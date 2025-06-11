РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса є однією з ключових цілей Росії для створення хаосу.
Про це голова держави розповів 11 червня під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, Одеса є ціллю ворога, а регіон – частина російських військових планів.
"Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Наш регіон є однією з головних цілей Росії для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви", - наголосив він.
Зеленський зауважив, що Путін не хоче закінчувати цю війну.
"Він вірить, що, доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗАМАСКОВАНА КАПІТУЛЯЦІЯ?
У 2024-му році Україна перевиконала план з виробництва мільйона дронів, а до цього мільярд дерев посадила чи продовжує саджати, а до цього чи то Житомир, чи інше місто, Щвейцарією зробила...
Зеленський обіцяв зменшити тарифи на тепло майже на половину ще у грудні 2019 року, закінчити війну:
«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений… Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», квітень 2020 року.
І така брехня ллється вже сьомий рік.
І от Зеленський озвучив нову мету - наступного року виготовити 3000 крилатих ракет.
Ціна питання - від $3 млрд.
А в той час, коли він займається своєю основною професійною роботою - записує щоденні відосики, у прифронтовому Покровську витратять у 2025:
▪︎ На культуру та мистецтво 21,6 млн грн,
▪︎ На спорт - 15,6 млн грн.
▪︎ Крім того, на фінансову підтримку засобів масової інформації (що це?) витратять 14,5 млн грн.
Усього 51,7 млн грн коштів необхідних для оборони міста! Чи не для оборони?
У Сумській області продовжується наступ московитів.
Чому?
Бо Зеленський не побудував там лінії оборони.
Гірка - але правда!
Не для того ЗЕленський Залужного з командою звільняв, щоб Україну захищати!
Україні не дають нормально воювати ЗЕлені мародери.
Вони кажуть, що Україна втомилася від війни.
Ні!
Україна втомилася від байдужості саме ЗЕлених мародерів.
Нещодавно у черговому відосику Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-ти річних для посилення санкцій.
Ну йому вірити - себе не поважати.
Це як сказати, що західні партнери вимагають будувати нові лавочки і перекладати тротуарну плитку в Сумах, коли ворог за 20 км від міста, і висаджувати клумби у прифронтових містечках і селах, де з населення залишилося півтори каліки.
А тут якийсь Порошенко пропонує будувати фортифікації - не для того, щоб вкрасти, а щоб захиститися!
Та вони краще накрадуть з бюджету і втечуть в Європу, ніж погодяться будувати фортифікації за кошти Пороха - бо там нема на чому вкрасти!
А тут ще і одкровення генсека НАТО Рютте з'явились...
«Виявляється метою Заходу є капсулізувати війну на нашій території й наших цвинтарях, раз уже Україна відмовилася поступатися й так уже втраченими територіями. Вибір довговічної війни, на думку Заходу, є нашим добровільним вибором після відхилення трампової формули припинення війни.
Відповідно: гроші й зброю будуть давати - лиш би безсмертні герої собою пиняли орду й приймали весь її удар на себе, поки мудріші й прагматичніші в плановому порядку підлатають свої оборонні бюджети й укріплять свою оборонку до такого рівня, який унеможливить дальшу інвазію росії.
Де тут наш інтерес і наші цілі - треба питати в непомильних ЗЕлених бетменів, які у вічну війну теж заходять зі своїми шкурними мотивами, видимими неозброєним оком.
Там ніколи не було, нема і не буде їхніх дітей. І цим усе сказано.»
Якби Зеленський виконав хоча б одну свою обіцянку - «Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина». Пішов.
Але ж ні, йому сподобалась влада і байдуже йому, що Україна залита кров'ю українців, по більшій часті з його вини, бо він не тільки не закінчив війну, а й відчинив двері повномасштабному вторгненню ворога, бо не готувався до нього, ігнорував попередження розвідок союзників.
Тепер вже він інше заявляє:
«А що стосується того, щоб піти з посади - міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію», - зазначив Зеленський.
Тобто він попередив, що процес його зміни буде непростим, підкресливши, що його головними завданнями залишаються завершення війни та вступ України до НАТО.
Це ж відколи він так НАТО полюбив...
Завершення війни за Зеленським - це перестать стрілять і сойтісь посєрєдінє?
То це замаскована капітуляція.
Якби у цієї людини були хоча б якісь крихти совісті, моралі і любові до держави, він би ще рік тому, по закінченню каденції, пішов у відставку.
А разом з ним і Стефанчук пішов з посади спікера парламенту. А на його місце вибрали патріотичного українця з позитивною діловою репутацією і з міжнародними зв'язками.
А далі - Уряд національного порятунку з таким же професійним і досвідченим Прем'єром і його командою... старих облич на керівних посадах.
(Чи новими обличчями ще «не наїлися»)
І я впевнена, з'явилися б у нас і гроші, і зброя, і укріплення, і свої збройні заводи, і покращення ситуації з економікою, і мотивація, і перемоги...
Зеленим Захід вже не довіряє, бо прекрасно бачить що відбувається в Україні.
. . .
До речі, дорога до Одеси і далі до Молдови вже прокладена??
Стамбульської домовленності 2000року повинні бути виведени.