш регион является одной из главных целей России для создания хаоса. Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы", - подчеркнул он.