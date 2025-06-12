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Новости Санкции против России Потери врага
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РФ не волнуют человеческие потери, ее могут беспокоить только жесткие санкции, - Зеленский

Зеленский рассказал, что Россия боится только санкций

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию будут побуждать к прекращению огня только жесткие санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Global Security Forum.

"Сегодня, 12 июня, на четвертом году полномасштабной войны России против Украины, наши военные зафиксировали более миллиона российских потерь - убитыми и ранеными. Это цена, которую Путин и ему подобные готовы платить за свои болезненные геополитические фантазии. Миллион потерь, однако они делают все, чтобы избежать окончания этой войны. Они даже игнорируют Соединенные Штаты и Президента Трампа, который неоднократно призывал к прекращению огня и прекращению убийств", - отметил он.

По словам президента, на самом деле Россию не волнуют такие потери.

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"Что их действительно беспокоит, так это жесткие санкции, особенно против российской нефти, в частности новое ограничение цены. Это то, что действительно представляет для них угрозу, поскольку это может перекрыть финансирование войны и заставить их искать мира. ... Еще их беспокоят санкции против банковского сектора, политическая изоляция, когда Москву не приглашают на международные форумы, а также новые совместные оборонные усилия Украины и наших партнеров в Европе и во всем мире", - добавил Зеленский.

Также, продолжил президент, Россию волнуют деньги и "престиж" во внешней политике.

"Но они не переживают из-за жизни миллиона своих людей. И я прошу вас смотреть на это не просто как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, Северная Корея или Иран, а как на вызов безопасности для всех нас. Мы должны противостоять тем, кто считает человеческую жизнь ничего не стоящей, так же, как мы защищаем собственную безопасность. Эта борьба не ограничивается Европой, она важна в каждом прилегающем регионе. Когда жизнь ничего не стоит для тех, кто имеет власть, то не исключено ни одно преступление, даже полномасштабная агрессия", - подытожил глава государства.

Читайте также: Путин ведет переговоры с Украиной, чтобы избежать санкций, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) россия (96246) санкции (11491) потери (4440)


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Топ комментарии
+9
Тиждень тому конституційною більшістю ВР ухвалила 2 законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб безпеки і оборони. Це про оптоволокно для дронів. ВР невідкладно направила ці проєкти на підпис Зеленському. Але вони і досі валяються в Офісі! Хоч дрони на оптоволокні для оборони держави в 100 раз важливіші, ніж всі разом взяті беззмістовні саміти миру і формули перемоги. «ЄС» вимагає негайно підписати критичні для потреб Сил оборони закони!
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12.06.2025 14:45 Ответить
+4
Прикацаплене розповідає, що кацапів не хвилюють людські втрати. А ти ****** сильно хвилювався під час онлайн перегляду, як помирав сержант Журавель? Воно ще пафосно пообіцяло, що бере керування спасінням сержанта Журавля на себе. А гарантії азовцям?!
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
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12.06.2025 14:57 Ответить
+3
Не на часі!
Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
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12.06.2025 14:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тиждень тому конституційною більшістю ВР ухвалила 2 законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб безпеки і оборони. Це про оптоволокно для дронів. ВР невідкладно направила ці проєкти на підпис Зеленському. Але вони і досі валяються в Офісі! Хоч дрони на оптоволокні для оборони держави в 100 раз важливіші, ніж всі разом взяті беззмістовні саміти миру і формули перемоги. «ЄС» вимагає негайно підписати критичні для потреб Сил оборони закони!
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12.06.2025 14:45 Ответить
Не на часі!
Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
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12.06.2025 14:51 Ответить
Відбити охоту їм лізти в Україну можуть тільки "жорсткі" ракети по рашці
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12.06.2025 14:48 Ответить
Єдине , що хвилює кремль - безпека ***** і статки його поплічників ! Ці статки , разом з їх родинами , знаходяться на Заході і чудово себе почувають - от і все !
До речі - https://24tv.ua/ru/elizaveta-krivonogih-doch-putina-rabotaet-hudozhestvennoj-galeree_n2841090 Внебрачная дочь Путина работает менеджером в художественной галерее в Париже, - СМИ
7 июня,
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12.06.2025 14:51 Ответить
Прикацаплене розповідає, що кацапів не хвилюють людські втрати. А ти ****** сильно хвилювався під час онлайн перегляду, як помирав сержант Журавель? Воно ще пафосно пообіцяло, що бере керування спасінням сержанта Журавля на себе. А гарантії азовцям?!
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
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12.06.2025 14:57 Ответить
А чому істот лише зовні схожих на людей повинні турбувати людські втрати?
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12.06.2025 14:57 Ответить
Прошу пардону, що не по темі поста:
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=T5kduqRFQhY Віктор Бобиренко: Чому світ став тупішим❓ чому це закінчиться страшним шухером❗ (11:39)
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12.06.2025 14:59 Ответить
иран под санкциями и шахеды и баллистику и яо клепает...как и севкор...
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12.06.2025 15:02 Ответить
Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин
Джерело https://censor.net/ua/n3557531

Парахабіти, тільки не кажіть, шо,це про нашу зе-гєвару, ..
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12.06.2025 15:09 Ответить
Типу цього брехливого і лицемірного блазня хвилюють втрати українців. він взагалі не українець, як і абсолютна більшість влади і політикуму взагалі.
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12.06.2025 15:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8

Все что нужно знать о кловане, он не способен развиваться и обучаться.
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12.06.2025 15:25 Ответить
Клована тоже .
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12.06.2025 16:04 Ответить
Софія Федина
Зеленський 8 днів не підписує законопроєкти, відповідно до яких оптоволокно для армії завозитиметься без оподаткування (13305/13306)
Ці речі критично потрібні на фронті, ми проголосували конституційною більшістю за НЕВІДКЛАДНЕ підписання, але у ОП не знайшлось часу>
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12.06.2025 16:16 Ответить
 
 