Графіки відключення світла запроваджують на Херсонщині
Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, у Херсонській області запроваджено графіки відключень світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Згідно з графіками світло буде відсутнє у різних районах області по чотири години на добу.
Прокудін зазначив, що графіки відключення діятимуть до стабілізації ситуації в енергетиці.
Нагадаємо, 11 червня російські загарбники атакували важливий енергетичний об'єкт Херсонської області.
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