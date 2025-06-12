Будут судить пленного оккупанта Куликова, расстрелявшего двух мирных жителей в Харьковской области, - СБУ
Российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковщины и впоследствии попал в плен к Силам обороны, будут судить.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Рашиста взяли в плен во время боев на Купянском направлении.
"Речь идет о 21-летнем гражданине рф Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Его мобилизовали непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду страны-агрессора.
По данным следствия, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, рашисты начали "зачистку" населенного пункта. В тот день Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
Так, захватчики пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск.
Куликов не получил сведений и из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина. Рашист выпустил в них 8 пуль.
Также во время допроса пленного было выяснено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.
Куликову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
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