РФ не волнуют человеческие потери, ее могут беспокоить только жесткие санкции, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россию будут побуждать к прекращению огня только жесткие санкции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Global Security Forum.
"Сегодня, 12 июня, на четвертом году полномасштабной войны России против Украины, наши военные зафиксировали более миллиона российских потерь - убитыми и ранеными. Это цена, которую Путин и ему подобные готовы платить за свои болезненные геополитические фантазии. Миллион потерь, однако они делают все, чтобы избежать окончания этой войны. Они даже игнорируют Соединенные Штаты и Президента Трампа, который неоднократно призывал к прекращению огня и прекращению убийств", - отметил он.
По словам президента, на самом деле Россию не волнуют такие потери.
"Что их действительно беспокоит, так это жесткие санкции, особенно против российской нефти, в частности новое ограничение цены. Это то, что действительно представляет для них угрозу, поскольку это может перекрыть финансирование войны и заставить их искать мира. ... Еще их беспокоят санкции против банковского сектора, политическая изоляция, когда Москву не приглашают на международные форумы, а также новые совместные оборонные усилия Украины и наших партнеров в Европе и во всем мире", - добавил Зеленский.
Также, продолжил президент, Россию волнуют деньги и "престиж" во внешней политике.
"Но они не переживают из-за жизни миллиона своих людей. И я прошу вас смотреть на это не просто как на еще один факт о диктаторских режимах, таких как Россия, Северная Корея или Иран, а как на вызов безопасности для всех нас. Мы должны противостоять тем, кто считает человеческую жизнь ничего не стоящей, так же, как мы защищаем собственную безопасность. Эта борьба не ограничивается Европой, она важна в каждом прилегающем регионе. Когда жизнь ничего не стоит для тех, кто имеет власть, то не исключено ни одно преступление, даже полномасштабная агрессия", - подытожил глава государства.
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Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
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7 июня,
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=T5kduqRFQhY Віктор Бобиренко: Чому світ став тупішим❓ чому це закінчиться страшним шухером❗ (11:39)
Джерело https://censor.net/ua/n3557531
Парахабіти, тільки не кажіть, шо,це про нашу зе-гєвару, ..
Все что нужно знать о кловане, он не способен развиваться и обучаться.
Зеленський 8 днів не підписує законопроєкти, відповідно до яких оптоволокно для армії завозитиметься без оподаткування (13305/13306)
Ці речі критично потрібні на фронті, ми проголосували конституційною більшістю за НЕВІДКЛАДНЕ підписання, але у ОП не знайшлось часу>