Графики отключения света вводят на Херсонщине
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного российскими обстрелами, в Херсонской области введены графики отключений света.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
Согласно графикам свет будет отсутствовать в разных районах области по четыре часа в сутки.
Прокудин отметил, что графики отключения будут действовать до стабилизации ситуации в энергетике.
Напомним, 11 июня российские захватчики атаковали важный энергетический объект Херсонской области.
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