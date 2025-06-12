Графики отключения света вводят на Херсонщине

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного российскими обстрелами, в Херсонской области введены графики отключений света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Согласно графикам свет будет отсутствовать в разных районах области по четыре часа в сутки.

Прокудин отметил, что графики отключения будут действовать до стабилизации ситуации в энергетике.

Напомним, 11 июня российские захватчики атаковали важный энергетический объект Херсонской области.

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