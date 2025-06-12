РФ не хвилюють людські втрати, її можуть турбувати лише жорсткі санкції, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію спонукатимуть до припинення вогню лише жорсткі санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на Global Security Forum.
"Сьогодні, 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, наші військові зафіксували понад мільйон російських втрат – убитими й пораненими. Це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни. Вони навіть ігнорують Сполучені Штати й Президента Трампа, який неодноразово закликав до припинення вогню та припинення вбивств", - зазначив він.
За словами президента, насправді Росію не хвилюють такі втрати.
"Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти, зокрема нове обмеження ціни. Це те, що справді становить для них загрозу, адже це може перекрити фінансування війни та змусити їх шукати миру. ... Ще їх турбують санкції проти банківського сектору, політична ізоляція, коли Москву не запрошують на міжнародні форуми, а також нові спільні оборонні зусилля України й наших партнерів у Європі та в усьому світі", - додав Зеленський.
Також, продовжив президент, Росію хвилюють гроші та "престиж" у зовнішній політиці.
"Але вони не переймаються через життя мільйона своїх людей. І я прошу вас дивитися на це не просто як на ще один факт про диктаторські режими, як-от Росія, Північна Корея чи Іран, а як на безпековий виклик для всіх нас. Ми маємо протистояти тим, хто вважає людське життя нічого не вартим, так само, як ми захищаємо власну безпеку. Ця боротьба не обмежується Європою, вона важлива в кожному прилеглому регіоні. Коли життя нічого не варте для тих, хто має владу, то не виключений жоден злочин, навіть повномасштабна агресія", - підсумував глава держави.
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Гарант готується до зачитання новин по вечорах.
До речі - https://24tv.ua/ru/elizaveta-krivonogih-doch-putina-rabotaet-hudozhestvennoj-galeree_n2841090 Внебрачная дочь Путина работает менеджером в художественной галерее в Париже, - СМИ
7 июня,
Воно до цих пір витає на сцені 95-го кварталу. Там все просто: покривлявся на камеру, прогундосив текст з суфлера, аплодисменти, занавіс і за баблом. Робота зроблена.
Але так не робиться на посту державного чиновника. Ненавижу хрипатого пацюка!
відео -- https://www.youtube.com/watch?v=T5kduqRFQhY Віктор Бобиренко: Чому світ став тупішим❓ чому це закінчиться страшним шухером❗ (11:39)
Джерело https://censor.net/ua/n3557531
Парахабіти, тільки не кажіть, шо,це про нашу зе-гєвару, ..
Все что нужно знать о кловане, он не способен развиваться и обучаться.