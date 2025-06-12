Графіки відключення світла запроваджують на Херсонщині

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, у Херсонській області запроваджено графіки відключень світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з графіками світло буде відсутнє у різних районах області по чотири години на добу.

Прокудін зазначив, що графіки відключення діятимуть до стабілізації ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, 11 червня російські загарбники атакували важливий енергетичний об'єкт Херсонської області.

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