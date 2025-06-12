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Новини Санкції проти Росії Втрати ворога
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РФ не хвилюють людські втрати, її можуть турбувати лише жорсткі санкції, - Зеленський

Зеленський розповів, що Росія боїться лише санкцій

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію спонукатимуть до припинення вогню лише жорсткі санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на Global Security Forum.

"Сьогодні, 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, наші військові зафіксували понад мільйон російських втрат – убитими й пораненими. Це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни. Вони навіть ігнорують Сполучені Штати й Президента Трампа, який неодноразово закликав до припинення вогню та припинення вбивств", - зазначив він.

За словами президента, насправді Росію не хвилюють такі втрати.

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"Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру. ... Ще їх турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли Москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й наших партнерів у Європі та в усьому світі", - додав Зеленський.

Також, продовжив президент, Росію хвилюють гроші та "престиж" у зовнішній політиці.

"Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей. І я прошу вас дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, а як на безпековий виклик для всіх нас. Ми маємо протистояти тим, хто вважає людське життя нічого не вартим, так само, як ми захищаємо власну безпеку. Ця боротьба не обмежується Європою, вона важлива в кожному прилеглому регіоні. Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин, навіть повномасштабна агресія", - підсумував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) росія (66144) санкції (12139) втрати (4455)


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Топ коментарі
+8
Тиждень тому конституційною більшістю ВР ухвалила 2 законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб безпеки і оборони. Це про оптоволокно для дронів. ВР невідкладно направила ці проєкти на підпис Зеленському. Але вони і досі валяються в Офісі! Хоч дрони на оптоволокні для оборони держави в 100 раз важливіші, ніж всі разом взяті беззмістовні саміти миру і формули перемоги. «ЄС» вимагає негайно підписати критичні для потреб Сил оборони закони!
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12.06.2025 14:45 Відповісти
+3
Не на часі!
Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
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12.06.2025 14:51 Відповісти
+3
Прикацаплене розповідає, що кацапів не хвилюють людські втрати. А ти ****** сильно хвилювався під час онлайн перегляду, як помирав сержант Журавель? Воно ще пафосно пообіцяло, що бере керування спасінням сержанта Журавля на себе. А гарантії азовцям?!
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
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12.06.2025 14:57 Відповісти
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Тиждень тому конституційною більшістю ВР ухвалила 2 законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб безпеки і оборони. Це про оптоволокно для дронів. ВР невідкладно направила ці проєкти на підпис Зеленському. Але вони і досі валяються в Офісі! Хоч дрони на оптоволокні для оборони держави в 100 раз важливіші, ніж всі разом взяті беззмістовні саміти миру і формули перемоги. «ЄС» вимагає негайно підписати критичні для потреб Сил оборони закони!
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12.06.2025 14:45 Відповісти
Не на часі!
Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
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12.06.2025 14:51 Відповісти
Відбити охоту їм лізти в Україну можуть тільки "жорсткі" ракети по рашці
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12.06.2025 14:48 Відповісти
Єдине , що хвилює кремль - безпека ***** і статки його поплічників ! Ці статки , разом з їх родинами , знаходяться на Заході і чудово себе почувають - от і все !
До речі - https://24tv.ua/ru/elizaveta-krivonogih-doch-putina-rabotaet-hudozhestvennoj-galeree_n2841090 Внебрачная дочь Путина работает менеджером в художественной галерее в Париже, - СМИ
7 июня,
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12.06.2025 14:51 Відповісти
Прикацаплене розповідає, що кацапів не хвилюють людські втрати. А ти ****** сильно хвилювався під час онлайн перегляду, як помирав сержант Журавель? Воно ще пафосно пообіцяло, що бере керування спасінням сержанта Журавля на себе. А гарантії азовцям?!
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
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12.06.2025 14:57 Відповісти
А чому істот лише зовні схожих на людей повинні турбувати людські втрати?
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12.06.2025 14:57 Відповісти
Прошу пардону, що не по темі поста:
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=T5kduqRFQhY Віктор Бобиренко: Чому світ став тупішим❓ чому це закінчиться страшним шухером❗ (11:39)
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12.06.2025 14:59 Відповісти
иран под санкциями и шахеды и баллистику и яо клепает...как и севкор...
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12.06.2025 15:02 Відповісти
Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин
Джерело https://censor.net/ua/n3557531

Парахабіти, тільки не кажіть, шо,це про нашу зе-гєвару, ..
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12.06.2025 15:09 Відповісти
Типу цього брехливого і лицемірного блазня хвилюють втрати українців. він взагалі не українець, як і абсолютна більшість влади і політикуму взагалі.
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12.06.2025 15:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8

Все что нужно знать о кловане, он не способен развиваться и обучаться.
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12.06.2025 15:25 Відповісти
Клована тоже .
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12.06.2025 16:04 Відповісти
 
 