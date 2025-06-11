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Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
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РФ прагне захопити Одесу та вийти на кордони з Молдовою і Румунією, - Зеленський

Зеленський: Одеса – одна з головних цілей Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса є однією з ключових цілей Росії для створення хаосу. 

Про це голова держави розповів 11 червня під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, Одеса є ціллю ворога, а регіон – частина російських військових планів.

"Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Наш регіон є однією з головних цілей Росії для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви", - наголосив він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одесі: пошкоджено місцевий Держархів

Зеленський зауважив, що Путін не хоче закінчувати цю війну.

"Він вірить, що, доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо", - додав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Молдова (2089) Одеса (5507) Румунія (1192)


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Топ коментарі
+8
я вимагаю справедливий суд, над зе!гнідою та пожиттєве з повною конфіскацією!
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11.06.2025 19:53 Відповісти
+6
З НЕТу:
ЗАМАСКОВАНА КАПІТУЛЯЦІЯ?

У 2024-му році Україна перевиконала план з виробництва мільйона дронів, а до цього мільярд дерев посадила чи продовжує саджати, а до цього чи то Житомир, чи інше місто, Щвейцарією зробила...

Зеленський обіцяв зменшити тарифи на тепло майже на половину ще у грудні 2019 року, закінчити війну:

«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений… Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», квітень 2020 року.

І така брехня ллється вже сьомий рік.

І от Зеленський озвучив нову мету - наступного року виготовити 3000 крилатих ракет.

Ціна питання - від $3 млрд.

А в той час, коли він займається своєю основною професійною роботою - записує щоденні відосики, у прифронтовому Покровську витратять у 2025:

▪︎ На культуру та мистецтво 21,6 млн грн,

▪︎ На спорт - 15,6 млн грн.

▪︎ Крім того, на фінансову підтримку засобів масової інформації (що це?) витратять 14,5 млн грн.

Усього 51,7 млн грн коштів необхідних для оборони міста! Чи не для оборони?

У Сумській області продовжується наступ московитів.

Чому?

Бо Зеленський не побудував там лінії оборони.

Гірка - але правда!

Не для того ЗЕленський Залужного з командою звільняв, щоб Україну захищати!

Україні не дають нормально воювати ЗЕлені мародери.

Вони кажуть, що Україна втомилася від війни.

Ні!

Україна втомилася від байдужості саме ЗЕлених мародерів.

Нещодавно у черговому відосику Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-ти річних для посилення санкцій.

Ну йому вірити - себе не поважати.

Це як сказати, що західні партнери вимагають будувати нові лавочки і перекладати тротуарну плитку в Сумах, коли ворог за 20 км від міста, і висаджувати клумби у прифронтових містечках і селах, де з населення залишилося півтори каліки.

А тут якийсь Порошенко пропонує будувати фортифікації - не для того, щоб вкрасти, а щоб захиститися!

Та вони краще накрадуть з бюджету і втечуть в Європу, ніж погодяться будувати фортифікації за кошти Пороха - бо там нема на чому вкрасти!

А тут ще і одкровення генсека НАТО Рютте з'явились...

«Виявляється метою Заходу є капсулізувати війну на нашій території й наших цвинтарях, раз уже Україна відмовилася поступатися й так уже втраченими територіями. Вибір довговічної війни, на думку Заходу, є нашим добровільним вибором після відхилення трампової формули припинення війни.

Відповідно: гроші й зброю будуть давати - лиш би безсмертні герої собою пиняли орду й приймали весь її удар на себе, поки мудріші й прагматичніші в плановому порядку підлатають свої оборонні бюджети й укріплять свою оборонку до такого рівня, який унеможливить дальшу інвазію росії.

Де тут наш інтерес і наші цілі - треба питати в непомильних ЗЕлених бетменів, які у вічну війну теж заходять зі своїми шкурними мотивами, видимими неозброєним оком.

Там ніколи не було, нема і не буде їхніх дітей. І цим усе сказано.»

Якби Зеленський виконав хоча б одну свою обіцянку - «Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина». Пішов.

Але ж ні, йому сподобалась влада і байдуже йому, що Україна залита кров'ю українців, по більшій часті з його вини, бо він не тільки не закінчив війну, а й відчинив двері повномасштабному вторгненню ворога, бо не готувався до нього, ігнорував попередження розвідок союзників.

Тепер вже він інше заявляє:

«А що стосується того, щоб піти з посади - міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію», - зазначив Зеленський.

Тобто він попередив, що процес його зміни буде непростим, підкресливши, що його головними завданнями залишаються завершення війни та вступ України до НАТО.

Це ж відколи він так НАТО полюбив...

Завершення війни за Зеленським - це перестать стрілять і сойтісь посєрєдінє?

То це замаскована капітуляція.

Якби у цієї людини були хоча б якісь крихти совісті, моралі і любові до держави, він би ще рік тому, по закінченню каденції, пішов у відставку.

А разом з ним і Стефанчук пішов з посади спікера парламенту. А на його місце вибрали патріотичного українця з позитивною діловою репутацією і з міжнародними зв'язками.

А далі - Уряд національного порятунку з таким же професійним і досвідченим Прем'єром і його командою... старих облич на керівних посадах.

(Чи новими обличчями ще «не наїлися»)

І я впевнена, з'явилися б у нас і гроші, і зброя, і укріплення, і свої збройні заводи, і покращення ситуації з економікою, і мотивація, і перемоги...

Зеленим Захід вже не довіряє, бо прекрасно бачить що відбувається в Україні.

. . .
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11.06.2025 19:57 Відповісти
+3
Ну вместо Херсона уже кацапы ХЕР получили а вместо Одессы даже страшно представить какого размера тот ХЕР будет...
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11.06.2025 19:55 Відповісти
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я вимагаю справедливий суд, над зе!гнідою та пожиттєве з повною конфіскацією!
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11.06.2025 19:53 Відповісти
Ну вместо Херсона уже кацапы ХЕР получили а вместо Одессы даже страшно представить какого размера тот ХЕР будет...
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11.06.2025 19:55 Відповісти
З НЕТу:
ЗАМАСКОВАНА КАПІТУЛЯЦІЯ?

У 2024-му році Україна перевиконала план з виробництва мільйона дронів, а до цього мільярд дерев посадила чи продовжує саджати, а до цього чи то Житомир, чи інше місто, Щвейцарією зробила...

Зеленський обіцяв зменшити тарифи на тепло майже на половину ще у грудні 2019 року, закінчити війну:

«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений… Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», квітень 2020 року.

І така брехня ллється вже сьомий рік.

І от Зеленський озвучив нову мету - наступного року виготовити 3000 крилатих ракет.

Ціна питання - від $3 млрд.

А в той час, коли він займається своєю основною професійною роботою - записує щоденні відосики, у прифронтовому Покровську витратять у 2025:

▪︎ На культуру та мистецтво 21,6 млн грн,

▪︎ На спорт - 15,6 млн грн.

▪︎ Крім того, на фінансову підтримку засобів масової інформації (що це?) витратять 14,5 млн грн.

Усього 51,7 млн грн коштів необхідних для оборони міста! Чи не для оборони?

У Сумській області продовжується наступ московитів.

Чому?

Бо Зеленський не побудував там лінії оборони.

Гірка - але правда!

Не для того ЗЕленський Залужного з командою звільняв, щоб Україну захищати!

Україні не дають нормально воювати ЗЕлені мародери.

Вони кажуть, що Україна втомилася від війни.

Ні!

Україна втомилася від байдужості саме ЗЕлених мародерів.

Нещодавно у черговому відосику Зеленський заявив, що західні партнери вимагають мобілізувати 18-ти річних для посилення санкцій.

Ну йому вірити - себе не поважати.

Це як сказати, що західні партнери вимагають будувати нові лавочки і перекладати тротуарну плитку в Сумах, коли ворог за 20 км від міста, і висаджувати клумби у прифронтових містечках і селах, де з населення залишилося півтори каліки.

А тут якийсь Порошенко пропонує будувати фортифікації - не для того, щоб вкрасти, а щоб захиститися!

Та вони краще накрадуть з бюджету і втечуть в Європу, ніж погодяться будувати фортифікації за кошти Пороха - бо там нема на чому вкрасти!

А тут ще і одкровення генсека НАТО Рютте з'явились...

«Виявляється метою Заходу є капсулізувати війну на нашій території й наших цвинтарях, раз уже Україна відмовилася поступатися й так уже втраченими територіями. Вибір довговічної війни, на думку Заходу, є нашим добровільним вибором після відхилення трампової формули припинення війни.

Відповідно: гроші й зброю будуть давати - лиш би безсмертні герої собою пиняли орду й приймали весь її удар на себе, поки мудріші й прагматичніші в плановому порядку підлатають свої оборонні бюджети й укріплять свою оборонку до такого рівня, який унеможливить дальшу інвазію росії.

Де тут наш інтерес і наші цілі - треба питати в непомильних ЗЕлених бетменів, які у вічну війну теж заходять зі своїми шкурними мотивами, видимими неозброєним оком.

Там ніколи не було, нема і не буде їхніх дітей. І цим усе сказано.»

Якби Зеленський виконав хоча б одну свою обіцянку - «Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина». Пішов.

Але ж ні, йому сподобалась влада і байдуже йому, що Україна залита кров'ю українців, по більшій часті з його вини, бо він не тільки не закінчив війну, а й відчинив двері повномасштабному вторгненню ворога, бо не готувався до нього, ігнорував попередження розвідок союзників.

Тепер вже він інше заявляє:

«А що стосується того, щоб піти з посади - міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію», - зазначив Зеленський.

Тобто він попередив, що процес його зміни буде непростим, підкресливши, що його головними завданнями залишаються завершення війни та вступ України до НАТО.

Це ж відколи він так НАТО полюбив...

Завершення війни за Зеленським - це перестать стрілять і сойтісь посєрєдінє?

То це замаскована капітуляція.

Якби у цієї людини були хоча б якісь крихти совісті, моралі і любові до держави, він би ще рік тому, по закінченню каденції, пішов у відставку.

А разом з ним і Стефанчук пішов з посади спікера парламенту. А на його місце вибрали патріотичного українця з позитивною діловою репутацією і з міжнародними зв'язками.

А далі - Уряд національного порятунку з таким же професійним і досвідченим Прем'єром і його командою... старих облич на керівних посадах.

(Чи новими обличчями ще «не наїлися»)

І я впевнена, з'явилися б у нас і гроші, і зброя, і укріплення, і свої збройні заводи, і покращення ситуації з економікою, і мотивація, і перемоги...

Зеленим Захід вже не довіряє, бо прекрасно бачить що відбувається в Україні.

. . .
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11.06.2025 19:57 Відповісти
можна помедленее я записиваю
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11.06.2025 20:00 Відповісти
шмаркля любить оці лозунки всякі, як при совку, а піти воно вже не може, бо розуміє наслідки, його посадять, в кращому випадку, а х...ло не може зупинитись.
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11.06.2025 20:13 Відповісти
Тебе не повинно хвилювати що планують кацапи, тебе повинно хвилювати як звільнити усі українські території та знищити кілкьа мільйонів кацапів!
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11.06.2025 20:08 Відповісти
Як писали класики ,народжені ,до речі ,в Одесі - "Остапа понесло " ,бідні молдовани так злякаються ,що знову ,як в 1918 приєднаються до Румунії
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11.06.2025 20:09 Відповісти
Дивно, а в 2019 році Зе говорив, що "брацкий народ" не нападе, головне шашлики і дороги!
До речі, дорога до Одеси і далі до Молдови вже прокладена??
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11.06.2025 20:09 Відповісти
При Зеленском почему бы и нет? Он явно знает свои способности.
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11.06.2025 20:15 Відповісти
Треба негайно звільняти Придністров'я від кацапських загарбників для того, щоб не захопили Одесу. Вимагати від Молдови інтернірувати з Придністров'я кацапських військових, якщо Молдова не може чи не згодна, вводити свої війська.
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11.06.2025 20:15 Відповісти
З тим що треба звільняти Придністров'я я згоден ,але до 1940 року воно було українською територією ,яку сталін подарував молдаванам.
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11.06.2025 20:23 Відповісти
Невже це щось нове сказав ,ти краще подумай як захистити Україну де ті тисячі ракет ,мільйони дронів і фортефікаційні укріплення ,коли припинится корупція під час війни ,коли компетентні люди будуть керувати країною ?
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11.06.2025 20:19 Відповісти
Я теж не впевненний, що краще-мобілізація з вісімнадцяти, чи після 60
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11.06.2025 20:19 Відповісти
Придністров'я повино бути райони Молдови, а всі війска рф згідно
Стамбульської домовленності 2000року повинні бути виведени.
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11.06.2025 20:20 Відповісти
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11.06.2025 20:20 Відповісти
 
 