РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса є однією з ключових цілей Росії для створення хаосу.

Про це голова держави розповів 11 червня під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, Одеса є ціллю ворога, а регіон – частина російських військових планів.

"Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Наш регіон є однією з головних цілей Росії для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви", - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що Путін не хоче закінчувати цю війну.

"Він вірить, що, доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - додав він.

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