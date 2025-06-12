РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13160 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян Пленные оккупанты
1 198 7

Будут судить пленного оккупанта Куликова, расстрелявшего двух мирных жителей в Харьковской области, - СБУ

Будут судить пленного рашиста Артема Куликова

Российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковщины и впоследствии попал в плен к Силам обороны, будут судить.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Рашиста взяли в плен во время боев на Купянском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ССО пленили шестерых оккупантов в тылу врага: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВИДЕО

"Речь идет о 21-летнем гражданине рф Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Его мобилизовали непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду страны-агрессора.

По данным следствия, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, рашисты начали "зачистку" населенного пункта. В тот день Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Так, захватчики пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск.

Куликов не получил сведений и из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина. Рашист выпустил в них 8 пуль.

Смотрите также: Украинские защитники взяли в плен очередную группу российских оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Также во время допроса пленного было выяснено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Куликову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте: Россиянин поднимает руки вверх и сдается, после попадания украинского дрона в его сообщника. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1127) СБУ (20060) военные преступления (1455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чего его судить то, вздёрнуть на ближайшем фонаре и всего делов, конечно желательно предварительно снять шкуру с упыря, но то вже таке...
показать весь комментарий
12.06.2025 16:17 Ответить
- Ніззя.
- Чому?
- Грета Тумберг заблокує постачання зброї.
показать весь комментарий
12.06.2025 16:35 Ответить
Не будет он сидеть. Уйдет домой по первому же обмену.
показать весь комментарий
12.06.2025 16:21 Ответить
довічне. сподіваюсь там його кончать
показать весь комментарий
12.06.2025 16:21 Ответить
..нехай кацапдр відбуває покарання у "загальному бараці", не треба гниді мАсковській особливих, еуропейських умов утримання.. нехай розважається по-дорослому...
показать весь комментарий
12.06.2025 16:29 Ответить
З автоматом, московіт, себе Рембою відчував, проти безоружних і старих людей!! Після його обміну, він ще прийде, знову за гроші, убивати Українців!
Тому і кажуть, притомні люди, які знають московитів:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
показать весь комментарий
12.06.2025 16:39 Ответить
чего судить эту падаль?!вздёрнуть на осине и всего делов!
показать весь комментарий
12.06.2025 17:01 Ответить
 
 