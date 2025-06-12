Будут судить пленного оккупанта Куликова, расстрелявшего двух мирных жителей в Харьковской области, - СБУ

Российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковщины и впоследствии попал в плен к Силам обороны, будут судить.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Рашиста взяли в плен во время боев на Купянском направлении.

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"Речь идет о 21-летнем гражданине рф Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Его мобилизовали непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду страны-агрессора.

По данным следствия, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, рашисты начали "зачистку" населенного пункта. В тот день Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Так, захватчики пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск.

Куликов не получил сведений и из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина. Рашист выпустил в них 8 пуль.

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Также во время допроса пленного было выяснено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Куликову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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